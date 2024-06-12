Севикян о Станковиче: «Требовательный, голодный до побед. Эмоциональный, вспыльчивый, но летающих фишек или бутылок я не видел»

Эдгар Севикян высказался о качествах Деяна Станковича.

Экс-главный тренер «Ференцвароша» возглавил « ».

«Требовательный, голодный до побед. Он всегда хочет выигрывать, старается улучшить каждую деталь. Да, он эмоциональный человек, но это оправдано желанием получать результат. Я научился у него тому, что нужно быть еще более голодным. Нужно этим жить.

Самое жесткое, что слышал? Ничего особенного, но он вспыльчивый. Например, когда у нас что-то не получалось, играли плохо, он мог высказать, взбодрить. Но чего-то конкретного назвать не могу. В раздевалке за полгода я не видел летающих фишек или бутылок. Такого не было», — сказал полузащитник « ».