Консейсау о голе Чехии на 92-й: «Хотел помочь Португалии забить, все получилось. Здесь мои отец, мать, братья, девушка – эта победа для них»
Франсишку Консейсау высказался после победы Португалии над Чехией.
Португальцы обыграли чешскую сборную (2:1) в 1-м туре Евро-2024.
21-летний полузащитник Португалии Франсишку Консейсау вышел на поле на 90-й минуте матча, а на 92-й забил победный гол.
– Как вы себя чувствовали, когда вышли на поле и забили?
– Я видел, что игра была трудной, хотел помочь команде забить гол, который нам был необходим для хорошего начала чемпионата Европы, и именно это я сделал, помог команде. Это была моя цель, и, к счастью, все получилось.
– Вы нервничали?
– Внутри я сильно переживаю, но стараюсь этого не показывать. Я знаю, что в такие моменты нужно оставаться спокойным и собранным, и именно это я пытался сделать, сконцентрироваться. Я знал, что момент может настать.
– Вы быстро принял решение, когда наносили удар по воротам.
– Да, конечно, моя цель – максимально помогать команде. К счастью, мне это удалось, я всегда готов помочь и буду продолжать это делать.
Это невероятное счастье – представлять нашу страну и играть для всех. Я хотел помочь команде, как мог, и, к счастью, мне это удалось. Здесь мои отец (экс-тренер «Порту» Сержиу Консейсау – Sports), мать, братья, моя девушка, много людей. Эта победа для них, – сказал полузащитник сборной Португалии.
18.06.2024 Его сын, Франсишку, забивает победный мяч с Чехией на 90 + 2 (к тому же дебютный)
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