Ванья Дркушич: «Сложилось впечатление, что в России любят Путина. Сложно сказать, подошел бы он Словении, каждой стране нужен свой особенный лидер»
Словенский игрок «Сочи» Ванья Дркушич рассказал об отношении к Владимиру Путину.
– Как вы относитесь к Владимиру Путину, что о нем знаете?
– Знаю, что он президент России уже долгое время. Лично я его никогда не видел. У меня сложилось впечатление, что люди в России любят Путина.
– Вы бы хотели, чтобы такой президент был в Словении?
– Это сложный момент, ведь россияне отличаются от словенцев. Каждой стране нужен свой особенный лидер, который подходит ей. Сложно сказать, подошел бы Путин Словении, у нас все иначе, – сказал Дркушич.
Только бабушка с дедушкой и другие родственники того же возраста.
Не заметил личности
Облучён мировыми средствами массовой дезинформацией?
"ведь россияне отличаются от словенцев. Каждой стране нужен свой особенный лидер, который подходит ей"
Чем отличаются то??? Начинается.. националистическая риторика..
Все люди хотят жить достойной. Иметь доступ к медицине, образованию, работе и справедливую судебную систему.
Нам не нравится когда обманывают и эксплуатируют. Это у ВСЕХ людей так