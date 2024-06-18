«У нас играл серб – ярый фанат Путина! Говорил: «Вот это настоящий президент, он против ЛГБТ*». Защитник «Эйпена» Филин о партнерах
Александр Филин рассказал, как в «Эйпене» относятся к Владимиру Путину.
– За год в Бельгии у тебя хоть раз были проблемы из-за твоей национальности?
– Ни разу. Все не так страшно, как нам говорят из телевизора. Мне без проблем дали рабочую визу, ребята в команде тоже нормально приняли.
Один парень, немец, называл меня Владимиром – типа Путин (смеется). Еще у нас играл серб – Милош Пантович – так он вообще ярый фанат Путина! Постоянно говорил: «Вот это настоящий президент, он против ЛГБТ*, а не то что ваши – европейские!» – сказал защитник бельгийской команды.
* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.
На свете живут более восьми миллиардов человек. И мне вообще наплевать, с кем спят все те миллиарды людей, которые спят не со мной.
И я категорически не понимаю, чем вызван болезненный интерес многих к сексуальной ориентации совершенно посторонних людей. Господи, да почему вообще вас занимает вопрос, кто с кем трахается?!..
По мне, лишь бы там уголовщины не было (вот педофилия, например, - это уголовщина). А если речь идет о взрослых людях, которые вступают в какие-то отношения между собой по доброму согласию - да и фиг с ними.
Но так как борьба с "врагами страны" это одна из главных скреп, то приходится придумывать новых и новых врагов, и показывать по тв, как героически с ними борятся.
Решать настоящие проблемы куда как сложнее.
Для меня это фильм про двух мужчин, которые из-за давления общества и страха за свои жизни десятилетиями не могли честно признаться себе и друг другу, кто они такие. Из-за этого оба женились на нелюбимых женщинах, завели детей, ведь "у любого нормального мужика должна быть жена и дети". В итоге и мужчины несчастны, и их семьи, а по итогу концовка была максимально жёсткой и печальной.
Каждый имеет право быть собой, если это не приносит неудобства и ущерб другим людям.
Демография,плюс поддержка ЛГБТ повлияет на демографию населению,плюс закрытие миграционных программ
Экономика в упадке благодаря Америке и политике санкции против Россия,большая часть экономики Европы держалась на дешевом Росс.сырье
Ситуация для Европы только будет ухудшаться
К депопуляции приводит отсутствие жизненных перспектив, тотальная алкоголизация, нищета
Обратите внимания, на речь обычных людей, оочень!!! Очень!!!! Много выражений, которые уже всеми соспринимаются как норма, связаных с однополыми сексуальными взмимодействиями.
Как будто однополое изнасиловпние в нашей культуре это уже норма, а когда по желанию - это ужас ужас.