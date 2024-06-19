Португалия 19 раз била по воротам, Чехия – 5, угловые – 13:0, владение – 70% на 30%, пасы – 718 против 252

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Диогу Кошта Футбол

Сборная Португалии владела мячом 70% времени в матче с Чехией.

Португальская сборная обыграла чехов (2:1) в 1-м туре Евро-2024

В этом матче Португалия 19 раз пробила по воротам соперника, из них 7 ударов – в створ. Сборная Чехии нанесла 5 ударов, из них только 1 пришелся в створ ворот Диогу Кошты.

Счет по угловым – 13:0, владение – 70% на 30% в пользу команды Роберто Мартинеса

Кроме того, португальцы сделали 718 пасов с точностью 87%, у Чехии – 252 паса и точность 69%. 

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40 комментариев
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Истерика мессибоев бесценна
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Соглашусь. Не понятно, зачем судья раздвинул ноги чеху в эпизоде со вторым голом.
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Кстати, кто нибудь заметил что минусы появляются сразу по 5 штук за только написанный комментарий .
+29
-6
+23
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Что за бред)? Португалия весь матч давила, а чехи в конце матча валялись, изображая муки, тянули время, и были наказаны. Португальцы честно победили, абсолютно. Показывали неплохой футбол. Ну а про 200 судейских побед Криша - это похоже на бред из психбольницы, по другому не могу объяснить эту "цитату")
+17
-2
+15
13 углов, португальские подачи даже легенда Бирхофф не конвертировал в голы
+12
-1
+11
Ответ Си Эм Панк
Кстати, кто нибудь заметил что минусы появляются сразу по 5 штук за только написанный комментарий .
Это хейтеры Роналду оккупировали все новости) Вон, Капибарбер отметился в каждой новости про Португалию)
+14
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+9
Чехия конечно выглядела крайне неубедительно. Понятно, что ты выходишь играть вторым номером, но играть настолько низко в защите, по-моему через чур, для команды приехавшей на такой турнир.
+9
-3
+6
Ответ Leon Petov
Истерика мессибоев бесценна
А эти мессибои сейчас с нами, в этой комнате?
+9
-4
+5
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Спортс, серьёзно, когда избавите Спортс от таких персонажей? По ним не поймёшь это реальный человек или бот .
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Португалы слишком самоуверены были в себе. Как и англосы. Топовые игроки при тренерах физруках. Франция туда же
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Тяжелая игра против сборной Чехии от Португалии конечно, но соперник почти всей командой сидел в обороне, в целом победу выстрадали и слава Богу как говорится. Не понравилось три вещи сегодня, что мало креатива, очень прямолинейно всю игру атаковали, поэтому постоянно упирались в защитников сборной Чехии, с угловыми тоже беда полная, столько подать и ничего не создать это было странно... и конечно поражает токсичность Бруну Фернандеша, всю игру ходил и выговаривал партнерам что плохо отдают или плохо открываются и плохо бьют и ладно бы сам сегодня хорошо играл, но по факту в плане атакующих действий был пожалуй одним из худших сегодня, потому что 0 ударов, все обостряющие пасы делал в защитников, брак просто зашкаливал, я во время игры постоянно вспоминал детство, потому что в каждом дворе был такой "игрок в футбол" который больше всех болтает на поле и хуже всех играет.
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Ответ Си Эм Панк
Спортс, серьёзно, когда избавите Спортс от таких персонажей? По ним не поймёшь это реальный человек или бот .
А зачем им? Он стату сайту набивает
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Ответ Iamliam
Комментарий удален модератором
Манька не гори так) последние 10 комментов сначала радости голу Чехии, а потом нытья))
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Ответ Си Эм Панк
Спортс, серьёзно, когда избавите Спортс от таких персонажей? По ним не поймёшь это реальный человек или бот .
Никогда. Для спортса главное трафик, а каким образом он осуществляется это уже не так важно.
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Чехия и Шотландия вообще мимо кассы пока
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Прекрасно, что вчера победил атакующий футбол!
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Нас всю жизнь обманывали, когда говорили что Икарус производили в Венгрии
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Ответ Си Эм Панк
Комментарий скрыт
Хахаха Месси за последние 5-7 лет 80-90% своих матчей сыграл хреново. А в половине из них был вообще нулевым.
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Ответ Leon Petov
Истерика мессибоев бесценна
Месси чемпион мира. А Роналду?
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Ответ Мадина Уйгурова
Месси чемпион мира. А Роналду?
Чемпион Европы
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Ответ Kalb Schulz
Чемпион Европы
А Месси чемпион Америки. 2-1 получается по национальным титулам?
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Ответ ОттоДракула
Вам на спортсе не угодить: Англия не та, Португалия не эта, Франция сдулась, Бельгия мертвая
Италия отличная, Германия
У Турции рисунок виден, Испания интересна(и в непривычном стиле), Словакия потрясающе сыграла, у ряда других сборных интересные задумки
Франция фифти-фифти, но при Дешаме в среднем такие матчи и выдаёт, не так все плохо, в нужный момент включаются

Англию, Португалию по делу критикуют, с такими исполнителями показывать бестолковый футбол - надо постараться

К Бельгии не так критичен, состав знатно обновился
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Ответ Си Эм Панк
Кстати, кто нибудь заметил что минусы появляются сразу по 5 штук за только написанный комментарий .
Комментарий удален модератором
С последним пасом все время лажали кроме пары моментов + торопились часто. Надеюсь после победы поувереннее будут.
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Ответ Iamliam
Судья - клоун, украл ничью у Чехов.
Где он её украл?
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Ответ Vertex Fanky
Где он её украл?
Матч посмотри, может найдешь)
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Ответ Iamliam
Не соглашусь, они играли очень здорово, иногда прям топово выходили из обороны, были очень самоотверженны и мало ошибались. Если бы не судья, который все в пользу портков свистел, они могли как минимум за ничью зацепиться.
Они вышли только во втором таймк пару раз. Их или португальцы накрывали или же чехи сами путались в своих ногах
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Ответ JURAVLI
Автобус чехов напомнил автобус реала на выезде против Сити. Там кстати разница по угловым ещё ощутимее была. И ничего! Мадристисты были довольны такой победой)))
Только вот чехи проиграли
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