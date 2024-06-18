Мбаппе пока не нужна операция после перелома носа. Килиан пройдет лечение, ему изготовят маску

Килиану Мбаппе пока не потребуется операция после перелома носа.

Об этом заявила футбола Франции.

« пройдет лечение в ближайшие дни, но в ближайшем будущем операция ему не потребуется. Для него будет изготовлена маска, чтобы он мог подготовиться к возвращению в строй после лечения», – говорится в заявлении.

Форвард сборной получил травму в матче 1-го тура с Австрией (1:0).

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