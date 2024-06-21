Словакия — Украина, 21.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

В группе Е во второму туре Евро 2024 встретятся географические соседи, сборные Словакии и Украины. Поединок пройдет на Дюссельдорф Арене, начало в 16:00 по московскому времени.

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Сборная Словакии

Словаки перед турниром рассматривались в качестве крепкой тренерской команды. Итальянский специалист Франческо Кальцона возглавляет сборную с августа 2022 года и пытается привить ей стиль «Наполи», в который команда играла при Маурицио Сарри. Тогда Кальцона входил в тренерский штаб неаполитанцев. Впрочем, на уровне сборной это сделать сложнее, все же команда играет реже, да и исполнители не всегда соответствуют по уровню мастерства и понимания игры. Тем не менее словаки успешно преодолели квалификационный турнир, где заняли второе место, пропустив вперед португальцев. В первом туре пришлось сразу играть с фаворитом группы Е сборной Бельгии. Словаков нисколько не смутил соперник. Они забили уже в самом начале матча и в дальнейшем смогли сберечь победный счет несмотря на многочисленные возможность соперника его сравнять.. Помог высокий прессинг и самоотверженность.

Сборная Украины

Некоторые рассматривают сборную Украины в качестве «темной лошадки», которая способна при определенных обстоятельствах зайти на турнире очень далеко. Другие говорят, о том, что команда уже находится на том уровне, когда стоит претендовать на что-то серьезное. Состав у «сине-желтых» очень перспективный, но он проводит первый серьезный турнир. Букмекеры прочили украинцам второе место в группе. Подтверждать эти прогнозы предстояло уже в первом матче против сборной Румынии, который стал полным разочарованием для болельщиков. Очевидно, что по именам состав у украинцев сильнее, но как он собирался взломать одну из лучших линий обороны квалификационного турнира, так и осталось загадкой. И тут вопросы к тренерскому штабу. Плюс масса ошибок как со стороны полевых игроков, так и со стороны голкипера Андрея Лунина. В предстоящем матче нужно выигрывать, иначе можно будет распрощаться с мечтами о выходе в плей-офф.

Коэффициенты букмекеров

Первые пару дней Евро 2024 порадовали болельщиков большим количеством голов, но в третий день команды группы С заставили вновь внимательно посмотреть на тотал меньше. Словаки и украинцы редко проводят безголевые поединки. Разве что в недавнем товарищеском матче со сборной Германии «сине-желтые» сыграли вничью 0 : 0, но моментов в той игре было более чем достаточно. Перед матчами первого и второго туров у букмекеров сборная Украины фаворит, хотя безоговорочного преимущества у нее нет. Судя по первому туру в группе Е следует ожидать результативную игру. Словаков вполне может устроить ничья, но на на нее команда Кальцоны играть не будет. Есть хороший рецепт от румынской сборной. Тем более, как оказалось, украинцы ничего не могут поделать с плотной обороной. Еще один момент связан с разницей забитых и пропущенных мячей. Минус три у сборной Украины вряд ли позволят попасть в плей-офф с третьего места, и это тоже заставит команду атаковать. Предлагаем вашему вниманию коэффициенты букмекеров.

Ставки 1 Х 2 Ф1 0 Ф2 0 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 4,10 3,55 1,98 2,80 1,42 1,67 2,17 Fonbet 4,00 3,40 2,03 2,75 1,45 1,72 2,15 Winline 4,05 3,50 2,01 2,80 1,43 1,69 2,19 Olimpbet 4,09 3,49 2,00 2,87 1,44 1,69 2,20 Pari 4,00 3,40 2,03 2,75 1,45 1,72 2,15 BetBoom 3,95 3,38 2,07 2,76 1,45 1,70 2,19 Leon 3,95 3,35 1,98 2,85 1,43 1,68 2,19 1Win 3,93 3,40 2,00 2,74 1,45 1,69 2,20 Tennisi 3,92 3,28 2,05 2,76 1,45 1,71 2,14 Бетсити 4,00 3,30 2,10 2,85 1,46 1,73 2,18

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