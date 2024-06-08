Кварацхелия, Мамардашвили, Кверквелия и Давиташвили – в итоговой заявке Грузии на Евро-2024

Сборная Грузии объявила итоговый состав на Евро-2024.

Тренерский штаб во главе с выбрал следующих футболистов:

– вратари: (« »), («Динамо» Тбилиси), Лука Гугешашвили (« »);

– защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Охдуд»), Гурам Кашия («Слован» Братислава), Георгий Гвелесиани («Персеполис»), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили («Кремонезе»), Отар Какабадзе («Краковия»), Георгий Гочолеишвили («Шахтер»), Джемал Табидзе («Панэтоликос»);

– полузащитники: Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Анзор Меквабишвили («Университатя Крайова»), Отар Китеишвили («Штурм»), Ника Квеквескири («Лех»), Георгий Кочорашвили («Леванте»), Сандро Алтунашвили («Вольфсберг»), Леван Шенгелия («Панэтоликос»), Георгий Цитаишвили («Динамо» Батуми), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Зурико Давиташвили («Бордо»), Габриэль Сигуа («Базель»);

– нападающие: Жорж Микаутадзе («Метц»), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Георгий Квилитая (АПОЭЛ).

Грузия сыграет в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.