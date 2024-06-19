Хлусевич болеет за Сербию на Евро: «Хочется, чтобы наши братья вышли из группы. Тем более играет свой футболист Бабич»
Даниил Хлусевич рассказал, за кого болеет на Евро-2024.
«Конечно, болеем за наших братьев сербов. Хочется, чтобы они вышли из группы. Тем более играет наш футболист Срджан Бабич. Это первая команда, за которую я бы болел.
Как вы видели, есть очень много непредсказуемых результатов, этим футбол и интересен, что происходит именно так. Первый тур непонятен, так как Аргентина тоже проиграла Саудовской Аравии на чемпионате мира», – сказал защитник «Спартака».
В первом матче Евро-2024 сборная Сербии уступила англичанам (0:1). В двух оставшихся играх группового этапа Сербия сыграет со Словенией (20 июня) и Данией (25 июня).
Хлусевич посоветовал отдыхать в Крыму: «Там безумно много красивых мест, но ехать лучше на машине»
И с чехами ?
Не говоря уже про румынампроигравших ?
Эх , Серега …
Тогда и Вы католик )))