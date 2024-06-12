Севикян о Станковиче: «Требовательный, голодный до побед. Эмоциональный, вспыльчивый, но летающих фишек или бутылок я не видел»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Спорт-Экспресс Эдгар Севикян Футбол

Эдгар Севикян высказался о качествах Деяна Станковича.

Экс-главный тренер «Ференцвароша» возглавил «Спартак».

«Требовательный, голодный до побед. Он всегда хочет выигрывать, старается улучшить каждую деталь. Да, он эмоциональный человек, но это оправдано желанием получать результат. Я научился у него тому, что нужно быть еще более голодным. Нужно этим жить. 

Самое жесткое, что слышал? Ничего особенного, но он вспыльчивый. Например, когда у нас что-то не получалось, играли плохо, он мог высказать, взбодрить. Но чего-то конкретного назвать не могу. В раздевалке за полгода я не видел летающих фишек или бутылок. Такого не было», — сказал полузащитник «Ференцвароша».

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5 комментариев
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Ощущение, что Севикян расчитывает на переход в Спартак...
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Ну у нас ему нервишки попортят.
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Вытянув правую
Руку вперёд
В даль величавую
Звал он народ.
Массы, идущие
К свету из тьмы,
Знали: Грядущее-
Это мы!
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Поживём-увидим.
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#### а мы то уж как голодны, но чой та не помогает.
И ни церковь, ни кабак –
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!
Вот такое у меня ощущение, от этого Лукойла. Арнольдыч хоть на матчи ходил, а эти ваще мрак.
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