Обзор матча Хорватия — Албания, группы B на Евро 2024, 19.06.2024

В Гамбурге прошел очередной матч чемпионата Европы 2024-го года, в этот раз на поле сошлись сборные Хорватии и Албании. Результат матча оказался абсолютно непредсказуемым – ничья. Развивалась игра совсем не так, как предрекали аналитики: Албания дала настоящий бой своим соседям по Балканскому полуострову. Счет в матче – 2:2. Авторами забитых мячей стали: Кязим Лячи (11-я минута), Андрей Крамарич (74-я минута); Клаус Гьясула (76-я минута, автогол; 95-я минута, нормальный гол).

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Игра началась за явным преимуществом хорватов: они активно давили албанцев, постоянно атакуя и продвигаясь к воротам. Однако ни одного по-настоящему опасного момента создать у них не получалось. На 11-й минуте Хорватия допускает ошибку в своей штрафной и мяч оказывается у албанцев. Короткая перепасовка и Кязим Лячи с подачи Ясира Асани головой отправляет мяч в ворота. 0:1, Албания впереди, очередной гол на этом Евро забит в первые 15 минут игры.

На 14-й минуте Албании удалось провести неплохую контратаку. Недим Байрами попытался пробить по воротам, но Доминик Ливакович перевел мяч на угловой, который не закончился чем-то выдающимся. Первый тайм продолжал развиваться так же, как и начался: Хорватия пыталась давить, а Албания пыталась играть на контратаках. Шансы забить были у Бруно Петковича, но мяч ушел выше ворот.

Эпизод на 30-й минуте едва не укрепил лидерство Албании: Асани завладел мячом, сделал великолепный пас на Кристьяна Аслани, тот пробил по воротам, но хорватов спас Ливакович. Остаток тайма Албания отыграла крайне достойно: они постоянно перехватывали передачи хорватов, провели несколько перспективных контратак. А главное, не подпускали Хорватию к воротам, показав пример великолепной игры в обороне. Первый тайм закончился со счетом 0:1 – Албания лидирует.

Второй тайм начался в том же стиле, в котором закончился первый: Хорватия пыталась давить, пролезала в штрафную, но Албания продолжала успешно обороняться. На 49-й минуте у ворот албанцев случился опасный момент, но Томас Стракоша спас свою команду. После перерыва качество атакующих действий хорватов выросло – они чаще проходили к воротам, гораздо активнее играли на чужой половине поля, пробивали по воротам.

На 74-й минуте игра перевернулась. Хорватия в очередной раз продвигалась в штрафную зону Албании: Матео Ковачич сделал аккуратную передачу на Анте Будимира тот сыграл в касание, переводя мяч на Андрея Крамарича, а уже он точным ударом отправил мяч в сетку ворот, сравняв счет. 1:1. Хорваты практически моментально могли забить еще один гол, но Марио Пашалич уткнулся в Стракошу и не смог ударить по мячу, подоспевший ему на помощь Будимир тоже уперся во вратаря албанцев и ударить не смог. Удар от ворот.

Уже на 76-й минуте хорваты выходят вперед. Крамарич проходит по левому флангу в штрафную, делает передачу на Будимира, тот, отвлекая на себя внимание албанской обороны, пасует Луке Сучичу и уже он мощным ударом, с отскоком от албанских защитников, отправляет мяч в сетку ворот. 2:1, Хорватия впереди.

Казалось бы, что Хорватия выгрызла важнейшую победу на этом турнире, но уже в дополнительное время, на 95-й минуте Байрами прошил левый фланг, сделал точный пас на Шутало, он в свою очередь аккуратно подставил пятку, переведя мяч Гьясулу, и 8-й номер албанцев отправляет мяч прямиком в сетку. 2:2, ничья в столь напряженном матче.

Последние секунды матча хорваты пытались рваться вперед, но Клаус Гьясула остановил проход Модрича, вдарив ему по ногам. Финальный свисток и матч окончен. Для Хорватии такой результат является серьезным ударом и подрывает их шансы на выход из группы B. А ведь они считались одними из фаворитов на групповом этапе.

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