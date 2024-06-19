«Краснодар» продлил контракт с Агкацевым до 2029 года

Теги премьер-лига Россия Краснодар Станислав Агкацев Футбол

Вратарь Станислав Агкацев подписал новое соглашение с «Краснодаром».

Стороны продлили контракт до 2029 года.

Ранее «быки» продали основного вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 млн евро и бесплатно подписали голкипера «Рубина» Юрия Дюпина.

22-летний Агкацев 9 матчей в РПЛ за всю карьеру. Его статистику можно изучить здесь.

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12 комментариев
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Ну логично. Парень - талантливый.
Теперь станет номер 1 в команде.
+31
-1
+30
Отличная новость, теперь Стас будет продолжать прогрессировать дома
+18
0
+18
Разумно
Дюпин теперь в запас и может до 40 лет спокойно сидеть на лавке и безбедно существовать
+12
-1
+11
Дождался справедливого шанса!
+10
0
+10
Ответ EVERGREEN
Комментарий скрыт
Стаса готовы были купить половина клубов РПЛ. Он пересидел в роли второго вратаря,ожидая продажу Сафонова.Считаю его одним из лучших вратарей. Надеюсь,он повторит путь Матвея.
+6
0
+6
Ответ EVERGREEN
Комментарий скрыт
Нет, Стас первым номером будет в начале сезона, а там как пойдет
+4
-1
+3
Ответ EVERGREEN
Комментарий скрыт
Не будет дюпин первым номером … Агеацев с большущим отрывом первый … А Вы тем самым показываете как вообще разбираетесь в футболе . Примерно как свинья в апельсинах …
+4
-1
+3
Ответ EVERGREEN
Комментарий скрыт
Ты игры Агкацева видел, чтобы говорить, что Дюпин сильнее? Агкацев однозначно будет первым номером.
Я вообще считаю, что он более сильный вратарь, чем Сафонов
+4
-1
+3
Контракт до середины 2029 года, плюс отступные 7.5 евролямов. Для начала неплохо.
+2
0
+2
По справедливости номер один
0
0
0
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