Обзор матча Хорватия — Албания, группы B на Евро 2024, 19.06.2024

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В Гамбурге прошел очередной матч чемпионата Европы 2024-го года, в этот раз на поле сошлись сборные Хорватии и Албании. Результат матча оказался абсолютно непредсказуемым – ничья. Развивалась игра совсем не так, как предрекали аналитики: Албания дала настоящий бой своим соседям по Балканскому полуострову. Счет в матче – 2:2. Авторами забитых мячей стали: Кязим Лячи (11-я минута), Андрей Крамарич (74-я минута); Клаус Гьясула (76-я минута, автогол; 95-я минута, нормальный гол).

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Игра началась за явным преимуществом хорватов: они активно давили албанцев, постоянно атакуя и продвигаясь к воротам. Однако ни одного по-настоящему опасного момента создать у них не получалось. На 11-й минуте Хорватия допускает ошибку в своей штрафной и мяч оказывается у албанцев. Короткая перепасовка и Кязим Лячи с подачи Ясира Асани головой отправляет мяч в ворота. 0:1, Албания впереди, очередной гол на этом Евро забит в первые 15 минут игры.

На 14-й минуте Албании удалось провести неплохую контратаку. Недим Байрами попытался пробить по воротам, но Доминик Ливакович перевел мяч на угловой, который не закончился чем-то выдающимся. Первый тайм продолжал развиваться так же, как и начался: Хорватия пыталась давить, а Албания пыталась играть на контратаках. Шансы забить были у Бруно Петковича, но мяч ушел выше ворот.

Эпизод на 30-й минуте едва не укрепил лидерство Албании: Асани завладел мячом, сделал великолепный пас на Кристьяна Аслани, тот пробил по воротам, но хорватов спас Ливакович. Остаток тайма Албания отыграла крайне достойно: они постоянно перехватывали передачи хорватов, провели несколько перспективных контратак. А главное, не подпускали Хорватию к воротам, показав пример великолепной игры в обороне. Первый тайм закончился со счетом 0:1 – Албания лидирует.

Второй тайм начался в том же стиле, в котором закончился первый: Хорватия пыталась давить, пролезала в штрафную, но Албания продолжала успешно обороняться. На 49-й минуте у ворот албанцев случился опасный момент, но Томас Стракоша спас свою команду. После перерыва качество атакующих действий хорватов выросло – они чаще проходили к воротам, гораздо активнее играли на чужой половине поля, пробивали по воротам.

На 74-й минуте игра перевернулась. Хорватия в очередной раз продвигалась в штрафную зону Албании: Матео Ковачич сделал аккуратную передачу на Анте Будимира тот сыграл в касание, переводя мяч на Андрея Крамарича, а уже он точным ударом отправил мяч в сетку ворот, сравняв счет. 1:1. Хорваты практически моментально могли забить еще один гол, но Марио Пашалич уткнулся в Стракошу и не смог ударить по мячу, подоспевший ему на помощь Будимир тоже уперся во вратаря албанцев и ударить не смог. Удар от ворот.

Уже на 76-й минуте хорваты выходят вперед. Крамарич проходит по левому флангу в штрафную, делает передачу на Будимира, тот, отвлекая на себя внимание албанской обороны, пасует Луке Сучичу и уже он мощным ударом, с отскоком от албанских защитников, отправляет мяч в сетку ворот. 2:1, Хорватия впереди.

Казалось бы, что Хорватия выгрызла важнейшую победу на этом турнире, но уже в дополнительное время, на 95-й минуте Байрами прошил левый фланг, сделал точный пас на Шутало, он в свою очередь аккуратно подставил пятку, переведя мяч Гьясулу, и 8-й номер албанцев отправляет мяч прямиком в сетку. 2:2, ничья в столь напряженном матче.

Последние секунды матча хорваты пытались рваться вперед, но Клаус Гьясула остановил проход Модрича, вдарив ему по ногам. Финальный свисток и матч окончен. Для Хорватии такой результат является серьезным ударом и подрывает их шансы на выход из группы B. А ведь они считались одними из фаворитов на групповом этапе.

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Хорватия – Албания 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
19 июня, 16.00, «Фолькспаркштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 11 Лячи, 1:1 – 74 Крамарич, 2:1 – 76, автогол Гьясула, 2:2 – 90+5 Гьясула.
ХорватияЛивакович, Юранович, Шутало, Гвардиол, Перишич (Соса, 84), Модрич, Ковачич, Брозович (Пашалич, 46), Маер (Сучич, 46), Крамарич (Батурина, 85), Петкович (Будимир, 69).
АлбанияСтракоша, Хюсай, Джимшити, Айети, Митай, Лячи (Гьясула, 72), Байрами, Рамадани (Ходжа, 85), Аслани, Асани (Сефери, 64), Манай (Даку, 85).
Предупреждения:
Хюсай (76), Ивушич (87), Даку (90+3), Гьясула (90+7).
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