Кейн о гольфе: «Мой второй любимый вид спорта. Это лучший способ отвлечься от всех стрессов и нервов, связанных с футболом»
Харри Кейн рассказал о любви к гольфу.
«Гольф – мой второй любимый вид спорта в мире. Это по-настоящему важная часть моей жизни по многим причинам. Для меня это лучший способ отвлечься от всех стрессов и нервов, связанных с футболом.
Гольф – это один из тех видов спорта, в который можно ужасно играть на 17 лунках, а затем нанести один хороший удар на последней лунке, и тогда тебе захочется вернуться завтра!
Я на достойном уровне – на данный момент мой гандикап равен 3!» – сказал нападающий «Баварии» и сборной Англии в интервью GQ Germany.
Кейн о шахматах: «Важная часть моей жизни, они очищают мой разум от всего остального. Я начал учиться играть, когда вышел «Ход королевы»
А если в 1/8 случится серия пенальти, то ещё раньше.