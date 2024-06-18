Защитник «Эйпена» Филин о том, почему российские игроки не переходят в Европу: «Там не платят за паспорт. Если за клубом нет госкорпорации, руководство будет считать каждый цент»

Российский защитник «Эйпена» рассказал, почему игроки из РФ не переходят в Европу.

– Я долго размышлял на тему того, почему многие футболисты не хотят уезжать из России в Европу.

– И почему же?

– Там не платят за паспорт. Большинство клубов – частные. Если за клубом нет крупной госкорпорации, руководство будет считать каждый цент и выжимать по максимуму из тех футболистов, которыми располагает.

Я начал еще больше себя уважать, когда поехал в « » – мало того, что на меньшие деньги, так еще и вдаль от семьи. Первые два месяца я жил абсолютно один, – сказал .