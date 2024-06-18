Капитан Грузии Кашия о татуировке с Джоном Ленноном: «Моя дочь думает, что это Гарри Поттер, партнеры – тоже. Если я включу The Beatles в раздевалке, в меня начнут швырять носками»

Теги высшая лига Словакия Слован Братислава Сборная Грузии по футболу Гурам Кашия музыка Футбол

Капитан сборной Грузии высказался о татуировке с изображением Джона Леннона.

«Это нечто особенное. Моя дочь смеется над этим, потому что думает, что это Гарри Поттер. Мои партнеры по команде тоже так думают. Большинство из них молоды и не знают, кто такой Джон Леннон, поэтому они тоже подумали, что я фанат Гарри Поттера, хотя это не так.

Когда у нас дома не было электричества, [мой отец] велел мне послушать несколько песен, потому что у нас была стереосистема с кассетой и батарейками. Я ненавидел это. Потом он стал говорить со мной о Поле Маккартни, о The Beatles … Мне это действительно понравилось.

Я знаю, что если включу эту музыку в раздевалке, в меня начнут швырять штанами и носками», – сказал Гурам Кашия.

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52 комментария
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когда являешься фанатом Гарри Поттера и сделал с ним тату, но боишься, что мужики в раздевалке не поймут, потому всем говоришь, что это Джон Леннон
+79
-2
+77
Кварацхелия: Мне было неприятно находиться в раздевалке рядом с Кашией, у него была ужасная татуировка Гарри Поттера
+46
-6
+40
Ответ Unico
Комментарий скрыт
Называть битлс поп-группой и потом говорить про квин это какая-то сильная постирония, да?
+25
-5
+20
Молодец . Отменный музыкальный вкус .
+17
-7
+10
Ответ Unico
Комментарий скрыт
Ерунда.Для того времени это была революция в мире музыки.Они и Rolling stones.
+9
0
+9
Ответ Spaten
Is there anybody going to listen to my story All about the girl who came to stay?
Help! I need somebody
Help! But just not everybody
Help! I need someone
Heeeelp!!
+6
0
+6
Ответ Aleksey Yashin
Кварацхелия: Мне было неприятно находиться в раздевалке рядом с Кашией, у него была ужасная татуировка Гарри Поттера
Но иногда он приносил мне еду
+8
-2
+6
Тогда сегодня буду болеть за Грузию!) Я серьёзно.
+9
-4
+5
Is there anybody going to listen to my story
All about the girl who came to stay?
+7
-2
+5
Ответ Log in
Вспомнился парень, который сделал тату с лицом празднующего Бэйла на бицухе и получился почти что чувак из мема, как он был на графике.
Этот парень - Павел Городницкий, наверное…
+4
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И был бы Поттером Леннон
Носок швырнул бы в Добби он
+3
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Нет бы Кикабидзе себе набить...
+3
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+3
Ответ Борис Гольянов
Называть битлс поп-группой и потом говорить про квин это какая-то сильная постирония, да?
Queen - это многожанровая группа, и они во много раз интереснее и сложнее чем банальные жуки
+3
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+3
Ответ Andrey_Rlv
Битлс до рока были. тот кто послушал битлз сказал что можно играть жестче и быстрее. так и появился рок/хардрок
Рок появился от рок-н-ролла, а рок-н-ролл от блюза, и все это пошло из Америки, не надо тут сочинять про влияние битлов
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+3
Ответ Russ Ivan
Комментарий удален модератором
У них она хотя бы есть :)
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+2
Ответ Unico
Комментарий скрыт
Безусловно,но... Своим размахом Битлы дали вдохновение многим музыкантам за пределами Альбиона.
Они не были лучшими, а самыми популярными(распиаренными), но толкнули многих на то, чтобы творить своё.
+4
-2
+2
Ответ marcusdi
когда являешься фанатом Гарри Поттера и сделал с ним тату, но боишься, что мужики в раздевалке не поймут, потому всем говоришь, что это Джон Леннон
Вспомнился парень, который сделал тату с лицом празднующего Бэйла на бицухе и получился почти что чувак из мема, как он был на графике.
+3
-1
+2
Ответ Alex Stanley
Help! I need somebody Help! But just not everybody Help! I need someone Heeeelp!!
Ржу в голос
+1
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+1
Ответ Aleksey Yashin
Кварацхелия: Мне было неприятно находиться в раздевалке рядом с Кашией, у него была ужасная татуировка Гарри Поттера
И лес кругом. И страхи
+1
0
+1
Ответ Unico
Комментарий скрыт
Битлс до рока были. тот кто послушал битлз сказал что можно играть жестче и быстрее. так и появился рок/хардрок
+1
0
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"Начнут швырять носками"...
"Дикие люди, дети гор"
+3
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Ответ Unico
Комментарий скрыт
ABBA – тоже поп-группа, ну и что? как будто это что-то плохое. :)
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А кто дочь воспитывал?)
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Ответ Борис Гольянов
Называть битлс поп-группой и потом говорить про квин это какая-то сильная постирония, да?
Ранний Квин комбинация разных стилей, включая оперу. Нетривиальная музыка
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Ответ T622222
Кикабидзе!?
Шота Руставели.
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Ответ Aleksey Yashin
Кварацхелия: Мне было неприятно находиться в раздевалке рядом с Кашией, у него была ужасная татуировка Гарри Поттера
…И мой шкафчик стоял в самом холодном и тёмном месте раздевалки)
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Ответ Тиджани Бабангида
Можно констатировать - капитан умом не блещет
Его и на родине недолюбливают за многие высказывания, в том числе политоту.
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Ответ Хью Моржоуи
Этот парень - Павел Городницкий, наверное…
Я хз, кто это, но нашелся один, которому забили графику Трололо под видом Бэйла(или наоборот).
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Комментарий удален модератором
Добби свободен
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