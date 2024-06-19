Александр Тарханов: «Качество футбола на Евро сопоставимо с РПЛ. Можно вспомнить зрелищные матчи «Зенита», «Динамо», «Спартака»

Александр Тарханов считает, что качество футбола на Евро сопоставимо с Мир РПЛ.

– В нашем чемпионате немало игр было хороших. Даже вот играли « » и « », когда гости выиграли 3:2, – такая игра не уступает тем, что я видел на чемпионате Европы. Обе команды атаковали, много забили, моментов море создали. Можно вспомнить зрелищные матчи с участием « », « », «Спартака».

– То есть мы еще сильно не рухнули в плане качества футбола?

– А почему мы должны рухнуть?

– Ну, изоляция, отсутствие еврокубков – разве это не сказывается?

– Проживем мы изоляцию. Можно поддерживать хороший уровень чемпионата России и в таких условиях. Только сильных легионеров приглашать и, главное, своим ребятам давать дорогу в состав, готовить их.

– То есть катастрофической разницы между тем, как играют в России, и тем, что показывают на Евро, не видите?

– Я не вижу. Особенно если брать матчи с участием наших лидеров. Конечно, на Евро выступают футболисты более высокого уровня, но качество футбола сопоставимо, – заявил бывший тренер клубов .