Франция – фаворит Евро по версии ESPN. Португалия – 2-я, Англия – 3-я, Германия – 4-я, Италия – 7-я

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ESPN считает Францию фаворитом Евро-2024.

Американское спортивное медиа поставило Францию на первое место в списке главных претендентов на победу в турнире. Второе место заняла Португалия, третье – Англия.

Рейтинг фаворитов Евро-2024 по версии ESPN:

1. Франция;

2. Португалия;

3. Англия;

4. Германия;

5. Испания;

6. Бельгия;

7. Италия;

8. Хорватия;

9. Нидерланды;

10. Австрия;

11. Дания;

12. Украина;

13. Турция;

14. Швейцария;

15. Шотландия;

16. Венгрия;

17. Словакия;

18. Сербия;

19. Польша;

20. Чехия;

21. Словения;

22. Грузия;

23. Румыния;

24. Албания.

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25 комментариев
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Удивлен второму месту Португалии. В топ-7 точно. Да, поколение талантливое, разбавленное опытнейшими старичками, но второе место от ESPN неожиданно.
+11
-3
+8
Победят Немцы
+2
0
+2
А вообще прошлый розыгрыш показал, что решать будет его величество случай. Тогда примерно 5 команд между собой вничью играли
+1
0
+1
Ответ football.in.kg
Удивлен второму месту Португалии. В топ-7 точно. Да, поколение талантливое, разбавленное опытнейшими старичками, но второе место от ESPN неожиданно.
У Португалии крайне сильный состав из звезд во всех линиях, они первые после Франции и Англии. Даже цена состава подтверждает это наблюдение, на Transfermarkt они третьи - выше Испании и Германии. И это без бонуса в виде Роналду, он сейчас стоит копейки.
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Россия - Чемпион 🔥😜
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Не понимаю почему Португалия вторая
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У буков фаворит Англия
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Испанию и Италию недооценивают, а вот Португалию переоценивают
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Франция не дойдет до финала, Либо Испания либо Голландия. а вообще все будет дело случая.
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Да как же достали, вчера Англия, сегодня Франция, завтра будет хорватия, каждый день новый рейтинг
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Ответ иц а мен
Это все ладно, как научиться так же крутить плюсики как ты?
Создавать новые аккаунты каждый день как Артемка
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Ответ Max Maximus
Удачи Португалии! Последний танец лучшего футболиста в истории не должен остаться без медалей🥇👍 Ну и заметьте - Роналду не ноет и не заявляет, что "Это мой последний турнир со сборной😢" как один 🇦🇷 чтобы получить поддержку судей и голоса как на Евровидение, а просто тихо готовится Это по-мужски, а не по-попрошайнически...
Чего ты здесь несёшь?
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Ответ Юрий Кечко
Украина должна быть ниже Польши, Венгрии , Швейцарии , Сербии , а так в целом адекватный рейтинг
У Украины вполне себе достойный состав сейчас
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