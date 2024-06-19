Португалия 19 раз била по воротам, Чехия – 5, угловые – 13:0, владение – 70% на 30%, пасы – 718 против 252
Сборная Португалии владела мячом 70% времени в матче с Чехией.
Португальская сборная обыграла чехов (2:1) в 1-м туре Евро-2024.
В этом матче Португалия 19 раз пробила по воротам соперника, из них 7 ударов – в створ. Сборная Чехии нанесла 5 ударов, из них только 1 пришелся в створ ворот Диогу Кошты.
Счет по угловым – 13:0, владение – 70% на 30% в пользу команды Роберто Мартинеса.
Кроме того, португальцы сделали 718 пасов с точностью 87%, у Чехии – 252 паса и точность 69%.
У Турции рисунок виден, Испания интересна(и в непривычном стиле), Словакия потрясающе сыграла, у ряда других сборных интересные задумки
Франция фифти-фифти, но при Дешаме в среднем такие матчи и выдаёт, не так все плохо, в нужный момент включаются
Англию, Португалию по делу критикуют, с такими исполнителями показывать бестолковый футбол - надо постараться
К Бельгии не так критичен, состав знатно обновился