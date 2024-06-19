Витинья о 2:1 с Чехией: «Важно, что Португалия сохранила хладнокровие, отыгралась и до конца сражалась за победу»

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Евро-2024 Витинья Футбол

Витинья оценил волевую победу над Чехией (2:1) на Евро-2024.

«В этом турнире легких игр не бывает. И все же мы держали игру под контролем, имели больше моментов. Мы не были полностью удовлетворены сделанным, но надо понимать, что у нас это первая игра на Евро. Было много эмоций, а то, что мы пропустили, было не совсем справедливо.

Бывают дни, когда из ничего нам забивают. Это было большим ударом для нас, но очень важно, как мы это восприняли. Очень важно, что сохранили хладнокровие, отыгрались и до конца сражались за победу», – сказал хавбек сборной Португалии.

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