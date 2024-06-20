сборная Словакии – сборная Украины где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 21 июня
В пятницу, 21 июня, сыграют сборная Словакии и сборная Украины в 2 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽
- Игра пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Словакии – сборная Украины
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Словакии
- Бельгия – Словакия : 0 – 0
- Словакия – Уэльс : 0 – 0
- Словакия – Сан-Марино : 0 – 0
- Норвегия – Словакия : 1 – 1
- Словакия – Австрия : 0 – 2
Последние матчи сборная Украины
- Румыния – Украина : 0 – 0
- Молдова – Украина : 0 – 0
- Польша – Украина : 0 – 0
- Германия – Украина : 0 – 0
- Украина – Исландия : 2 – 1
Еще по теме
💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽