Станкович о «Спартаке»: «Нужно понимать, что тренирую клуб с 30-миллионной армией болельщиков. Хочу, чтобы фанаты видели себя в игроках на поле»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия болельщики Футбол

Деян Станкович высказался об ответственности перед 30 млн болельщиков «Спартака».

– Весь мир помнит вас как игрока. А какой вы тренер?

Станкович тренер? Прямой, честный. Эти два качества важны. Потому что тебе нужно управлять непростыми ситуациями, раздевалкой, большими именами.

Нужно понимать, что сейчас ты тренируешь клуб с 30-миллионной армией болельщиков. Поэтому моя основная мысль – быть честным и прямым. Усердно работать и отдавать себя полностью. 

Любой тренер считает себя лучшим в мире, но лучшим является тот, кто находит общий язык с командой, который видит отправные точки, помогает становиться лучше каждому, кто может сплотить команду и никогда не сдается.

Мне бы хотелось, чтобы болельщики «Спартака» видели себя в игроках на поле. Чтобы фанат говорил: «В этом парне я узнаю себя». В этом и состоит моя задача. Чтобы болельщики видели команду, которая бьется и не отступает. До конца. Чтобы они видели себя в игроках, каждый из которых отдает всего себя за эти цвета. Это моя работа, так я это вижу.

– В какой футбол будет играть «Спартак» Станковича?

– Сначала нужно понять, что мы имеем. Лично познакомиться с игроками. Прежде всего необходимо сформировать правильный командный дух в раздевалке и переносить это на поле.

Чего я хочу? Чтобы моя команда была организованной в любой момент матча – в фазе обороны и атаки. Цифры 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3 для меня значат не так много, но в то же время и они важны. 

Нужно создать для каждого игрока условия – психологические, физические и тактические, при которых он покажет свои лучшие качества. Сама по себе игровая схема не имеет такого большого значения, как правильное отношение. Потому что здесь ошибки быть не может. В игре ты можешь сделать плохую подачу, не забить гол, плохо пробить, но в плане отношения это недопустимо. И на тренировках, и в матчах, – сказал новый главный тренер «Спартака».

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42 комментария
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О, уже навернул тарасовского борща. Да у нас в России не наберётся 30 миллионов, которые интересуются хоть каким-то видом спорта, что уж тут говорить отдельно про ФК "Спартак" (Москва).
+69
-18
+51
Вспомнился эпизод из "Джентельменов удачи" с фразой: "Обрили уже...". А тут получается: Накормили уже (забористым борщом).
Где 30 млн? Все 30 млрд., это ближе к истине.
+41
-16
+25
Нормал ему мозги промыли накануне подписания контракта
+22
-7
+15
Ответ AminO2
Станкович, как и любой серьезный игрок, который в теме, осознает что за "Спартак" в России и не только, больше народа чем составляет все население праймовых периодов стран Югославии и Венгрии вместе. Вне сомнений, это огромная ответственность, но и серьезная возможность научиться и руководить под мощнейшим общественным давлением, к которому ему как и великому футболисту, в целом, не привыкать.
Вот он первый этап спартаковского колеса
+15
-2
+13
Ответ Ковид 07.10.52
Уж лучше очередной тренер, чем очередной позор.
У вас " два в одном"
+10
0
+10
Ответ MAXIMum1
Вспомнился эпизод из "Джентельменов удачи" с фразой: "Обрили уже...". А тут получается: Накормили уже (забористым борщом). Где 30 млн? Все 30 млрд., это ближе к истине.
Без фрикаделек доктора Лю тоже явно не обошлось
+15
-7
+8
Борщевизация прошла успешно
+12
-5
+7
Ответ suka1989
А где по тексту речь о 30 млн именно в России ?
Ты по видимому ещё больше этого борща навернул
+10
-3
+7
Ответ suka1989
А где по тексту речь о 30 млн именно в России ?
"В Галактике и её окрестностях" (c)
+7
-1
+6
И начал усердно работать, пока языком
+6
-3
+3
При Тедеско ведь было 80 миллионов, куда делись 50 миллионов, неужели вымерли?..
+4
-1
+3
Да больше, больше.
Это он еще жителей Альфа-Центавра и из Созвездия Свиньи не посчитал.
+4
-1
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Умеет лить мед в уши спартаковским болелам
+3
-1
+2
Всё понятно - " очередной"
+4
-3
+1
Через полгода ещё уже всей Москвой будут увольнять, скриньте
+2
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+1
Было же 60 миллионов, а тут всего 30, непорядок. Ещё тарелку борща этому господину! И нужно учесть что эти 30 только в Тушино, а по всему вмкадью намного больше! Господи! Что с ними со всеми делают в секте? Зомбируют?
+2
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Добавки борща этому господину!
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Каждый двухсотый на Земле, но это не точно😏
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Говорили они, вся Россия за Спартак...
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Поел борща...
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4-4-2, 3-5-2 для меня не так важно. Это мы запишем ✍️
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