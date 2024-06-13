Франция – фаворит Евро по версии ESPN. Португалия – 2-я, Англия – 3-я, Германия – 4-я, Италия – 7-я

ESPN считает Францию фаворитом Евро-2024.

Американское спортивное медиа поставило Францию на первое место в списке главных претендентов на победу в турнире. Второе место заняла Португалия, третье – Англия.

Рейтинг фаворитов по версии :

1. Франция;

2. ;

3. ;

4. Германия;

5. Испания;

6. Бельгия;

7. Италия;

8. Хорватия;

9. Нидерланды;

10. Австрия;

11. Дания;

12. Украина;

13. Турция;

14. Швейцария;

15. Шотландия;

16. Венгрия;

17. Словакия;

18. Сербия;

19. Польша;

20. Чехия;

21. Словения;

22. Грузия;

23. Румыния;

24. Албания.

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