Мбаппе пропустит матчи с Нидерландами и Польшей в группе Евро-2024 из-за перелома носа (Le Figaro)

Килиан Мбаппе пропустит остаток группового этапа Евро-2024.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная одержала победу над Австрией со счетом 1:0. В концовке второго тайма Мбаппе был был заменен: он сломал нос после столкновения с Кевином Данзо.

По информации Le Figaro, 25-летний футболист не сыграет за национальную команду до завершения групповой стадии турнира и может вернуться на поле в плей-офф, если сборная Франции выйдет из группы.

21 июня французская команда встретится со сборной , а 25-го сыграет с Польшей.

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