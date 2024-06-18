Кейн о гольфе: «Мой второй любимый вид спорта. Это лучший способ отвлечься от всех стрессов и нервов, связанных с футболом»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Харри Кейн рассказал о любви к гольфу.

«Гольф – мой второй любимый вид спорта в мире. Это по-настоящему важная часть моей жизни по многим причинам. Для меня это лучший способ отвлечься от всех стрессов и нервов, связанных с футболом.

Гольф – это один из тех видов спорта, в который можно ужасно играть на 17 лунках, а затем нанести один хороший удар на последней лунке, и тогда тебе захочется вернуться завтра!

Я на достойном уровне – на данный момент мой гандикап равен 3!» – сказал нападающий «Баварии» и сборной Англии в интервью GQ Germany.

Кейн о шахматах: «Важная часть моей жизни, они очищают мой разум от всего остального. Я начал учиться играть, когда вышел «Ход королевы»

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33 комментария
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Гарет Кейн
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Гольф, Англия, Бавария ⚽️
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Гарри Бейл
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Ответ natan111
Опасайся Харри, одного уже засосала лунка.
Ты о Икарди и его жене?😂
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Ответ Batitotti
Футбол – это один из тех видов спорта, в котором можно быть суперфорвардом, но отдать лучшие годы игре за Тоттенхэм, и тогда тебе захочется уйти в гольф.
Лучше бы побил рекорд Ширера.
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Опасайся Харри, одного уже засосала лунка.
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Встаёт на опасную тропу, один игрок на ней уже подскальзнулся
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Футбол – это один из тех видов спорта, в котором можно быть суперфорвардом, но отдать лучшие годы игре за Тоттенхэм, и тогда тебе захочется уйти в гольф.
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Знаем мы одного любителя гольфа 😁
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Англия. Гольф. Мюнхен
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Запускаю марафон шуток про Бейла и Гарри
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Угадайте гольфиста, вставив пропущенные буквы: *ар** *ей*
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Ответ Misha_Sapunov
не шаришь просто. это ж для ценителей.
именно что шарю) пару месяцев даже играл.
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Ответ Солдатик
с бабой надо быть иногда все таки тренированным....
Возможно, я, как и К-П Боатенг получал растяжения, но это издержки экспериментов
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Ответ Log in
Вспомнилась цитата из одной книги"n(чиновник США )любил гольф, потому что там и там не нужно быть сильным и тренированным, чтобы получать удовольствие"
с бабой надо быть иногда все таки тренированным....
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Ответ Солдатик
Гаретт Кейн фигни не скажет. Это спорт + психотерапия.. Смотрел Волк из Уоллстрит. Как там они играли круто с бабами.
Вспомнилась цитата из одной книги"n(чиновник США )любил гольф, потому что там и там не нужно быть сильным и тренированным, чтобы получать удовольствие"
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Ответ Rustam Ahalskiy
Комментарий удален пользователем
не шаришь просто. это ж для ценителей.
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Англия-гольф-Бавария
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Ответ keeperFCB
Гарет Кейн
Харрит Бейн🤓
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зашел почитать комменты про Бейла
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Харри, потерпи ещё 4 матча, и отправишься на свои любимые поля для гольфа.
А если в 1/8 случится серия пенальти, то ещё раньше.
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"Мой пи?%#юк",- всплакнул Гарет Бэйл
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Походу в Тотенхеме это заразно
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Первый - шахматы?
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3 это уже не достойный, а скорее профессиональный уровень)
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А кто на первой базе?
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Комментарий удален пользователем
Валлиец полностью одобряет 👌🏻😹
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Гольфист здорового футболиста
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Гольф или шахматы?🤔
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