Защитник «Эйпена» Филин о том, почему российские игроки не переходят в Европу: «Там не платят за паспорт. Если за клубом нет госкорпорации, руководство будет считать каждый цент»
Российский защитник «Эйпена» рассказал, почему игроки из РФ не переходят в Европу.
– Я долго размышлял на тему того, почему многие футболисты не хотят уезжать из России в Европу.
– И почему же?
– Там не платят за паспорт. Большинство клубов – частные. Если за клубом нет крупной госкорпорации, руководство будет считать каждый цент и выжимать по максимуму из тех футболистов, которыми располагает.
Я начал еще больше себя уважать, когда поехал в «Эйпен» – мало того, что на меньшие деньги, так еще и вдаль от семьи. Первые два месяца я жил абсолютно один, – сказал Александр Филин.
А вот если вы выходите на рынок в целом, то у вас 20 вариантов и вы можете отобрать кандидатов лучше и торговаться сильнее
Ну и санкции конечно, мы сами себя отделяем от европейского рынка
Да уж, здесь нужен глубокий анализ ситуации, днями и ночами думал наверное, не спал.
Да и не сказал он ничего такого, о чем мы бы не знали
наверняка там зарплата не сильно меньше, чем в ФНЛ
Везде причина практически одна, зарплата
деньги и язык.
всё.
остальное суета
А смысл? Самоистязать себя для самоуважения? Тогда сильно
Короче, представляют, как всё устроено, только слабоумные и пропагандисты. Вы кто?
Если ты уверен, что ты заработаешь отчего не взять в долг?
Остановите грабен регионов в пользу столицы и ее элиты