Озбилиз о влиянии санкций на российский футбол: «Раньше был сильный чемпионат, сейчас больше возможностей вкладывать в развитие академий, чем тратить на легионеров»
Арас Озбилиз поделился мнением о влиянии санкций на российский футбол.
«С одной стороны, они повлияли, а с другой – нет. Потому что еще есть футболисты, которые хотят играть в России. Раньше, безусловно, был сильный чемпионат, но, с другой стороны, сейчас есть больше возможностей вкладывать деньги в развитие академий, чем тратить их на легионеров.
И эта ситуация с санкциями вынуждает развивать молодежь. Я считаю, что всегда нужно вкладываться в детско-юношеский футбол, потому что потом, когда игроки вырастут, они смогут приносить хороший доход. Но надо понимать, что это долгий процесс. Не получится все сделать за два-три года», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Тем более сейчас очевидно, что это не на годик-два, когда действительно можно было бы перебиться, а дальше - как прежде. Как прежде уже не будет, нигде.
Но это не значит, что обязательно должно быть плохо.
Может быть и хорошо, и даже лучше. Развиваться надо просто, поступательно, не торопясь, но и не тормозя.
если сейчас поколение бездарей, то ничего путного не вырастет и с миллиардными вложениями