Кварацхелия, Мамардашвили, Кверквелия и Давиташвили – в итоговой заявке Грузии на Евро-2024

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Сборная Грузии объявила итоговый состав на Евро-2024.

Тренерский штаб во главе с Вилли Саньолем выбрал следующих футболистов:

вратариГеоргий МамардашвилиВаленсия»), Георгий Лория («Динамо» Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах»);

защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Охдуд»), Гурам Кашия («Слован» Братислава), Георгий Гвелесиани («Персеполис»), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили («Кремонезе»), Отар Какабадзе («Краковия»), Георгий Гочолеишвили («Шахтер»), Джемал Табидзе («Панэтоликос»);

полузащитники: Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Анзор Меквабишвили («Университатя Крайова»), Отар Китеишвили («Штурм»), Ника Квеквескири («Лех»), Георгий Кочорашвили («Леванте»), Сандро Алтунашвили («Вольфсберг»), Леван Шенгелия («Панэтоликос»), Георгий Цитаишвили («Динамо» Батуми), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Зурико Давиташвили («Бордо»), Габриэль Сигуа («Базель»);

нападающие: Жорж Микаутадзе («Метц»), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Георгий Квилитая (АПОЭЛ).

Грузия сыграет в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.

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7 комментариев
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Не являюсь поклонником Грузии, но очень рад за грузин. У них всегда были сильные игроки, но не получалось сборной. Сейчас она наконец заиграла. Желаю ей выйти из группы и занять хорошее место.
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Практически все в Европе играют , раньше такого не было , Прогресс
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Выбираем с коллегами сборную на время чемпионата. Даже Грузию разобрали
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Только двое не уехали
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Конечно же буду болеть за Грузию, но объективно говоря в такой группе шансов у них немного.
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Хвича - полузащитник?
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