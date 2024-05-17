ФИФА оценит возможное отстранение Израиля по запросу Палестины: «Футбол не должен становиться заложником политики – он должен оставаться вектором мира»

Теги ФИФА сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Сборная Иордании по футболу Федерация футбола Израиля Джанни Инфантино Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

ФИФА проведет юридическую оценку возможного отстранения Израиля по запросу Палестины.

ФИФА проведет юридическую оценку, прежде чем принять решение о том, соглашаться ли на требование Палестины об отстранении израильских команд от международного футбола в связи с событиями в Секторе Газа.

Палестинская федерация призвала проголосовать по этому вопросу на конгрессе ФИФА в Бангкоке в пятницу, иорданская федерация поддержала призыв.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что решение по этому вопросу должен принять Совет ФИФА после юридической оценки.

«Футбол никогда не должен становиться заложником политики и должен всегда оставаться вектором мира, источником надежды, силой добра, объединяющей людей, а не разделяющей», – сказал Инфантино.

59 комментариев
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«Футбол никогда не должен становиться заложником политики…»
🤣🤣🤣🤣🤣
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Это другое). Двойные стандарты
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Прям никогда ?
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Только не в отношении России, это другое, добавили в Фифа.
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Долбаные лицемеры🤡
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-4
+29
лицемеры
+31
-5
+26
Интересно сколько лет юридический комитет ФИФА будет рассматривать этот вопрос ?
Столько же десятилетий сколько ООН рассматривает вопрос о приёме Палестины в свои члены ?
+19
-3
+16
Вы не поняли ребята , там просто не дописали до конца фразу
«Футбол никогда не должен становиться заложником политики, за исключением тех случаев , когда это нужно нам»
+17
-3
+14
Ответ _mountain_range_
Комментарий скрыт
Израиль хотят отстранить не за это, а за абсолютно бессмысленное уничтожение уже более 20К мирняка
+19
-6
+13
Ха-Ха-Ха!
+12
-1
+11
Ответ Иван Булкин
Прям никогда ?
У них прям никогда. Кроме случаев с РФС. Клоуны
+14
-3
+11
Даладно. Правда штоль ?
Ничего, кроме громкого смеха это заявление вызвать не может у всех вменяемых и не беспамятных людей.
+13
-3
+10
Вот сейчас смешно было )))
+9
-1
+8
Скоморохи
+10
-2
+8
Ответ Aleks Dir
Это другое). Двойные стандарты
Двойные стандарты - это плохо. А двойные стандарты - хорошо.
Не перепутайте☝️
+7
0
+7
Ответ SerVer
Ну и чего ты будешь мычать, если и Израиль отстранят?
А что ты будешь мычать, когда не отстранят?
+5
0
+5
"Футбол никогда не должен становиться заложником политики"

Где-то в далекой России люди удивленно подняли брови?
Правда?
Да ладно?
+7
-3
+4
Ответ Benjamin
А Палестину отстранить не хотят? Кто войну начал?
Ты из тех, кто думает, что началось это осенью 2023, да?😁
+4
-1
+3
Ответ Петроград
Тогда логично будет и палестинскую федерацию забанить. Нынешнюю войну начали официальные власти Сектора Газа - Хамас. По такой логике им и отвечать. (если что: я против того, чтобы банили кого-либо)
Прям официальные? Презедент, премьер?
+4
-1
+3
Ответ schwein
Только не в отношении России, это другое, добавили в Фифа.
сейчас вам расскажут, что этодругое
+7
-4
+3
Не отстранят Израиль, ведь это, как известно, другое)
+4
-1
+3
Израилю ничего не сделают ) все и так все понимают )
А Россия ну это другое
+3
0
+3
Нужны не призывы, а бойкот. Соберут штук 70 бойкотирующих в ФИФА - и заработает. Другое дело, что столько бойкотирующих Израиль сейчас не наберется, а дай бог 20-30 (причем почти все в AFC и CAF)
+4
-1
+3
Как Инфантино хозяева скажут, так и будет.
+4
-1
+3
Ответ Петроград
Тогда логично будет и палестинскую федерацию забанить. Нынешнюю войну начали официальные власти Сектора Газа - Хамас. По такой логике им и отвечать. (если что: я против того, чтобы банили кого-либо)
Во-первых, президент Палестины не имеет отношения к Хамасу. Во-вторых, Хамас был создан Израилем, поддерживался и спонсировался им (надеялись получить контролируемую власть в Палестине). В-третьих, основной спонсор Хамаса - Катар. А Катар - важнейший партнер США в регионе. Расчеты проходят в долларах. Если бы Израиль хотел - ни одна Катарская копейка не попала бы Хамасу. В-четвертых, террористический акт - не является поводом для уничтожения государства. К примеру, РФ не уничтожает Таджикистан, не уничтожает его жителей и не отторгает его территории, оправдывая это терактом со стороны Таджиков. В-пятых, теракт был совершен просто подчеркнуто глупо, например, не было взято сколь бы то ни было внушительное чисто заложников. Если бы на территории Палестины были десятки тысяч Израильтян - Израиль не сносил бы жилые кварталы. Очевидно, что это срежиссированная постановка. В-шестых, последние 50 лет Израиль только и делает что отторгает территории соседних государств по подобным поводам, схема совершенно не новая и много раз уже повторялась. Наконец, в-седьмых, Израиль запустил процесс окончательного решения Палестинского вопроса (фактически Израиль уничтожает Палестину как исторический субъект) после разрушения прогрессивным мировым сообществом Ирака, Сирии и Ливии - государств, которые однозначно помешали бы этому действию....
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-2
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Израиль ни за что не отстранят так как Палестина никогда не сможет продавить это решение, и у страны нет никакой поддержки среди спорт функционеров
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-1
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Ответ Benjamin
А Палестину отстранить не хотят? Кто войну начал?
Войну начал Хамас. По твоей логике нам надо было войну Таджикистану объявить? Ведь террористы из Крокусы - граждане Таджикистана.
+5
-3
+2
Ответ Сергей Лютый
Клоуны 90 уровня!)))) Даже кошки Куклачева нервно курят когда вещают чинуши УЕФА)))
Зачем кошек Куклачева оскорблять?)
+3
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Как после этого топить за них, за их «демократию» , свободу слова и милые узкие европейские улочки? Они сами заставили нас так к себе относиться, только презрение и тошнота от их западного наглого лицемерия. Уж простите, не смог промолчать
+7
-5
+2
Запрос запросу рознь
+1
0
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