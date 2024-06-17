Ребров про 0:3 от Румынии: «Мы были недостаточно агрессивны, допустили много ошибок. Если Украина хочет достичь чего-то на Евро, каждый должен показывать максимум – этого не было»

Сергей Ребров высказался после крупного поражения Украины от Румынии.

В первом туре группового этапа Евро-2024 украинская сборная уступила со счетом 0:3.

«Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-нибудь на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей.

Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было [и против ]. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты

Они [футболисты] должны сами себя возвращать. Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок. Следует тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку», – сказал главный тренер сборной Украины на пресс-конференции.

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