Словакия — Украина, 21.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

Изначально группа Е на чемпионате Европы рассматривалась таким образом, что в ней есть очевидный фаворит, сборная Бельгии, и три остальные команды, которые примерно равны по силам, и каждая из них будет претендовать на выход из группы. После матчей первого тура расклад сил несколько изменился благодаря очень интересным результатам. Сборная Словакии уже не первых минутах повела в счете в матче с бельгийцами. Надо сказать, что те под руководством Доменико Тедеско пока вообще не проигрывали. После первого тура сборную Бельгии моджно считать самой нефартовой командой. ВАР отменил два гола забитых Ромелу Лукаку, несколько моментов команда не реализовала сама. И все же следует, в первую очередь, отметить самоотверженность словаков, которые заслужили победу.

Украинцы открывали чемпионат матчем против сборной Румынии, и сложилось впечатление, что соперник просто рассыпется видя перед собой игроков, где трансферная стоимость некоторых достигает ста миллионов евро. Но в футбол играют не деньги. Бросилось в глаза, насколько румыны собраны и дисциплинированы. Наверняка тренерский штаб украинской команды знал, что в отборочном турнире сборная Румынии пропустила всего пять мячей, но каков был план, чтобы взломать оборону, так и осталось неизвестным. Большое преимущество по владению мячом ни к чему не привело. В первом тайме украинцы ни разу не пробили в створ ворот. По окончанию матча их набралось два. Теперь предстоит спасать ситуацию и выигрывать у словаков. Может, на этот раз идеи найдутся. Матч состоится на Дюссельдорф Арене, начало в 16:00 по московскому времени.

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Словакия

После разделения ЧССР сборная Словакии начиная с 1996 года смогла один раз пробиться в финальный турнир чемпионата мира. Случилось это в 2010 году в ЮАР, и там команда сразу смогла выйти в групповой этап. С чемпионатами Европы везло меньше. Лишь благодаря расширению числа участников Евро словаки с 2016 года неизменные участники турнира. Более того, в 2016 году они сходу смогли пробиться в плей-офф главным образом благодаря победе на групповом этапе над россиянами.

Евро 2020 можно считать для словаков неудачным. Они вновь заняли третье место в группе, но пять пропущенных мячей от испанцев сделали разницу такой, что рассчитывать на попадание в плей-офф с тремя набранными очками было нельзя. В квалификации к Евро 2024 сборная Словакии попала в группу J, где недосягаемыми были португальцы, все остальные соперники оказались по силам. В итоге прямой выход на турнир со второго места.

В августе 2022 года Федерация футбола страны пригласила на пост главного тренера итальянского специалиста Франческо Кальцона, который до этого не имел опыта самостоятельной работы. Протекцию составил Марек Гамшик. Он играл в «Наполи», когда Кальцона входит в тренерский штаб команды. В итоге наставник сумел вывести команду на Евро 2024, перед началом которого словаки провели два товарищеских поединка и в обоих выиграли с одинаковым счетом 4 : 0. Если победу над Сан-Марино удивительной не назовешь, то вторым соперником стала довольно сильная сборная Уэльса. Перед вами результаты пяти последних поединков с участием сборной Словакии.

Чемпионат Европы. 17.06.2024, Бельгия — Слов акия — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 09.06.2024, Словакия — Уэльс — 4 : 0

— Уэльс — : 0 Товарищеский. 05.06.2024, Словакия — Сан-Марино — 4 : 0

— Сан-Марино — : 0 Товарищеский. 26.03.2024, Норвегия — Словакия — 1 : 1

Товарищеский. 23.03.2024, Словакия — Австрия — 0 : 2

Факты и цифры

Для сборной Словакии нынешний чемпионат Европы третий турнир подряд, в котором она принимает участие, лучшее достижение выход в 1/8 финала на Евро 2016

В рейтинге ФИФА команда находится на 48 позиции, самое высокое место она занимала в августе 2015 года — 14

Лучшим бомбардиром квалификационного турнира стал Лукаш Гараслин, на его счету 3 забитых мяча

Лучший ассистент квалификации защитник Давид Ганцко, на его счету 3 результативные передачи

Украина

Сборная Украины прошла на Евро 2024 куда более сложный путь. Среди соперников у команды Сергея Реброва оказались оба финалиста Евро 2020, сборные Англии и Италии. Англичане оказались недосягаемыми, а вот с итальянцами, которые переживают перестройку, «сине-желтые» боролись до последнего тура. Выездной ничьей хватило Скуадре адзурре, чтобы по дополнительным показателям занять второе место в группе и отправить украинцев в стыки.

Там первым соперником была сборная Боснии и Герцеговины. Играть пришлось в гостях, и вплоть до последних минут матча украинцы проигрывали со счетом 0 : 1, но смогли забить два мяча и выйти в финал на сборную Исландии. Во втором матче история с волевой победой повторилась. С 2012 года сборная Украины неизменный участник финальных турниров чемпионата Европы и в 2021 году на Евро 2020 смогла войти в восьмерку сильнейших команд континента. С тех пор состав претерпел серьезные изменения. Набрались опыта молодые игроки, они стали востребованными в командах английской Премьер-лиги, Ла Лиги, Серии А, вышли там на ведущие роли.

Многие специалисты утверждают, что сейчас мы видим самую сильную версию сборной за всю постсоветскую историю. Причем они же предполагают, что на свою полную мощь команда выйдет только к чемпионату мира 2026 года. К тому же будут еще футболисты, которыми можно усилиться. Молодежная сборная Украины пробилась на олимпийский турнир. При этом никто не мешает показать результат уже сейчас. Для этого нужно сделать выводы после разгрома от румынской команды. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Украины.

Чемпионат Европы. 17.06.2024, Румыния — Украина — 3 : 0

— Украина — : 0 Товарищеский. 11.06.2024, Молдавия — Украина — 0 : 4

— 0 : Товарищеский. 07.06.2024, Польша — Украина — 3 : 1

— Украина — : 1 Товарищеский. 03.06.2024, Германия — Украина — 0 : 0

Квалификация ЧЕ. 26.03.2024, Украина — Исландия — 2 : 1

Факты и цифры

Сборная Украины была четвертьфиналистом чемпионата мира в 2006 году и чемпионата Европы в 2020 году

В рейтинге ФИФА команда находится на 22 позиции, самое высокое место она занимала в 2007 году — 11

В квалификации голами отличились 10 разных футболистов, на счету Виктора Цыганкова 3 забитых мяча, он лучший бомбардир

Примерно такая же ситуация и среди ассистентов, тут лучший Михаил Мудрик, на его счету 2 результативные передачи

История личных встреч сборных Словакии и Украины

Команды географические соседи. Первый матч друг с другом они провели в 2002 году в Словакии, он завершился вничью 1 : 1. С тех пор сыграно восемь поединков, половина из них носила статус товарищеских, небольшое преимущество по общему числу побед на стороне украинцев.

Победы сборной Словакии — 2

Победы сборной Украины — 3

Ничьи — 3

Самая крупная победа сборной Словакии — 4 : 1

Самая крупная победа сборной Украины — 3 : 2, 2 : 1, 1 : 0

Сборные пересекались в отборочном турнире к Евро 2016, там по сумме двух встреч сильнее оказалась команда Словакии. Последние две игры также были официальными в рамках Лиги наций в 2018 году. Украинцы выиграли на своем поле, но затем потерпели поражение в гостях с самым крупным счетом в этом противостоянии. Результаты пяти последних встреч команд друг с другом перед вами.

Лига наций. 16.11.2018, Словакия — Украина — 4 : 1

— Украина — : 1 Лига наций. 09.09.2018, Украина — Словакия — 1 : 0

— Словакия — : 0 Товарищеский. 10.11.2017, Украина — Словакия — 2 : 1

— Словакия — : 1 Квалификация ЧЕ. 08.09.2015, Словакия — Украина — 0 : 0

Квалификация ЧЕ. 08.09.2014, Украина — Словакия — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Словакии и Украины

Если еще день назад главным разочарованием турнира можно было назвать сборную Англии, которая несмотря на победу над сербами показала очень скучный и прагматичный футбол, то после четвертого игрового дня это место занимает сборная Украины. Слишком много авансов шло в адрес ее игроков, но они выглядели в поединке против сборной Румынии порой просто растерянными. Обычно два провальных матча подряд бывает редко. Тренерский штаб украинцев наверняка сделает выводы. Но и словаков нельзя рассматривать в качестве поставщиков очков. Они имеют такие же шансы на победу, несмотря на то,что букмекеры отдают преимущество «сине-желтым». BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Словакии — 3,95

Ничья — 3,38

Победа сборной Украины — 2,07

Словаки свой матч против фаворита группы уже сыграли и теперь могут померяться силами с более равными соперниками. Украинцам в третьем туре играть против сборной Бельгии, где добыть очки будет очень сложно. К тому же разница мячей минус три говорит не в пользу сборной Украины. В предстоящей игре они приложат все усилия, чтобы добыть победу.

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