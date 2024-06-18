Защитник «Эйпена» Филин о том, почему российские игроки не переходят в Европу: «Там не платят за паспорт. Если за клубом нет госкорпорации, руководство будет считать каждый цент»

Теги высшая лига Бельгия Эйпен Александр Филин Футбол

Российский защитник «Эйпена» рассказал, почему игроки из РФ не переходят в Европу.

– Я долго размышлял на тему того, почему многие футболисты не хотят уезжать из России в Европу.

– И почему же?

– Там не платят за паспорт. Большинство клубов – частные. Если за клубом нет крупной госкорпорации, руководство будет считать каждый цент и выжимать по максимуму из тех футболистов, которыми располагает.

Я начал еще больше себя уважать, когда поехал в «Эйпен» – мало того, что на меньшие деньги, так еще и вдаль от семьи. Первые два месяца я жил абсолютно один, – сказал Александр Филин.

46 комментариев
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Все упирается в лимит, если выбираете только из паспортов то вы вынуждены переплачивать, у вас всего 2-3 варианта

А вот если вы выходите на рынок в целом, то у вас 20 вариантов и вы можете отобрать кандидатов лучше и торговаться сильнее

Ну и санкции конечно, мы сами себя отделяем от европейского рынка
+28
-7
+21
Ответ SMART789
Все упирается в лимит, если выбираете только из паспортов то вы вынуждены переплачивать, у вас всего 2-3 варианта А вот если вы выходите на рынок в целом, то у вас 20 вариантов и вы можете отобрать кандидатов лучше и торговаться сильнее Ну и санкции конечно, мы сами себя отделяем от европейского рынка
Все упирается, что типы из одного городка во власти деньгами госкорпорации распоряжаются по понятиям для личной утехи.
+30
-13
+17
Особенно понравилось, что он долго размышлял и понял. что 2х2=4.
+15
-1
+14
"Долго размышлял" 🤦‍♂️😂
+9
0
+9
Думаю наши футболисты не переезжают в европу в основном из-за того что там надо пахать чтобы получить игровое время, доп тренировки и прочее ,особенно если платят меньше или также чем в России
+10
-2
+8
Ответ Marcellu _
все верно, но отделяете от рынка не вы, а ваше правительство
Его "нашим" называть язык не поворачивается, я его не выбирал.
+11
-4
+7
Ответ Ковид 07.10.52
Особенно понравилось, что он долго размышлял и понял. что 2х2=4.
Футболистам обычно нужно больше времени на размышления)
+5
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+5
Ответ Timur Kapkaev
Только я не знаю, откуда эта команда вообще?
Из Эйпена, Бельгия.
+5
-1
+4
Ответ Ильнар С
Думаю наши футболисты не переезжают в европу в основном из-за того что там надо пахать чтобы получить игровое время, доп тренировки и прочее ,особенно если платят меньше или также чем в России
поверьте никто из спортсменов не боится "больше тренироваться", даже наши поленья из РПЛ, проблема в первую очередь именно в ЗП, в Европе никто не даст нашему среднему игроку такую же ЗП как в РПЛ, поэтому и не хотят, а таких как Головин, Захарян, Сафонов - это по сути штучный товар, они действительно талантливы и топ клуб готов им платить на уровне РПЛ и выше
+5
-2
+3
"Я долго размышлял на тему того, почему многие футболисты не хотят уезжать из России в Европу"
Да уж, здесь нужен глубокий анализ ситуации, днями и ночами думал наверное, не спал.
+2
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Ответ alex-nicky
Очевидно, что публикация личного мнения украинского футбольного гастерарбайтера служит для ведения чата штатными сотрудниками. Иначе в чем смысл слов, основанных только и исключительно на зависти и жадности?
Ну он даже после 2014 года играл в РПЛ, так что представление, как здесь всё устроено, у него имеется.
Да и не сказал он ничего такого, о чем мы бы не знали
+2
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+2
А кто поедет в другую страну, откажется от места где родился, где друзья и родные? Только те, кому светит крутая карьера в топ клубе, при всем уважении у нас таких игроков нет.
+3
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+2
Любой человек идёт туда, где зп больше, а не играет не понятно где за копейки, вон Криштиано играет в Саудовской Аравии 🇸🇦
+2
-1
+1
Химки вернулись в рпл. Пора домой)
+2
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+1
Ответ Sergey Smolensky
А что такое рынок? Протекция своих - это везде норма, если вы не заметили. А чтобы действительно был рост экономики, нужна сильная тяжёлая промышленность, желательно под контролем государства. Малый и средний бизнес может в рыночную экономику, но его вклад слишком переоценивают всегда.
спортс- обпазовательный.
+1
0
+1
Ответ SMART789
Все упирается в лимит, если выбираете только из паспортов то вы вынуждены переплачивать, у вас всего 2-3 варианта А вот если вы выходите на рынок в целом, то у вас 20 вариантов и вы можете отобрать кандидатов лучше и торговаться сильнее Ну и санкции конечно, мы сами себя отделяем от европейского рынка
Верно. Но в условиях санкций и отсутствия ЕК выбор сужается до двух-трех и на этом фоне за российских футболистов начинают переплачивать не только за паспорт, но за ограниченный выбор.
+2
-1
+1
думаю, не будь он украинцем, он бы не поехал в эйпен на меньшие деньги
+1
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ну когда ты не нужен клубам РПЛ, то можно и в Эйпен поехать, почему нет

наверняка там зарплата не сильно меньше, чем в ФНЛ
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Не знаю ,частные клубы это конечно так.. но у подавляющего большинства (за исключением команд за которыми стоят арабские владельцы )многомиллиардные долги..Если брать Большие клубы конеч но ж
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А чего там долго размышлять то?
Везде причина практически одна, зарплата
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причина почему не уезжают?
деньги и язык.
всё.
остальное суета
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Ответ Ильнар С
Не соглашусь, простой пример, недавно бывший игрок Арсенала рассказывал как Аршавин тренировался ровно столько сколько требовалось по контракту, и его обычно уже не было в раздевалке когда автор приходил туда после тренировки, обычно те кто хочет добится лучших результатов работает над собой и вне оплачиваемой времени.И когда ты отточишь свои навыки тебя заметят и предложат ту оплату которую ты достоин, мало кто этим занимается и речь не только о наших спортсменах. Не могу сказать что нашим футболистам не хватает таланта им не хватает усердия именно поэтому никто из них не мог задержатся в европе надолго
Ну зачем ты придумываешь за игроков. У каждого своя история. Если брать тех кто уезжал и вернулись почитай их интервью. Они сами бежали домой. Все старо как мир. Дома все понятно, дома все вопросы решаются. За границей они бытовые инвалиды, язык никто не учит. Юра Жирков сразу сказал вот эти Европы ему не нужны, съездил и хватит. Было бы желание у него всю оставшуюся карьеру мог там провести, поводов не давал по игре, что не достоин. А вот нынешних игроков можно разбить на 2 категории: одни которые потянут уровень хороших чемпионатов, но уровень зарплаты не гарантирован как в России, таких игроков действительно не так уж много. И большая часть которая на фиг никому не нужна
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Ответ pavelrytov@icloud.com
Ну зачем ты придумываешь за игроков. У каждого своя история. Если брать тех кто уезжал и вернулись почитай их интервью. Они сами бежали домой. Все старо как мир. Дома все понятно, дома все вопросы решаются. За границей они бытовые инвалиды, язык никто не учит. Юра Жирков сразу сказал вот эти Европы ему не нужны, съездил и хватит. Было бы желание у него всю оставшуюся карьеру мог там провести, поводов не давал по игре, что не достоин. А вот нынешних игроков можно разбить на 2 категории: одни которые потянут уровень хороших чемпионатов, но уровень зарплаты не гарантирован как в России, таких игроков действительно не так уж много. И большая часть которая на фиг никому не нужна
Так никто и не спорит они бежали домой, потому что никто за ними не подтирает и нужно пахать. Элементарно они даже язык не в состоянии выучить о каких тренировках может идти речь
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Я начал еще больше себя уважать, когда поехал в «Эйпен» – мало того, что на меньшие деньги, так еще и вдаль от семьи (с)
А смысл? Самоистязать себя для самоуважения? Тогда сильно
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Ответ Ильнар С
Думаю наши футболисты не переезжают в европу в основном из-за того что там надо пахать чтобы получить игровое время, доп тренировки и прочее ,особенно если платят меньше или также чем в России
Додумался быстрее, чем Филин
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0
0
Ответ Тюменский медвежонок
поверьте никто из спортсменов не боится "больше тренироваться", даже наши поленья из РПЛ, проблема в первую очередь именно в ЗП, в Европе никто не даст нашему среднему игроку такую же ЗП как в РПЛ, поэтому и не хотят, а таких как Головин, Захарян, Сафонов - это по сути штучный товар, они действительно талантливы и топ клуб готов им платить на уровне РПЛ и выше
Не соглашусь, простой пример, недавно бывший игрок Арсенала рассказывал как Аршавин тренировался ровно столько сколько требовалось по контракту, и его обычно уже не было в раздевалке когда автор приходил туда после тренировки, обычно те кто хочет добится лучших результатов работает над собой и вне оплачиваемой времени.И когда ты отточишь свои навыки тебя заметят и предложат ту оплату которую ты достоин, мало кто этим занимается и речь не только о наших спортсменах. Не могу сказать что нашим футболистам не хватает таланта им не хватает усердия именно поэтому никто из них не мог задержатся в европе надолго
+3
-3
0
Ответ Oliver Kromwel
Ну он даже после 2014 года играл в РПЛ, так что представление, как здесь всё устроено, у него имеется. Да и не сказал он ничего такого, о чем мы бы не знали
Ага. Когда завидуют, говорят - «а чему тут вообще завидовать». Когда врут - «так это все знают».
Короче, представляют, как всё устроено, только слабоумные и пропагандисты. Вы кто?
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Ответ beltravel71
Не знаю ,частные клубы это конечно так.. но у подавляющего большинства (за исключением команд за которыми стоят арабские владельцы )многомиллиардные долги..Если брать Большие клубы конеч но ж
А при чем тут долги? США много десятков лет живёт в долгах, как шелках, всё никак не загнётся. Да и долгов на ярд и больше пара клубов наберётся ли.
Если ты уверен, что ты заработаешь отчего не взять в долг?
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Ответ Ковид 07.10.52
Все упирается, что типы из одного городка во власти деньгами госкорпорации распоряжаются по понятиям для личной утехи.
Согласен
Остановите грабен регионов в пользу столицы и ее элиты
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Ответ Marcellu _
все верно, но отделяете от рынка не вы, а ваше правительство
и ваше
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