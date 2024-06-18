Мбаппе пропустит матчи с Нидерландами и Польшей в группе Евро-2024 из-за перелома носа (Le Figaro)

Теги Сборная Нидерландов по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Польши по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе пропустит остаток группового этапа Евро-2024.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Франции одержала победу над Австрией со счетом 1:0. В концовке второго тайма Мбаппе был был заменен: он сломал нос после столкновения с Кевином Данзо.

По информации Le Figaro, 25-летний футболист не сыграет за национальную команду до завершения групповой стадии турнира и может вернуться на поле в плей-офф, если сборная Франции выйдет из группы.

21 июня французская команда встретится со сборной Нидерландов, а 25-го сыграет с Польшей. 

Мбаппе после перелома носа: «Есть идеи насчет маски?🎭😅 »

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20 комментариев
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Теперь можно будет спокойно заняться выборами, а не вот это вот всё.
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это уже становится традицией. игроки или команды, которые перед или во время крупного турнира занимаются чем угодного, кроме футбола - встревают по уши
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Для Франции это потеря
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жаоь, хотелось бы увидеть его игру
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Ответ Radik_2.0
это уже становится традицией. игроки или команды, которые перед или во время крупного турнира занимаются чем угодного, кроме футбола - встревают по уши
А вчера на поле чем Франция занималась? Не они ли вышли и без особых проблем победили крепкую сборную Австрии? И не Мбаппе ли был одним из лучших на поле? Или всё же вам главное просто плюсиков срубить?
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Жаль конечно. В самом начале турнира и поломался. Но вроде бы есть маски защитные. Может на Килиана такую наденут?
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можно за это время съездить на бернабеу для презентации
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если мбапе не нужен франции дайте украине его!
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Голландия вперед!
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Австрийский негр великодушно помог французскому соплеменнику бороться с ЛеПенихой и прочим французским фофызмом, не отвлекаясь на футбол
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Вернётся в 1/8, вылезая из люка в центральном круге поля, надев панцирь и маску, будет эпично!
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Как обидно все сложилось для Мбаппе. Жаль, что в двух матчах Евро не будет возможности видеть его игру!
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Так и думал что групповый этап пропустит
Без него справятся, состав позволяет
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Это вам за Де Йонга и Ле Пен!!1
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Ответ atomio
Ну что, поиграл в политику.
Как это связано с его вчерашней травмой?
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Ответ Anya Belova
Что-то совсем у него сезон не клеится: на лавку посадили под конец сезона, сломал нос и больше не сыграет на групповом этапе, остался только плей-офф Из-за чего черная полоса то?
на лавку посадили по вполне понятным причинам так то
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