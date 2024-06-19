Зарплата Шуманского в ЦСКА – 3 млн рублей в месяц. За форвардом следил «Челси» (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия деньги Артем Шуманский Футбол

Артем Шуманский будет зарабатывать в ЦСКА 3 млн рублей в месяц.

Таковы условия 5-летнего контракта форварда, которого армейцы купили у «Ариса» за 1,5 млн евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, изначально киприоты требовали за 19-летнего игрока сборной Беларуси 5 млн евро, но ЦСКА сбил цену на 3,5 млн. За Шуманским долгое время следили скауты «Челси».

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36 комментариев
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Попытка руководства ЦСКА попиарить себя через Карпова, и цену сбили в 3 раза и игрока у челси увели
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Мы перехватили игрока у Челси 🔄
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- сегодня на обед сухарики в фирменной упаковке, купленные не где-нибудь в ларьке, а в супер-маркете!!...
- уряяя... гуляем...
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Ответ Григорий Геник
Ну Челси при Боэли разве что за мной не следит, так что в принципе ничего важного)
Не скромничай. Вполне возможно и за тобой поглядывают.
+19
0
+19
Ну Челси при Боэли разве что за мной не следит, так что в принципе ничего важного)
+18
0
+18
Челси вряд ли бы смог платить 3 миллиона рублей в месяц.
+15
0
+15
3 гола за сезон - 3 мульта зарплата. Мильон за гол?)
+9
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+8
Ответ Joaninho90
Как же сладко живётся футболистам в любые времена и в любой стране независимо от экономики и политики. Пинай мячик и получай свои миллионы. Сказка а не жизнь
Так чего же ты не пинаешь мяч, а сидишь в соцсетях?
+5
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+4
Ответ Сергей Авсеенко
Не скромничай. Вполне возможно и за тобой поглядывают.
Думаешь купят его?
+4
0
+4
Половина Бабаеву, Мовсесяну,Шевелеву?
+4
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"Зарплата Шуманского в ЦСКА – 3 млн рублей в месяц"
Охренеть!
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О, белорусы в команде, круто))
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Если бы Челси следил, то уже давно 100млн. отвалил
+1
0
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3 ляма это примерно 30 кусков у.е. в год 360 тысяч зеленых. нормальная зп. а то в рублях жестоко смотрится
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Ответ Joaninho90
Как же сладко живётся футболистам в любые времена и в любой стране независимо от экономики и политики. Пинай мячик и получай свои миллионы. Сказка а не жизнь
Повезло ребятам, попали в супербогатую индустрию. Вот так и надо стараться делать - попадать туда, где крутятся большие деньги...
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А если челси, это о многом говорит🤔 тогда берём николич сделает из него алмаз
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3 ляма в месяц, это круто.
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Ответ Василиус
3 гола за сезон - 3 мульта зарплата. Мильон за гол?)
3 мульта в месяц з/п, а не за сезон, так что 12 млн. а гол.
Скромненько так)
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Шумяу в ЦСКА
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а Челси слышал о таком игроке за 1,5 млн? еще бы написали, что Челси давал 58 млн, но Шимански выбрал мечту вместо денег.
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В курсе ли об этом скауты Челси прям большой вопрос
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За запасного игрока клуба Кипра, сыгравшего 450 минут за сезон, требовали 5 млн. евро, но ЦСКА героическими усилиями сбило цену до 1.5 )
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Зачем так много? Ему кто-то разве больше предложил бы? Бред полный!
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Ахахахах, какой Челси, ни единого слушка даже не было, вообще ни одного упоминания его во всей западной прессе и у всяких инсайдеров
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Скорее всего не Челси следил, а Чле)си
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...и тут Челси приплели.
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Будет новость а ля 19 летний Шуманский получит 180 млн от ЦСКА без премиальных. И чтоб потом булыкины и еще какие нибудь «эксперты» высказывались об этом?
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Посмотрите на статистику парня.
Больше похоже на очередного Гаича, распил машина работает!
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Комментарий удален модератором
Тогда понятно, купили чтоб, если получится, потом продать условному Кайрату или китайцам
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