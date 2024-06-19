Хлусевич болеет за Сербию на Евро: «Хочется, чтобы наши братья вышли из группы. Тем более играет свой футболист Бабич»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Срджан Бабич ТАСС Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич рассказал, за кого болеет на Евро-2024.

«Конечно, болеем за наших братьев сербов. Хочется, чтобы они вышли из группы. Тем более играет наш футболист Срджан Бабич. Это первая команда, за которую я бы болел.

Как вы видели, есть очень много непредсказуемых результатов, этим футбол и интересен, что происходит именно так. Первый тур непонятен, так как Аргентина тоже проиграла Саудовской Аравии на чемпионате мира», – сказал защитник «Спартака».

В первом матче Евро-2024 сборная Сербии уступила англичанам (0:1). В двух оставшихся играх группового этапа Сербия сыграет со Словенией (20 июня) и Данией (25 июня).

Хлусевич посоветовал отдыхать в Крыму: «Там безумно много красивых мест, но ехать лучше на машине» 

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12 комментариев
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Ответ Мудринич
Комментарий удален модератором
Ну он то со своей фамилией вполне себе братан, да и ты тоже)
+7
-1
+6
А почему не болеют за грузинских братьев, по истории мы с ними даже в оной стране были в отличие от сербов, которые еще при Тито совсем не по братски вели.
+7
-3
+4
Ответ Сергей Лютый
Потому-что Славяне!
Так ты тогда и с поляками брат ?
И с чехами ?
Не говоря уже про румынампроигравших ?
Эх , Серега …
+4
-1
+3
Ответ Мудринич
- А почему? - А хз, все же говорят
Потому-что Славяне!
+6
-4
+2
Ответ Сергей Лютый
Потому-что Славяне!
глубокая мысль
+4
-2
+2
Ответ Сергей Лютый
Нет, с Поляками и Румынами не брат, потому что они не православные христиане а католики. Как то так
Католики - румыны …
Тогда и Вы католик )))
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Русские и Сербы братья на век!
+10
-10
0
В первом матче Бабич не играл, тренеру сборной Сербии нужно исправить это недоразумение, чтобы у команды появились шансы с поддержкой болельщиков Спартака...
0
0
0
Ответ Ковид 07.10.52
А почему не болеют за грузинских братьев, по истории мы с ними даже в оной стране были в отличие от сербов, которые еще при Тито совсем не по братски вели.
Сербы - это нахлебники. Какой нам толк от этих братьев?
+2
-2
0
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