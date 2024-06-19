Консейсау о голе Чехии на 92-й: «Хотел помочь Португалии забить, все получилось. Здесь мои отец, мать, братья, девушка – эта победа для них»

Франсишку Консейсау высказался после победы Португалии над Чехией.

Португальцы обыграли чешскую сборную (2:1) в 1-м туре .

21-летний полузащитник Португалии Франсишку Консейсау вышел на поле на 90-й минуте матча, а на 92-й забил победный гол.

– Как вы себя чувствовали, когда вышли на поле и забили?

– Я видел, что игра была трудной, хотел помочь команде забить гол, который нам был необходим для хорошего начала чемпионата Европы, и именно это я сделал, помог команде. Это была моя цель, и, к счастью, все получилось.

– Вы нервничали?

– Внутри я сильно переживаю, но стараюсь этого не показывать. Я знаю, что в такие моменты нужно оставаться спокойным и собранным, и именно это я пытался сделать, сконцентрироваться. Я знал, что момент может настать.

– Вы быстро принял решение, когда наносили удар по воротам.

– Да, конечно, моя цель – максимально помогать команде. К счастью, мне это удалось, я всегда готов помочь и буду продолжать это делать.

Это невероятное счастье – представлять нашу страну и играть для всех. Я хотел помочь команде, как мог, и, к счастью, мне это удалось. Здесь мои отец (экс-тренер «Порту» – Sports), мать, братья, моя девушка, много людей. Эта победа для них, – сказал полузащитник сборной .