Ванья Дркушич: «Сложилось впечатление, что в России любят Путина. Сложно сказать, подошел бы он Словении, каждой стране нужен свой особенный лидер»

Словенский игрок «Сочи» Ванья Дркушич рассказал об отношении к Владимиру Путину.

– Как вы относитесь к , что о нем знаете?

– Знаю, что он президент России уже долгое время. Лично я его никогда не видел. У меня сложилось впечатление, что люди в России любят Путина.

– Вы бы хотели, чтобы такой президент был в Словении?

– Это сложный момент, ведь россияне отличаются от словенцев. Каждой стране нужен свой особенный лидер, который подходит ей. Сложно сказать, подошел бы Путин Словении, у нас все иначе, – сказал .