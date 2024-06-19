Александр Тарханов: «Качество футбола на Евро сопоставимо с РПЛ. Можно вспомнить зрелищные матчи «Зенита», «Динамо», «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Тарханов Евро-2024 Краснодар Сочи Футбол

Александр Тарханов считает, что качество футбола на Евро сопоставимо с Мир РПЛ.

– В нашем чемпионате немало игр было хороших. Даже вот играли «Сочи» и «Краснодар», когда гости выиграли 3:2, – такая игра не уступает тем, что я видел на чемпионате Европы. Обе команды атаковали, много забили, моментов море создали. Можно вспомнить зрелищные матчи с участием «Зенита», «Динамо», «Спартака».

– То есть мы еще сильно не рухнули в плане качества футбола?

– А почему мы должны рухнуть?

– Ну, изоляция, отсутствие еврокубков – разве это не сказывается?

– Проживем мы изоляцию. Можно поддерживать хороший уровень чемпионата России и в таких условиях. Только сильных легионеров приглашать и, главное, своим ребятам давать дорогу в состав, готовить их.

– То есть катастрофической разницы между тем, как играют в России, и тем, что показывают на Евро, не видите?

– Я не вижу. Особенно если брать матчи с участием наших лидеров. Конечно, на Евро выступают футболисты более высокого уровня, но качество футбола сопоставимо, – заявил бывший тренер клубов РПЛ.

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63 комментария
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Ну, мяч тоже круглый и поле зеленое, на этом сопоставления закачиваются.
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Ответ ALMANAC
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До чего же убого и ущербно выглядят все эти разговоры, мол футбол на Евро сопоставим с происходящем в РПЛ и о том, что сборная России если бы попала туда, то точно прошла бы в стадию ...
а дальше уже зависит от уровня упоротости и ура-патриотизма в крови у спикера.
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Ща повылазят эксперты, которые Евро не смотрят, что там в футболе можно выдумать, да наша советская школа, вот в 88 играли, так играли, а потом олимпиада, да там половина чеканить не умеют, а ещё где это видано, чтобы на стадионе пиво пили и вообще, там одни геи и радуют только сербы, которые бьют англичан
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Твою дорогу через твой карман все знают. С такими как ты, ни один талант не выйдет в топы, зато богатых сынков умеешь продвигать согласно котлете!
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Ответ Mixos Demid
Ещё один кукухой поехал!!!
Этот алкаш никогда умным и не был, что он выиграл лично? А бабосы любит пипец!
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Ответ Виталии Пархоменко
Привет Васильич! Я правда не смотрю Евро! Сербов до гола смотрел, потом вырубил и спать лег, понятно стало итог! Такое унижение, от ФИФА, не могу терпеть. А наши чемиионаты с удовольствием, что футбол, что хоккей!
Сербы никакие были. Вот Албания сегодня могла и хорватов нагнуть, мне понравилось. Да нормальные игры идут, из трёх две успеваю посмотреть, конечно не от и до, раньше почти всë смотрел, сейчас уже остываю ( не в плане здоровья) к ним.
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Возьмем игру Грузии с Турцией. Был хотя бы один матч этого уровня за последние два года? Это мы взяли средние сборные. Помню неплохую игру Краснодара с Зенитом (2:3) в 2022 году, но и там уровень исполнительского мастерства был ниже. Но скорость игры более менее. В основном у нас в чемпионате ходят пешком минут 70 и 20 оставшихся бегают. Как Роналду в свои 39 вчера. Приблизительно так.
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Вчера смотрел чемпионат Египта Смуха- ЭльДахлие 2-1
Хозяева проигрывают , а на90+1 сравнивают и на 90+9 Победа.
19 ударов в створ, бешеные скорости...
Чемпионат Европы отдыхает😆😆
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Ответ rotor23
дед забыл принять таблетки.
Да не, видимо наоборот хлопнул лишка)
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Ответ Nikolay Romanenko
С 1986 года смотрел ЧМ и ЧЕ. Вне зависимости от того, попадала наша сборная или нет. Думаю в этот раз отбор бы не прошли, и все равно бы смотрел. Но после того, как нашу сборную отцепили не по спортивному принципу, никакого желания смотреть нет. Так что сравнить с РПЛ не могу
Ничего страшного, я тоже не смотрю. За Сербию только включаю телек, а так мы изгои!
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Если смотреть на Шотландию и Украину, то мы равны)
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Ответ yariSk
А сборные с клубами сравнивать зачем? Сборные со сборными - пожалуйста. Я предпочитаю уровень игры определять по рейтингам клубов/сборных, а деньги это далеко не всегда про уровень - маркетинг, агенты и пр.
Вы новость читали? Там Тарханов сопоставляет Евро (сборные) с РПЛ (клубы). Мой комментарий был к бреду Тарханова и пропасти между качеством футболистов на Евро и в РПЛ. Ваши предпочтения мне неинтересны, вы в простые логические цепочки не способны.
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Осталось дождаться комментариев Ротенберга
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Ответ Василий Пиндаков
Осталось дождаться комментариев Ротенберга
Это по шайбе, в футболе он еще 800 матчей не посмотрел)))
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Ответ Тимофей Панов
скорую
Как бы к нам самим не опоздала.
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Ответ Viktor Martunov
Как бы к нам самим не опоздала.
Привет Васильич! Я правда не смотрю Евро! Сербов до гола смотрел, потом вырубил и спать лег, понятно стало итог! Такое унижение, от ФИФА, не могу терпеть. А наши чемиионаты с удовольствием, что футбол, что хоккей!
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Ну и с РПЛ можно сравнить, но до ФНЛ не дотягивает
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Ответ yariSk
До чего же глупо сравнивать стоимость составов сборных, куда свозят лучших игроков со всего мира, с клубами. Наброс ради наброса
Стоимость состава сборной России меньше чем у Грузии, Украины, Австрии и в 10 раз меньше чем у Англии.
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Ответ Moffo
Ну, мяч тоже круглый и поле зеленое, на этом сопоставления закачиваются.
Для тех кто до сих пор в советском танке. Стоимость игроков сборной Австрии в полтора раза выше чем у Зенита. Сборной Украины в четыре с половиной раза больше чем у Динамо. Сборной Грузии в два раза выше чем у Спартака.
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Чем дольше нас будут отстранять от международных турниров, тем больше матчей мы на них выиграем.
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Ещё один кукухой поехал!!!
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Даже
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Сборные с клубами сравнивать - это как-то неправильно, что ли
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Согласен) матч Англии и Сербии полный тухляк..
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Я знал что РПЛ не плоха, но не до такой степени))
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Российский Агуэро.
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скорую
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дед забыл принять таблетки.
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Срочно похмелите уважаемого и вызывайте неотложку с окулистом обязательно. Мужчина уже на грани
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