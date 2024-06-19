Консейсау о голе Чехии на 92-й: «Хотел помочь Португалии забить, все получилось. Здесь мои отец, мать, братья, девушка – эта победа для них»

Теги Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Сборная Чехии по футболу Евро-2024 Сержиу Консейсау Франсишку Консейсау Футбол

Франсишку Консейсау высказался после победы Португалии над Чехией.

Португальцы обыграли чешскую сборную (2:1) в 1-м туре Евро-2024

21-летний полузащитник Португалии Франсишку Консейсау вышел на поле на 90-й минуте матча, а на 92-й забил победный гол. 

– Как вы себя чувствовали, когда вышли на поле и забили?

– Я видел, что игра была трудной, хотел помочь команде забить гол, который нам был необходим для хорошего начала чемпионата Европы, и именно это я сделал, помог команде. Это была моя цель, и, к счастью, все получилось.

– Вы нервничали?

– Внутри я сильно переживаю, но стараюсь этого не показывать. Я знаю, что в такие моменты нужно оставаться спокойным и собранным, и именно это я пытался сделать, сконцентрироваться. Я знал, что момент может настать.

– Вы быстро принял решение, когда наносили удар по воротам.

– Да, конечно, моя цель – максимально помогать команде. К счастью, мне это удалось, я всегда готов помочь и буду продолжать это делать.

Это невероятное счастье – представлять нашу страну и играть для всех. Я хотел помочь команде, как мог, и, к счастью, мне это удалось. Здесь мои отец (экс-тренер «Порту» Сержиу Консейсау – Sports), мать, братья, моя девушка, много людей. Эта победа для них, – сказал полузащитник сборной Португалии.

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3 комментария
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20.06.2000 Сержиу Консейсау делает хет-трик с Германией на Евро-2000.
18.06.2024 Его сын, Франсишку, забивает победный мяч с Чехией на 90 + 2 (к тому же дебютный)
Футбол - это про красивые истории!
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Шику внешне очень похож на отца. Надеюсь это не последний гол Консейсау на этом евро.
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Папа, мама, жена, девушка (с)
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