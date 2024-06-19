Португалия 19 раз била по воротам, Чехия – 5, угловые – 13:0, владение – 70% на 30%, пасы – 718 против 252

Сборная Португалии владела мячом 70% времени в матче с Чехией.

Португальская сборная обыграла чехов (2:1) в 1-м туре .

В этом матче 19 раз пробила по воротам соперника, из них 7 ударов – в створ. нанесла 5 ударов, из них только 1 пришелся в створ ворот .

Счет по угловым – 13:0, владение – 70% на 30% в пользу команды .

Кроме того, португальцы сделали 718 пасов с точностью 87%, у Чехии – 252 паса и точность 69%.