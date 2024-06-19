Зарплата Шуманского в ЦСКА – 3 млн рублей в месяц. За форвардом следил «Челси» (Иван Карпов)
Артем Шуманский будет зарабатывать в ЦСКА 3 млн рублей в месяц.
Таковы условия 5-летнего контракта форварда, которого армейцы купили у «Ариса» за 1,5 млн евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, изначально киприоты требовали за 19-летнего игрока сборной Беларуси 5 млн евро, но ЦСКА сбил цену на 3,5 млн. За Шуманским долгое время следили скауты «Челси».
- уряяя... гуляем...
Охренеть!
Скромненько так)
Больше похоже на очередного Гаича, распил машина работает!