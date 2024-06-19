Озбилиз о влиянии санкций на российский футбол: «Раньше был сильный чемпионат, сейчас больше возможностей вкладывать в развитие академий, чем тратить на легионеров»

Арас Озбилиз поделился мнением о влиянии санкций на российский футбол.

«С одной стороны, они повлияли, а с другой – нет. Потому что еще есть футболисты, которые хотят играть в России. Раньше, безусловно, был сильный чемпионат, но, с другой стороны, сейчас есть больше возможностей вкладывать деньги в развитие академий, чем тратить их на легионеров.

И эта ситуация с санкциями вынуждает развивать молодежь. Я считаю, что всегда нужно вкладываться в детско-юношеский футбол, потому что потом, когда игроки вырастут, они смогут приносить хороший доход. Но надо понимать, что это долгий процесс. Не получится все сделать за два-три года», – сказал бывший полузащитник « ».