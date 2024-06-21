Нидерланды – Франция, 21.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

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21 июня 2024 года в немецком городе Лейпциг состоится матч 2 тур группового этапа финального турнира ЕВРО-2024 между сборными Голландии и Франции. Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Во втором туре группового этапа встретятся 2 главных фаворита на проход дальше в группе и одни из главных претендентов на трофей в турнире. Смогут ли французы продолжить свою победную серию до 3 матчей в очных поединках и обеспечить себе проход дальше в плей-офф турнира, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П2, ОЗ (да).

Нидерланды

 

 

У Голландии сейчас неплохое поколение футболистов, которые способны серьезно пошуметь на этом турнире. Помимо молодых и перспективных игроков, таких как: де Лигт, Фримпонг, Симонс, Копмейнерс, Тимбер, Маллен, Гакпо, которые уже играют в ведущих клубах Европы, есть и очень опытные и возрастные футболисты: Блинд, Вейналдум, ван Дейк, Депай, де Рон, Вегхорст.

На ЕВРО-2020 голландцы успешно вышли в плей-офф турнира, но вылетели уже в стадии 1/8 финала, неожиданно проиграв там сборной Чехии (0:2), которая из своей группы последним вагоном заползла в плей-офф.

На ЧМ-2022 в Катаре голландцы выступили чуть лучше, чем на ЕВРО двумя годами ранее и вылетели в четвертьфинале плей-офф. Причем проиграли они будущему триумфатору мундиаля Аргентине лишь в серии пенальти (3:4), после ничейного счета (2:2) по исходу основного времени встречи.

А последнее успешное выступление в крупных турнирах у голландцев было в 2019 году, когда они завоевали серебро в Лиге Наций УЕФА. В финале они тогда потерпели поражение (0:1) от Португалии.

Отборочный турнир к ЧЕ-2024 Нидерланды провели неплохо и в своей группе они заняли вторую строчку, которая им дала квоту на финальный турнир. Всего же им удалось тогда набрать 18 баллов в 8 турах, за счет 6 побед над оппонентами, а 2 поражения у них были именно от лидера таблицы Франции. Голландцы забили 17 мячей и пропустили 7, из них 6 от французов.

А стартовал ЕВРО-2024 для голландцев с тяжелейшей победы над Польшей (2:1), которая смогла со своими кадровыми проблемами дать им бой и даже первой выйти вперед, на 16 минуте встречи. На это голландцы уже через 13 минут ответили своим точным ударом в исполнении Гакпо. Во втором тайме голландцы прибавили и за счет более внятной и комбинационной игры, смогли додавить оппонента в концовке встречи и забить победный мяч усилиями Вегхорста. Стоит отметить в этом матче Аке, Который отдал 2 голевых передачи.

Результаты Голландии в 5 последних сыгранных матчах:

  • 16.06.24 Польша — Нидерланды 1:2 (ЕВРО-2024);
  • 10.06.24 Нидерланды — Исландия 4:0 (товарищеская);
  • 06.06.24 Нидерланды — Канада 4:0 (товарищеская);
  • 26.03.24 Германия — Нидерланды 2:1(товарищеская);
  • 22.03.24 Нидерланды — Шотландия 4:0 (товарищеская).

Интересные статические факты последних матчей Голландии:

  • В 7 из 8 последних встречах команда побеждает, в том числе и 3 последних;
  • В 2 из 4 последних играх сборной обе команды забивают в одном поединке;
  • В 6 последних матчах команды было забито более 2 голов за игру;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает 3 мяча за игру;
  • Команда отличается голом в 14 последних поединках.

Франция

 

 

Французы одни из главных из фаворитов на победу в этом турнире. У них очень крепкий и сбалансированный состав, в котором есть много футболистов кем можно усилить любую игровую зону. А игроки команды представляют ведущие клубы топовых чемпионатов, большинство из которых защищают цвета французского гранда ПСЖ и испанского мадридского «Реала».

Последний успех на крупных турнирах за последние 5 лет у французов был датирован в 2022 году, где они взяли серебро на Чемпионате Мира в Катаре. Они уверенно дошли до финала, где подарили потрясающую зрелищную игру, в которой им немного не хватило для победы и они уступили там в серии пенальти Аргентине (2:4), после счета (3:3) по ходу матча.

А вот на последнем ЕВРО-2020 французы капитулировали в первой же стадии, 1/8 финала, где сенсационно уступили Швейцарии в серии пенальти (4:5), сыграв с ними (3:3) в очень драматичном матче.

На ЕВРО-2024 французы квалифицировались без особых проблем и уверенно в своей группе заняли 1 строчку в таблице. В 8 турах им удалось положить в свою копилку 22 балла с общей разницей в счете (29:3). Причем они выиграли в 7 из 8 матчах и лишь 1 раз сыграли вничью, и это был последний поединок в группе с Грецией на выезде (2:2).

В стартовом туре ЧЕ-2024 французы не без труда, но обыграли Австрию (1:0). Это был третий матч очередного игрового дня турнира и все в нем решил автогол австрийского центрального защитника Вебера, который срезал мяч в свои ворота после навеса Мбаппе с фланга во вратарскую зону в концовке 1 тайма. После первого тура Франция в таблице своего квартета D занимает 2 строчку и лишь по дополнительным показателям находится ниже Голландии.

Результаты Франции в 5 последних сыгранных матчах:

  • 17.06.24 Австрия — Франция 0:1 (ЕВРО-2024);
  • 09.06.24 Франция — Канада 0:0 (товарищеская);
  • 05.06.24 Франция — Люксембург 3:0(товарищеская);
  • 27.03.24 Франция — Чили 3:2 (товарищеская);
  • 24.03.24 Франция — Германия 0:2 (товарищеская).

Интересные статические факты последних матчей Франции:

  • В 3 из 4 последних матчах команда побеждает, не проигрывая ни в одном из них;
  • В 5 из 10 последних матчах сборной забивают обе команды;
  • В 7 из 10 последних поединках за игру было забито 3 мяча и более;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивают чуть более 1 гола за игру;
  • Команда отличается забитыми голами в 17 из 19 последних противостояниях.

История личных встреч сборных Голландии и Франции

 

Сборные команды в истории очных противостояний провели между собой 30 поединков. 15 из них стали победным для французов, 11 раз побеждали голландцы и 4 игры завершилась вничью.

Голландия в этих матчах забивала в среднем 1,90 голов (57 мячей), а Франция 1.77 голов (53 мяча).

Самая крупная победа была на счету Голландии (8:1), в товарищеском матче 1923 года. А французы победили (4:0) 3 раза в истории встреч.

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 13.10.23 Нидерланды – Франция 1:2, (отборочные к ЕВРО).
  • 24.03.23 Франция – Нидерланды 4:0, (отборочные к ЕВРО).
  • 16.11.18 Нидерланды – Франция 2:0, (Лига Наций).
  • 09.09.18 Франция – Нидерланды 2:1, (Лига Наций).
  • 31.08.17 Франция – Нидерланды 4:0, (Чемпионат Мира).

В 4 из 5 последних очных матчах команд французы праздновали викторию, на что голландцы ответили одной своей.

К тому же в последнем сыгранном очном матче обе команды забивали друг другу. И при этом в 5 последних встречах было забито более 2 мячей за основновное время каждой игры.

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Голландии и Франции

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа Голландии — 4.02;
  • Ничья — 3.61;
  • Победа Франции — 1.97;
  • Ф1 (1) — 1.44;
  • Ф1 (1,5) — 1.30;
  • Ф2 (-1) — 2.81;
  • ТБ (2,5) — 1.75;
  • ТМ (2,5) — 2.11;
  • ТБ (3) — 2.31;
  • ТМ (3) — 1.62;
  • ОЗ (да) — 1.71;
  • ОЗ (нет) — 2.15.

При всем уважении к голландской сборной, французы смотрятся сейчас интереснее во всех игровых компонентах. Да и не так давно в группе они дважды уже показали свою силу и обыграли Нидерланды. Поэтому здесь хорошим вариантом будет сделать ставку на П2, за шикарный коэффициент 1.97.

У обеих команд хорошая атакующая линия игроков с прекрасными нападающими на острие, да и в последних матчах они зачастую показывают хорошую результативность. Да и в последней очной встрече забивали друг другу. Тут можно заключить пари на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.71.

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽

Нидерланды – Франция
Дата проведения
21 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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