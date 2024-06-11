Германия – фаворит Евро по версии CIES. Испания – 2-я, Англия – 4-я, Португалия – 5-я

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Фаворитом Евро-2024 CIES считает сборную Германии.

Хозяева турнира заняли первое место в рейтинге, составленном Международным центром спортивных исследований. Команды проранжированы на основе показателя под названием «уровень», учитывающего объем игрового времени футболистов за последний год и спортивный уровень их матчей.

В топ-10 попали:

1. Германия (уровень – 82,9).

2. Испания (82,4).

3. Франция (82,2).

4. Англия (81,1).

5. Португалия (80,4).

6. Нидерланды (79,2).

7. Италия (78,8).

8. Бельгия (78,2).

9. Хорватия (74,6).

10. Дания (74,2).

Последние три места заняли Венгрия (65,6), Албания (65) и Грузия (63,6).

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11 комментариев
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Чисто из-за фактора домашних трибун
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Ответ аноним анонимович
Комментарий удален пользователем
Игра Германии при нагельсманне улучшилась заметно, и про фактор домашнего турнира не забываем
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Ответ аноним анонимович
Комментарий удален пользователем
Специально для таких как вы существует текст статьи, где можно прочитать, как именно сформировался данный рейтинг. Я понимаю, кроме заголовка сложно что-то осилить, но вы попробуйте
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Комментарий удален пользователем
1.Франция
2.Португалия
3. Англия
4. Германия
5. Испания
6.Хорватия
7.Нидерланлия
8.Бельгия
9.Италия
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Англия, Италия , Испания , Германия , Франция, Голландия , Бельгия, Сербия. Португалия даже не в топ 10 потому что будут ставить Роналду в основу. ))
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Ну это перебор.
Симпатизирую Наггельсманну, сборка довольно молодая и все попали туда по делу, но прям фаворит!?
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Меня тоже напрягало, что Испанию так все дружно списали. У Франции, по мне, шансов побольше - без этого дурачка Погба, но Испания - серьезный игрок!
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