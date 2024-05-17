ФИФА оценит возможное отстранение Израиля по запросу Палестины: «Футбол не должен становиться заложником политики – он должен оставаться вектором мира»
ФИФА проведет юридическую оценку возможного отстранения Израиля по запросу Палестины.
ФИФА проведет юридическую оценку, прежде чем принять решение о том, соглашаться ли на требование Палестины об отстранении израильских команд от международного футбола в связи с событиями в Секторе Газа.
Палестинская федерация призвала проголосовать по этому вопросу на конгрессе ФИФА в Бангкоке в пятницу, иорданская федерация поддержала призыв.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что решение по этому вопросу должен принять Совет ФИФА после юридической оценки.
«Футбол никогда не должен становиться заложником политики и должен всегда оставаться вектором мира, источником надежды, силой добра, объединяющей людей, а не разделяющей», – сказал Инфантино.
🤣🤣🤣🤣🤣
Столько же десятилетий сколько ООН рассматривает вопрос о приёме Палестины в свои члены ?
«Футбол никогда не должен становиться заложником политики, за исключением тех случаев , когда это нужно нам»
Ничего, кроме громкого смеха это заявление вызвать не может у всех вменяемых и не беспамятных людей.
Не перепутайте☝️
Где-то в далекой России люди удивленно подняли брови?
Правда?
Да ладно?
А Россия ну это другое