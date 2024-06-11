Германия – фаворит Евро по версии CIES. Испания – 2-я, Англия – 4-я, Португалия – 5-я

Фаворитом Евро-2024 CIES считает сборную Германии.

Хозяева турнира заняли первое место в рейтинге, составленном Международным центром спортивных исследований. Команды проранжированы на основе показателя под названием «уровень», учитывающего объем игрового времени футболистов за последний год и спортивный уровень их матчей.

В топ-10 попали:

1. Германия (уровень – 82,9).

2. Испания (82,4).

3. Франция (82,2).

4. Англия (81,1).

5. Португалия (80,4).

6. Нидерланды (79,2).

7. Италия (78,8).

8. Бельгия (78,2).

9. Хорватия (74,6).

10. Дания (74,2).

Последние три места заняли (65,6), (65) и (63,6).