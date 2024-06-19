«Краснодар» продлил контракт с Агкацевым до 2029 года

Вратарь Станислав Агкацев подписал новое соглашение с «Краснодаром».

Стороны продлили контракт до 2029 года.

Ранее «быки» продали основного вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 млн евро и бесплатно подписали голкипера «Рубина» Юрия Дюпина.

22-летний 9 матчей в за всю карьеру. Его статистику можно изучить здесь.