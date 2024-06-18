Мбаппе пока не нужна операция после перелома носа. Килиан пройдет лечение, ему изготовят маску

Теги Сборная Франции по футболу травмы Евро-2024 Федерация футбола Франции Килиан Мбаппе Футбол

Килиану Мбаппе пока не потребуется операция после перелома носа.

Об этом заявила Федерация футбола Франции.

«Мбаппе пройдет лечение в ближайшие дни, но в ближайшем будущем операция ему не потребуется. Для него будет изготовлена маска, чтобы он мог подготовиться к возвращению в строй после лечения», – говорится в заявлении.

Форвард сборной Франции получил травму в матче 1-го тура Евро-2024 с Австрией (1:0).

Фото дня: Мбаппе в крови и со сломанным носом

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24 комментария
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Будет как настоящий черепашка ниндзя.
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И панцирь в подарок
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Какого цвета маска будет? Я за фиолетовую
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Ответ Po onhyck Regards
Будет как настоящий черепашка ниндзя.
А ведь и вправду может сделать маску как у черепашек)
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Ответ Витамин_Б
Какого цвета маска будет? Я за фиолетовую
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Наверное мы все ждем только одного))
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Ответ Ansu Fati
Наверное мы все ждем только одного))
какой цвет маски он выберет?
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Мбаппе здоровья и пусть маска будет на удачу.
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Операция то будет нужна, но после ЧЕ. А так хорошо что легко отделался.
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Ответ dreadnought13
Перелом есть, операция не требуется. Я что-то плохо понимаю или в медицине новое веяние ?
Делают и через месяц и через год и т.д
Спешности в ней нет
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Ответ dreadnought13
Перелом есть, операция не требуется. Я что-то плохо понимаю или в медицине новое веяние ?
Человек просто спросил пошли минусить. Что за люди...
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Ответ dreadnought13
Перелом есть, операция не требуется. Я что-то плохо понимаю или в медицине новое веяние ?
Плохо понимаешь. Гугл в помощь. Операция не всегда необходима.
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Меньше будет совать нос в чужие дела
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Как он будет дышать и бегать с такой травмой?
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Судя по комментариям нужно полистать книгу Н.В.Гоголь " НОС".
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Если он пропустит матч с голландцами или выйдет на замену, то не беда. У французов есть кому сыграть на его позиции.
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Вытягивание ?
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Групповой этап можно и без Мбаппе провести, глубина состава позволяет, к 1 или 2 июля должен быть в строю
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Хорошая новость,значит сыграет ещё.
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