Турция лидирует в группе F после 1-го тура, Португалия – 2-я, Чехия – 3-я, Грузия – 4-я

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Турции возглавила группу F на Евро-2024 после первого тура.

Команда Винченцо Монтеллы обыграла Грузию со счетом 3:1 и за счет лучшей разности забитых и пропущенных голов опередила Португалию, которая одолела Чехию со счетом 2:1.

Чехия занимает третье место, Грузия – четвертое.

Матчи второго тура в этой группе пройдут 22 июня. Турция встретится с Португалией, Чехия – с Грузией.

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27 комментариев
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с турками портам должно быть легче - те играют в атаку, в отличие от чешского автобуса
+23
-4
+19
Ответ Любезный Коссутий
с турками портам должно быть легче - те играют в атаку, в отличие от чешского автобуса
Турки с португальцами так же автобус припаркуют, не равного уровня команда. А Чехия в следующих матчах точно смелее сыграет
+11
-2
+9
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это что, зато Россия с колоссальным отрывом лидирует в играх БРИКС. ( До сих пор не знаю как этот БРИКС расшифровывается). Но вдохновляет.
Россия хотя бы лидирует, Украина вообще на последнем месте пыль от конкурентов глотает)
+9
-1
+8
Давайте признаем - у Португалии будут большие проблемы в обороне с более серьезными соперниками
+12
-6
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это что, зато Россия с колоссальным отрывом лидирует в играх БРИКС. ( До сих пор не знаю как этот БРИКС расшифровывается). Но вдохновляет.
Приплетательная машина в работе
+10
-4
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это что, зато Россия с колоссальным отрывом лидирует в играх БРИКС. ( До сих пор не знаю как этот БРИКС расшифровывается). Но вдохновляет.
Специально для юмористов:
Brazil
Russia
India
China
South Africa
+4
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+4
Очень хочу и Турцию, и Грузию в плей-офф
+4
-1
+3
тут недавно про Хвичу набросили на вентилятор. ну да ладно малой он совсем. а вот Кипиани. Гуцаев. Дараселия..Шенгелиа. Чивадзе(капитан сборной СССР) . Сулаквелидзе( мой любимый защитник который рвал всех) ну и Габелия с его понтами
Динамо 81 супер команда. . пол сборной было из Грузии. а где твое место там бы было Хвича? скорее всего на лавке
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Ну что же, в Германии сегодня праздник
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Грузия и Украина уже начинают считать расклады. После второго тура - ну в принципе в третьем матче хватит и ничьей.
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Очевидно так всё в группе и останется. Хотя нет. 1 и 2 сборные поменяются местами.
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Ответ cyrussia
Давайте признаем - у Португалии будут большие проблемы в обороне с более серьезными соперниками
Может быть. Но пока что видна проблема португальцев с командами-автобусами. В обороне, кстати, в первом тайме хорошо играли. Не давали чехам пройти середину поля. Но, взламывать оборону автобусов - проблема. Но, может быть, с помощью характера, который они сегодня показали, смогут дойти до, условно, четвертьфинала - полуфинала евро. От их игры в первом тайме получил эстетическое удовольствие. Во втором тайме видно было, что подустали и дух снизился. Но дожали, все равно.
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Ответ cyrussia
Давайте признаем - у Португалии будут большие проблемы в обороне с более серьезными соперниками
А что Чехи создали? Пару моментов у них неплохих было. Все
А написано так, будто Португалия отскочила, хотя должны были забивать еще
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это что, зато Россия с колоссальным отрывом лидирует в играх БРИКС. ( До сих пор не знаю как этот БРИКС расшифровывается). Но вдохновляет.
Почему эти игры ,сделали когда идет ЧЕ)
+2
-2
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это что, зато Россия с колоссальным отрывом лидирует в играх БРИКС. ( До сих пор не знаю как этот БРИКС расшифровывается). Но вдохновляет.
🤣👏
0
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0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это что, зато Россия с колоссальным отрывом лидирует в играх БРИКС. ( До сих пор не знаю как этот БРИКС расшифровывается). Но вдохновляет.
Бразилия, Россия, Индия, Китай и кто то на С.
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это что, зато Россия с колоссальным отрывом лидирует в играх БРИКС. ( До сих пор не знаю как этот БРИКС расшифровывается). Но вдохновляет.
Бразилия, Россия, Индия (или Иран, хрен его знает), Китай, ЮАР...
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Ответ aquila
Очень хочу и Турцию, и Грузию в плей-офф
Если они обыграют Чехию, желательно с нормальным счётом 2:0 и выше, то со второго и третьего места выйдут.
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