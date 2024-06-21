Нидерланды – Франция, 21.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Голландии сыграет с Францией, в матче квартета D. Встреча пройдет в пятницу, 21 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.

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Сборная Голландии

Голландская команда отобралась на ЕВРО-2024 за счет занятой 2 строчки в группе B, где это сделала очень уверенно и на 5 баллов опередила ближайшего оппонента в лице Греции. А вот от первых французов они отстали на 4 очка и уступили лишь им дважды в этой группе, а все остальные 6 матчей стали для них победными.

Сборная Нидерландов начала ЧЕ-2024 успешно и обыграла (2:1) Польшу в непростом для себя поединке, в котором первыми вышли вперед в счете именно поляки, после точного удара Буксы. Сначала счет сравнял Гакпо на 29 минуте матча с ассиста Аке, а в концовке 2 тайма победный мяч на свой счет записал нападающий немецкого «Хоффенхайма» Вегхорст с голевой передачи Аке. Да и в целом по игре голландцы смотрелись на порядок лучше своего соперника и заслуженно добились победного результата.

Сборная Франции

Сборная Франция пробралась в основную часть турнира ЕВРО-2024 за счет занятой лидирующей 1 строчки в группе B квалификации. Они не проиграли ни в одном из матчей и 7 встреч завершили с победным результатом и лишь 1 раз сыграли вничью в последнем туре с Грецией, где результат не влиял на их турнирное положение. Ближайшего преследователя ниже по таблице Голландию удалось опередить на 4 очка, которого им удалось обыграть дважды. Французы показали великолепную разницу забитых и пропущенных мячей (29:3), и это второй результат среди всех команд в отборочном турнире.

Текущий турнир ЕВРО-2024 для команды начался с победы над крепкой Австрией (1:0). Все в этой встрече решилось за счет автогола Вебера на 38 минуте матча. Но все же победа французов была в этом матче закономерной, так как они больше создавали опасности у ворот соперника и в разы нанесли больше ударов по воротам. И теперь они на пару с голландцами идут во главе таблицы и буду бороться за выход из группы с лучшим посевом в плей-офф.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Голландия – Франция

Букмекеры фаворитом в предстоящей встрече выставляют Францию. Но Голландию не стоит сбрасывать со счетов, все же у них очень хорошая достойная команд, способная выиграть абсолютно любую команду.

Команды в истории очных матчей встречались 30 раз. В 11 поединках победили голландцы, а в 15 французы, и в 4 играх была ничья. При этом в 2 последних очных встречах французы оказались сильнее, с общим счетом (6:1). Это было в двух матчах отборочного турнира к ЕВРО-2024.

Букмекерские конторы в этом поединке отдают предпочтение французской сборной и дают на них хороший коэффициент, в среднем в различных БК около 1.97. А вот если заключить пари на победу Голландии, можно поднять неплохой куш и увеличить свой выигрыш, который будет в 4 раза больше чем сумма ставки.

Неплохой вариант для ставки здесь будет событие Ф1 (1), на которое дают неплохой коэффициент около 1.50, тем более что в 3 из 4 последних очных матчах голландцы не проигрывали с разницей более чем в 1 мяч.

Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.

Букмекерская контора 1 X 2 ТБ 2.5 ТМ 2.5 Ф1 1 Ф2 -1 ОЗ (да) ОЗ (нет) Winline 4.00 3.70 1.96 1.75 2.13 1.49 2.60 1.65 2.30 Fonbet 3.95 3.60 1.97 1.75 2.10 1.50 2.65 1.65 2.25 Liga Stavok 4.00 3.70 1.96 1.74 2.06 1.47 2.65 1.65 2.16 BetBoom 3.95 3.60 1.97 1.75 2.10 1.50 2.65 1.65 2.25 Olimpbet 4.00 3.65 1.98 1.76 2.10 1.49 2.69 1.68 2.22

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