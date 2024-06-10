Сосо Павлиашвили: «Выход Грузии на Евро-2024 – огромная радость, пусть душа наших предков войдет в сердца игроков. Желаю, чтобы футболистов не затягивали в политику»

Сосо Павлиашвили поделился ожиданиями от выступления Грузии на Евро-2024.

сыграет на чемпионате Европы впервые в своей истории. Ее соперниками на групповом этапе будут команды Турции, Чехии и Португалии.

«Я желаю, чтобы грузинских футболистов не затягивали в политику во время чемпионата Европы. Все население Грузии должно беспокоиться о том, чтобы у игроков было боевое настроение, чтобы их не втягивали в политические интриги и не требовали от футболистов быть частью политических маразматиков.

Во всяком случае, до окончания чемпионата Европы, чтобы их не втягивали, а дальше пускай сами решают. Я понимаю, что ребята молодые, и эмоционально это может влиять на их игру. Игроки могут быть психологически истощены.

Выход на чемпионат Европы – это огромная радость не только для всей Грузии, но и для тех, кто болеет за наш невероятный футбол. Я безгранично благодарен тем, кто болеет за сборную Грузии.

Нельзя забывать, что все наши деды и прадеды воевали вместе, чтобы Европе принести победу. Пусть душа наших предков войдет в сердца в наших футболистов, и они сделают все возможное, чтобы прославлять грузинский футбол.

Я обожаю футбол. Если бы не стал музыкантом, то думаю, что я стал бы футболистом», – сказал певец.