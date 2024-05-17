ФИФА оценит возможное отстранение Израиля по запросу Палестины: «Футбол не должен становиться заложником политики – он должен оставаться вектором мира»

ФИФА проведет юридическую оценку возможного отстранения Израиля по запросу Палестины.

ФИФА проведет юридическую оценку, прежде чем принять решение о том, соглашаться ли на требование об отстранении израильских команд от международного футбола в связи с событиями в Секторе Газа.

Палестинская федерация призвала проголосовать по этому вопросу на конгрессе ФИФА в Бангкоке в пятницу, иорданская федерация поддержала призыв.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что решение по этому вопросу должен принять Совет ФИФА после юридической оценки.

«Футбол никогда не должен становиться заложником политики и должен всегда оставаться вектором мира, источником надежды, силой добра, объединяющей людей, а не разделяющей», – сказал Инфантино.