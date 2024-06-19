Турция лидирует в группе F после 1-го тура, Португалия – 2-я, Чехия – 3-я, Грузия – 4-я
Сборная Турции возглавила группу F на Евро-2024 после первого тура.
Команда Винченцо Монтеллы обыграла Грузию со счетом 3:1 и за счет лучшей разности забитых и пропущенных голов опередила Португалию, которая одолела Чехию со счетом 2:1.
Чехия занимает третье место, Грузия – четвертое.
Матчи второго тура в этой группе пройдут 22 июня. Турция встретится с Португалией, Чехия – с Грузией.
Brazil
Russia
India
China
South Africa
Динамо 81 супер команда. . пол сборной было из Грузии. а где твое место там бы было Хвича? скорее всего на лавке
А написано так, будто Португалия отскочила, хотя должны были забивать еще