Сосо Павлиашвили: «Выход Грузии на Евро-2024 – огромная радость, пусть душа наших предков войдет в сердца игроков. Желаю, чтобы футболистов не затягивали в политику»

Теги Сборная Грузии по футболу высшая лига Грузия Евро-2024 Политика музыка Сосо Павлиашвили Футбол

Сосо Павлиашвили поделился ожиданиями от выступления Грузии на Евро-2024.

Сборная Грузии сыграет на чемпионате Европы впервые в своей истории. Ее соперниками на групповом этапе будут команды Турции, Чехии и Португалии.

«Я желаю, чтобы грузинских футболистов не затягивали в политику во время чемпионата Европы. Все население Грузии должно беспокоиться о том, чтобы у игроков было боевое настроение, чтобы их не втягивали в политические интриги и не требовали от футболистов быть частью политических маразматиков.

Во всяком случае, до окончания чемпионата Европы, чтобы их не втягивали, а дальше пускай сами решают. Я понимаю, что ребята молодые, и эмоционально это может влиять на их игру. Игроки могут быть психологически истощены.

Выход на чемпионат Европы – это огромная радость не только для всей Грузии, но и для тех, кто болеет за наш невероятный футбол. Я безгранично благодарен тем, кто болеет за сборную Грузии.

Нельзя забывать, что все наши деды и прадеды воевали вместе, чтобы Европе принести победу. Пусть душа наших предков войдет в сердца в наших футболистов, и они сделают все возможное, чтобы прославлять грузинский футбол.

Я обожаю футбол. Если бы не стал музыкантом, то думаю, что я стал бы футболистом», – сказал певец.

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12 комментариев
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Небо на ладони
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Ответ Костя Паркер
Комментарий удален модератором
*Есть хорошие песни у него. - Помолимся за родителей *- загуляли пацаны, небо на ладони, пролетели быстро годы, не гадайте на любовь, Тбилиси, тост.
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Ответ Зеленский
Меладзе круче
А Мелкадзе вообще космос.
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Спасибо, что выбрал эстраду и музыку!
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Ждем аналитику от Отарика
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Ответ Костя Паркер
Комментарий удален модератором
Сосо ещё норм.Самый мерзкий Лепсверидзе
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Ответ Slavnov
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Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
закон об инагентах,закон против лгбт и тд
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Ответ Slavnov
закон об инагентах,закон против лгбт и тд
Иии???
Тебе сколько лет то..
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