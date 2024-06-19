«Краснодар» продлил контракт с Агкацевым до 2029 года
Вратарь Станислав Агкацев подписал новое соглашение с «Краснодаром».
Стороны продлили контракт до 2029 года.
Ранее «быки» продали основного вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 млн евро и бесплатно подписали голкипера «Рубина» Юрия Дюпина.
22-летний Агкацев 9 матчей в РПЛ за всю карьеру. Его статистику можно изучить здесь.
Теперь станет номер 1 в команде.
Дюпин теперь в запас и может до 40 лет спокойно сидеть на лавке и безбедно существовать
Я вообще считаю, что он более сильный вратарь, чем Сафонов