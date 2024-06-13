Франция – фаворит Евро по версии ESPN. Португалия – 2-я, Англия – 3-я, Германия – 4-я, Италия – 7-я
ESPN считает Францию фаворитом Евро-2024.
Американское спортивное медиа поставило Францию на первое место в списке главных претендентов на победу в турнире. Второе место заняла Португалия, третье – Англия.
Рейтинг фаворитов Евро-2024 по версии ESPN:
1. Франция;
2. Португалия;
3. Англия;
4. Германия;
5. Испания;
6. Бельгия;
7. Италия;
8. Хорватия;
9. Нидерланды;
10. Австрия;
11. Дания;
12. Украина;
13. Турция;
14. Швейцария;
15. Шотландия;
16. Венгрия;
17. Словакия;
18. Сербия;
19. Польша;
20. Чехия;
21. Словения;
22. Грузия;
23. Румыния;
24. Албания.
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