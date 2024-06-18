Мбаппе пока не нужна операция после перелома носа. Килиан пройдет лечение, ему изготовят маску
Килиану Мбаппе пока не потребуется операция после перелома носа.
Об этом заявила Федерация футбола Франции.
«Мбаппе пройдет лечение в ближайшие дни, но в ближайшем будущем операция ему не потребуется. Для него будет изготовлена маска, чтобы он мог подготовиться к возвращению в строй после лечения», – говорится в заявлении.
Форвард сборной Франции получил травму в матче 1-го тура Евро-2024 с Австрией (1:0).
Спешности в ней нет