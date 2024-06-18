«У нас играл серб – ярый фанат Путина! Говорил: «Вот это настоящий президент, он против ЛГБТ*». Защитник «Эйпена» Филин о партнерах

Теги высшая лига Бельгия Владимир Путин Эйпен Милош Пантович Политика Александр Филин Футбол

Александр Филин рассказал, как в «Эйпене» относятся к Владимиру Путину.

– За год в Бельгии у тебя хоть раз были проблемы из-за твоей национальности?

– Ни разу. Все не так страшно, как нам говорят из телевизора. Мне без проблем дали рабочую визу, ребята в команде тоже нормально приняли.

Один парень, немец, называл меня Владимиром – типа Путин (смеется). Еще у нас играл серб – Милош Пантович – так он вообще ярый фанат Путина! Постоянно говорил: «Вот это настоящий президент, он против ЛГБТ*, а не то что ваши – европейские!» – сказал защитник бельгийской команды. 

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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83 комментария
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А можно президента не против, а за нас простых граждан, а с лгбт там и фиг бы с ними
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+63
Судя по тому в каком состоянии находится наша страна и экономика, он не против ЛГБТ, а против всего населения нашей страны!
+65
-21
+44
Ответ T622222
А можно президента не против, а за нас простых граждан, а с лгбт там и фиг бы с ними
Мне вот интересно кем должен быть мужчина, что ему от лгбт защита нужна. И при том это еа столько больной для него вопрос, что защита в лице презедента.
+59
-21
+38
Ответ counsel
Сербы - наши братья.
По разуму...
+31
-8
+23
ЛГБТ, конечно, огромнейшая из проблем в современной России. Не падающий уровень жизни и образования, не копеечные пенсии и стипендии, не коррупция, не санкции, не политические репрессии, не авторитаризм, к которому уже все привыкли — нет, это всё не такие уж и проблемы. ЛГБТ — вот большое зло!
+31
-9
+22
Атомный пацан из Северной Кореи тоже наверно красавчик для таких персонажей..
+22
-5
+17
Ответ deadjoker
Ну т.е. вы правда не понимаете? :)) взрослому понятно это не нужно, но когда детям с малого возраста все начинают ездить этим по мозгам это приведет через несколько десятков лет к очень драматичным последствиям.
Вот я - правда не понимаю.

На свете живут более восьми миллиардов человек. И мне вообще наплевать, с кем спят все те миллиарды людей, которые спят не со мной.

И я категорически не понимаю, чем вызван болезненный интерес многих к сексуальной ориентации совершенно посторонних людей. Господи, да почему вообще вас занимает вопрос, кто с кем трахается?!..

По мне, лишь бы там уголовщины не было (вот педофилия, например, - это уголовщина). А если речь идет о взрослых людях, которые вступают в какие-то отношения между собой по доброму согласию - да и фиг с ними.
+19
-7
+12
Ответ igls54
Единственный про кого слышал до появления этой новости - разумеется, Путин
Он даже на спортсе не зарегистрирован, ноунейм какой-то. Откуда знал его?
+9
0
+9
Единственный про кого слышал до появления этой новости - разумеется, Путин
+11
-2
+9
Ну не верится, что в 27 лет можно рассуждать на уровне 10-летнего ребенка, оставшегося в 3 классе на 2 год
+14
-6
+8
Не знаю как там Москве, а у нас в Сибири эта самая запрещенная экстремистская ЛГБТ всех так достала. Даже десантники на день ВДВ боятся выходить, вдруг им вломят экстремисты?
+11
-3
+8
Ответ Великий Ти
И в каком она состоянии?все плохо? Я вот во двор смотрю сейчас, из самых дешёвых машин там десятилетние солярисы и относительно новые гранты.
Припарковаться негде - все плохо! Хуже никогда не было и быть не может! :D
+9
-2
+7
Ответ T622222
В Бельгии нет проблем с русскими, ЛГБД, Байденом И так далее, а вот у нас одни проблемы и дороги, чиновники, воры, гей и соседи… Странно все это
Мое мнение, что побольшому счету всех опонентов власти победили, вот прям под корень.
Но так как борьба с "врагами страны" это одна из главных скреп, то приходится придумывать новых и новых врагов, и показывать по тв, как героически с ними борятся.
Решать настоящие проблемы куда как сложнее.
+8
-1
+7
Ответ Алекс 777
Мне вот интересно кем должен быть мужчина, что ему от лгбт защита нужна. И при том это еа столько больной для него вопрос, что защита в лице презедента.
Ну т.е. вы правда не понимаете? :)) взрослому понятно это не нужно, но когда детям с малого возраста все начинают ездить этим по мозгам это приведет через несколько десятков лет к очень драматичным последствиям.
+40
-33
+7
Вчера на матче Румыния- Украина, румынские болельщики кричали путин путин путин...но вот только своего путина они в 1989 году растреляли...
+15
-8
+7
Ответ deadjoker
Ну т.е. вы правда не понимаете? :)) взрослому понятно это не нужно, но когда детям с малого возраста все начинают ездить этим по мозгам это приведет через несколько десятков лет к очень драматичным последствиям.
К каким драматичным последствиям?
+10
-4
+6
Ответ Харламов Никита
А он тогда поехал в Западную Европу играть, а не Россию или Беларусь?! 🤪
Куда позвали, туда и поехал. Что за глупый вопрос?
+10
-4
+6
В Бельгии нет проблем с русскими, ЛГБД, Байденом И так далее, а вот у нас одни проблемы и дороги, чиновники, воры, гей и соседи… Странно все это
+12
-7
+5
Ответ Ovi174
Судя по тому в каком состоянии находится наша страна и экономика, он не против ЛГБТ, а против всего населения нашей страны!
А в каком состоянии она находится? :) явно лучше чем когда тупо качали нефть забивая на все остальное.
+6
-2
+4
Ответ deadjoker
Ну т.е. вы правда не понимаете? :)) взрослому понятно это не нужно, но когда детям с малого возраста все начинают ездить этим по мозгам это приведет через несколько десятков лет к очень драматичным последствиям.
То есть если мальчику с детства говорить, что геи - нормальные люди и не надо их обижать, то у него пися вставать будет на мужчин, а не женщин? Вы это хотите сказать? Я вот поражаюсь, ну ладно, когда женщины не понимают как это работает, могут там что-то не понимать, но как мужчины в нашей стране стали абсолютно уверены, что можно "пропагандой" вызывать половое влечение к своему же полу, я решительно не понимаю.
+6
-3
+3
Ответ Ксюша Каблукова
Лучше сидеть в теплом домике и смотреть Горбатую гору, закусывая маршмэллоу))
Отличный фильм, кстати. Если кто-то считается его просто "фильмом про ЛГБТ (замените любым подходящим оскорбительным словом из своего словаря)" — его дело. Но это лишь обёртка.

Для меня это фильм про двух мужчин, которые из-за давления общества и страха за свои жизни десятилетиями не могли честно признаться себе и друг другу, кто они такие. Из-за этого оба женились на нелюбимых женщинах, завели детей, ведь "у любого нормального мужика должна быть жена и дети". В итоге и мужчины несчастны, и их семьи, а по итогу концовка была максимально жёсткой и печальной.

Каждый имеет право быть собой, если это не приносит неудобства и ущерб другим людям.
+6
-3
+3
Ответ Александр Лобода
Вчера на матче Румыния- Украина, румынские болельщики кричали путин путин путин...но вот только своего путина они в 1989 году растреляли...
Вроде фейк, как и фото с флагом ДНР на трибунах.
+3
0
+3
Ответ Уолтер Собчак
ЛГБТ, конечно, огромнейшая из проблем в современной России. Не падающий уровень жизни и образования, не копеечные пенсии и стипендии, не коррупция, не санкции, не политические репрессии, не авторитаризм, к которому уже все привыкли — нет, это всё не такие уж и проблемы. ЛГБТ — вот большое зло!
Когда в стране огромные проблемы с рождаемостью, проще обвинить и запретить ЛГБТ, чем что-то реальное сделать.
+3
0
+3
Европа,которая поменяла ориентацию политики,ей это еще аукнется
Демография,плюс поддержка ЛГБТ повлияет на демографию населению,плюс закрытие миграционных программ
Экономика в упадке благодаря Америке и политике санкции против Россия,большая часть экономики Европы держалась на дешевом Росс.сырье
Ситуация для Европы только будет ухудшаться
+3
-1
+2
Ответ deadjoker
Из самых очевидных это депопуляция.
Почему гей не может искусственно оплодотворить женщину? Вон у Элтона Джона двое сыновей.
К депопуляции приводит отсутствие жизненных перспектив, тотальная алкоголизация, нищета
+3
-1
+2
Ответ deadjoker
Ну т.е. вы правда не понимаете? :)) взрослому понятно это не нужно, но когда детям с малого возраста все начинают ездить этим по мозгам это приведет через несколько десятков лет к очень драматичным последствиям.
у вас ложная дихотомия, не надо в крайности впадать, будто тут выбор между драгквинами в детсаду и нашей ситуацией и никакой middle ground не существует
+9
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+2
Редакторы спортс.ру решили сделать отдушину в виде серии новостей об ура-патриотических персонажах для пролиберальных комментаторов после вчерашнего поражения сборной Украины.
+2
0
+2
Ответ deadjoker
Ну т.е. вы правда не понимаете? :)) взрослому понятно это не нужно, но когда детям с малого возраста все начинают ездить этим по мозгам это приведет через несколько десятков лет к очень драматичным последствиям.
То что вы имеете ввиду, как мне кажется идет из другой культуры, уголовной. Там вокруг этого вопроса как будто все вертится.
Обратите внимания, на речь обычных людей, оочень!!! Очень!!!! Много выражений, которые уже всеми соспринимаются как норма, связаных с однополыми сексуальными взмимодействиями.
Как будто однополое изнасиловпние в нашей культуре это уже норма, а когда по желанию - это ужас ужас.
+3
-2
+1
Ответ Ovi174
Судя по тому в каком состоянии находится наша страна и экономика, он не против ЛГБТ, а против всего населения нашей страны!
И в каком она состоянии?все плохо? Я вот во двор смотрю сейчас, из самых дешёвых машин там десятилетние солярисы и относительно новые гранты.
+14
-13
+1
Ответ Ксюша Каблукова
Затарься дровами и езжай в Германию))
Шутка из 2004 года? Лучше почитай о делах Газпрома
+3
-2
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