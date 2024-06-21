Нидерланды – Франция, 21.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч
В рамках второго тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Голландии сыграет с Францией, в матче квартета D. Встреча пройдет в пятницу, 21 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.
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Сборная Голландии
Голландская команда отобралась на ЕВРО-2024 за счет занятой 2 строчки в группе B, где это сделала очень уверенно и на 5 баллов опередила ближайшего оппонента в лице Греции. А вот от первых французов они отстали на 4 очка и уступили лишь им дважды в этой группе, а все остальные 6 матчей стали для них победными.
Сборная Нидерландов начала ЧЕ-2024 успешно и обыграла (2:1) Польшу в непростом для себя поединке, в котором первыми вышли вперед в счете именно поляки, после точного удара Буксы. Сначала счет сравнял Гакпо на 29 минуте матча с ассиста Аке, а в концовке 2 тайма победный мяч на свой счет записал нападающий немецкого «Хоффенхайма» Вегхорст с голевой передачи Аке. Да и в целом по игре голландцы смотрелись на порядок лучше своего соперника и заслуженно добились победного результата.
Сборная Франции
Сборная Франция пробралась в основную часть турнира ЕВРО-2024 за счет занятой лидирующей 1 строчки в группе B квалификации. Они не проиграли ни в одном из матчей и 7 встреч завершили с победным результатом и лишь 1 раз сыграли вничью в последнем туре с Грецией, где результат не влиял на их турнирное положение. Ближайшего преследователя ниже по таблице Голландию удалось опередить на 4 очка, которого им удалось обыграть дважды. Французы показали великолепную разницу забитых и пропущенных мячей (29:3), и это второй результат среди всех команд в отборочном турнире.
Текущий турнир ЕВРО-2024 для команды начался с победы над крепкой Австрией (1:0). Все в этой встрече решилось за счет автогола Вебера на 38 минуте матча. Но все же победа французов была в этом матче закономерной, так как они больше создавали опасности у ворот соперника и в разы нанесли больше ударов по воротам. И теперь они на пару с голландцами идут во главе таблицы и буду бороться за выход из группы с лучшим посевом в плей-офф.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Голландия – Франция
Букмекеры фаворитом в предстоящей встрече выставляют Францию. Но Голландию не стоит сбрасывать со счетов, все же у них очень хорошая достойная команд, способная выиграть абсолютно любую команду.
Команды в истории очных матчей встречались 30 раз. В 11 поединках победили голландцы, а в 15 французы, и в 4 играх была ничья. При этом в 2 последних очных встречах французы оказались сильнее, с общим счетом (6:1). Это было в двух матчах отборочного турнира к ЕВРО-2024.
Букмекерские конторы в этом поединке отдают предпочтение французской сборной и дают на них хороший коэффициент, в среднем в различных БК около 1.97. А вот если заключить пари на победу Голландии, можно поднять неплохой куш и увеличить свой выигрыш, который будет в 4 раза больше чем сумма ставки.
Неплохой вариант для ставки здесь будет событие Ф1 (1), на которое дают неплохой коэффициент около 1.50, тем более что в 3 из 4 последних очных матчах голландцы не проигрывали с разницей более чем в 1 мяч.
Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.
|
Букмекерская контора
|
1
|
X
|
2
|
ТБ 2.5
|
ТМ 2.5
|
Ф1 1
|
Ф2 -1
|
ОЗ (да)
|
ОЗ (нет)
|
Winline
|
4.00
|
3.70
|
1.96
|
1.75
|
2.13
|
1.49
|
2.60
|
1.65
|
2.30
|
Fonbet
|
3.95
|
3.60
|
1.97
|
1.75
|
2.10
|
1.50
|
2.65
|
1.65
|
2.25
|
Liga Stavok
|
4.00
|
3.70
|
1.96
|
1.74
|
2.06
|
1.47
|
2.65
|
1.65
|
2.16
|
BetBoom
|
3.95
|
3.60
|
1.97
|
1.75
|
2.10
|
1.50
|
2.65
|
1.65
|
2.25
|
Olimpbet
|
4.00
|
3.65
|
1.98
|
1.76
|
2.10
|
1.49
|
2.69
|
1.68
|
2.22
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- Дата проведения
- 21 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»