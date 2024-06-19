Озбилиз о влиянии санкций на российский футбол: «Раньше был сильный чемпионат, сейчас больше возможностей вкладывать в развитие академий, чем тратить на легионеров»

Теги Спартак премьер-лига Россия детский футбол Арас Озбилиз лимит на легионеров Политика Спорт-Экспресс деньги Футбол

Арас Озбилиз поделился мнением о влиянии санкций на российский футбол.

«С одной стороны, они повлияли, а с другой – нет. Потому что еще есть футболисты, которые хотят играть в России. Раньше, безусловно, был сильный чемпионат, но, с другой стороны, сейчас есть больше возможностей вкладывать деньги в развитие академий, чем тратить их на легионеров.

И эта ситуация с санкциями вынуждает развивать молодежь. Я считаю, что всегда нужно вкладываться в детско-юношеский футбол, потому что потом, когда игроки вырастут, они смогут приносить хороший доход. Но надо понимать, что это долгий процесс. Не получится все сделать за два-три года», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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12 комментариев
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Про академии - розовая мечта, они лучше через 10 стран и банков притащат латиносов и африканцев из топ 150 ФИФА
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Делать мы этого конечно же не будем
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Ответ ПавелПавел
Один Озбилис это понимает
Понимают все, но работать не хотят. Вот зачем это организаторам позора из одного городка, они и так чемпионы и другие под их контролем, а так надо своих выращивать . а другие окажутся лучше в равных условиях и что...надо им это.
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Вот-вот. Опыт англичан, когда их на 5 лет отстранили от Еврокубков, как раз и говорит о том, что даже ужасный кризис можно использовать как трамплин.

Тем более сейчас очевидно, что это не на годик-два, когда действительно можно было бы перебиться, а дальше - как прежде. Как прежде уже не будет, нигде.
Но это не значит, что обязательно должно быть плохо.

Может быть и хорошо, и даже лучше. Развиваться надо просто, поступательно, не торопясь, но и не тормозя.
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Футболист, а мыслит здраво
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Здравые мысли на самом деле
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Один Озбилис это понимает
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Не Спартака, а Кубани.
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а что значит больше вкладывать в академии , чтобы там появлялись таланты? Зенит, Краснодар, Спартак и другие москлубы мало вкладывают?
если сейчас поколение бездарей, то ничего путного не вырастет и с миллиардными вложениями
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Миллер посмеялся с Дюковом
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эх, а вы тоже вспоминаете переходный ЧР, когда переходили на осень-весна?) мой любимый турнир в памяти)
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Кто бы вкладывал
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