Кейн о гольфе: «Мой второй любимый вид спорта. Это лучший способ отвлечься от всех стрессов и нервов, связанных с футболом»

Харри Кейн рассказал о любви к гольфу.

«Гольф – мой второй любимый вид спорта в мире. Это по-настоящему важная часть моей жизни по многим причинам. Для меня это лучший способ отвлечься от всех стрессов и нервов, связанных с футболом.

Гольф – это один из тех видов спорта, в который можно ужасно играть на 17 лунках, а затем нанести один хороший удар на последней лунке, и тогда тебе захочется вернуться завтра!

Я на достойном уровне – на данный момент мой гандикап равен 3!» – сказал нападающий «Баварии» и сборной в интервью GQ Germany.

Кейн о шахматах: «Важная часть моей жизни, они очищают мой разум от всего остального. Я начал учиться играть, когда вышел «Ход королевы»