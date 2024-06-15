Ванья Дркушич: «Сложилось впечатление, что в России любят Путина. Сложно сказать, подошел бы он Словении, каждой стране нужен свой особенный лидер»

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин Политика Сочи Ванья Дркушич Футбол

Словенский игрок «Сочи» Ванья Дркушич рассказал об отношении к Владимиру Путину.

– Как вы относитесь к Владимиру Путину, что о нем знаете?

– Знаю, что он президент России уже долгое время. Лично я его никогда не видел. У меня сложилось впечатление, что люди в России любят Путина.

– Вы бы хотели, чтобы такой президент был в Словении?

– Это сложный момент, ведь россияне отличаются от словенцев. Каждой стране нужен свой особенный лидер, который подходит ей. Сложно сказать, подошел бы Путин Словении, у нас все иначе, – сказал Дркушич.

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я не люблю, мои друзья и знакомые тоже.
Только бабушка с дедушкой и другие родственники того же возраста.
+28
-14
+14
Как тактично увильнул от обоих вопросов) Зачем вообще футболисту из Словении задавать такие вопросы.
+13
-2
+11
Ответ Мистер_Жук
Я не люблю, мои друзья и знакомые тоже. Только бабушка с дедушкой и другие родственники того же возраста.
Ты поосторожнее ешь у бабушки в гостях
+10
-3
+7
Ответ Мистер_Жук
Я не люблю, мои друзья и знакомые тоже. Только бабушка с дедушкой и другие родственники того же возраста.
ну вот ты не любишь, твои друзья и знакомы тоже, а 75+ процентов любят. Как то так
+12
-9
+3
Ответ Пенс
Комментарий удален пользователем
Именно так. Это какой-то парадокс. Там чуть не молятся уже на него-скоро на коленях будут стоять перед портретом.
+6
-4
+2
Ответ Мистер_Жук
Я не люблю, мои друзья и знакомые тоже. Только бабушка с дедушкой и другие родственники того же возраста.
Ты и два твоих друга не в счёт
+5
-3
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Как обычно по лекалам тв, если нет аргументов, то надо на личность переходить.
Да какие аргументы

Не заметил личности
+2
-1
+1
Одно только перечисление стран, в которых народ безмерно любил и любит своего вождя и не видит альтернативы, как говорится, "внушаеть". Список этих вождей, пожалуй, ещё красочнее.
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Как тактично увильнул от обоих вопросов) Зачем вообще футболисту из Словении задавать такие вопросы.
А вдруг похвалит. Вот сербы вообще без вопросов наяривают.
+1
0
+1
Ответ Антон Фалафель
Комментарий удален модератором
87 %
0
0
0
Как у тебя сложилось такое "впечатление"?
Облучён мировыми средствами массовой дезинформацией?

"ведь россияне отличаются от словенцев. Каждой стране нужен свой особенный лидер, который подходит ей"

Чем отличаются то??? Начинается.. националистическая риторика..
Все люди хотят жить достойной. Иметь доступ к медицине, образованию, работе и справедливую судебную систему.
Нам не нравится когда обманывают и эксплуатируют. Это у ВСЕХ людей так
+3
-3
0
Ответ Rio de Janeiro
Ну вот Анатольевич сменился в своё время.Вменяемый ли он?
Когда он был местоблюстителем президента - вполне, сейчас - не уверен, да это и неважно😐
0
0
0
Ответ Ковид 07.10.52
А зачем им нужен язык , навязанный при построении социализма. они же его уже не строют.
Ты тоже в русском языке не дока
+1
-1
0
Ответ Wiley Fox
– Вы бы хотели, чтобы такой президент был в Словении? – Это сложный момент, ведь россияне отличаются от словенцев. Каждой стране нужен свой особенный лидер, который подходит ей. Сложно сказать, подошел бы Путин Словении, у нас все иначе, – сказал Дркушич. ----- А между тем в Словении русский язык притесняют. Школ на русском вообще нет Да здравствует СНР
А между тем в России словенский язык притесняют. Школ на словенском вообще нет.
+5
-5
0
Ответ Дмитрий Журавлев
сейчас придут местные голодранцы и докажут тебе, что в России никто его не любит и не уважает.
А что тут миллионеры делают? Вам что, инсты мало?
0
0
0
Ответ Мистер_Жук
Я не люблю, мои друзья и знакомые тоже. Только бабушка с дедушкой и другие родственники того же возраста.
По социологии у Путина большинство во всех социальных и возрастных группах
+2
-2
0
Комментарий удален пользователем
Журналюга задаёт правокационные вопросы по нынешним временам. А ведь ему ещё в Европу возвращаться.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
В команде Ротенберга неудивительное мнение
+1
-1
0
открестился)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий