Капитан Грузии Кашия о татуировке с Джоном Ленноном: «Моя дочь думает, что это Гарри Поттер, партнеры – тоже. Если я включу The Beatles в раздевалке, в меня начнут швырять носками»

Капитан сборной Грузии высказался о татуировке с изображением Джона Леннона.

«Это нечто особенное. Моя дочь смеется над этим, потому что думает, что это Гарри Поттер. Мои партнеры по команде тоже так думают. Большинство из них молоды и не знают, кто такой Джон Леннон, поэтому они тоже подумали, что я фанат Гарри Поттера, хотя это не так.

Когда у нас дома не было электричества, [мой отец] велел мне послушать несколько песен, потому что у нас была стереосистема с кассетой и батарейками. Я ненавидел это. Потом он стал говорить со мной о Поле Маккартни, о The Beatles … Мне это действительно понравилось.

Я знаю, что если включу эту музыку в раздевалке, в меня начнут швырять штанами и носками», – сказал .