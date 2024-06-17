Ребров про 0:3 от Румынии: «Мы были недостаточно агрессивны, допустили много ошибок. Если Украина хочет достичь чего-то на Евро, каждый должен показывать максимум – этого не было»

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Футбол

Сергей Ребров высказался после крупного поражения Украины от Румынии.

В первом туре группового этапа Евро-2024 украинская сборная уступила со счетом 0:3.

«Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-нибудь на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей.

Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было [и против Румынии]. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты

Они [футболисты] должны сами себя возвращать. Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок. Следует тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку», – сказал главный тренер сборной Украины на пресс-конференции.

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119 комментариев
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Ответ mishakmv96
Чувствуется рука отечественного футбола. Перед началом турнира завышенные ожидания, всё хорошо, готовы обыгрывать Румынию, которая на бумаге слабее, а на поле накладывают в штаны.
А ещё говорят, что мы не братские народы
+193
-3
+190
Чувствуется рука отечественного футбола. Перед началом турнира завышенные ожидания, всё хорошо, готовы обыгрывать Румынию, которая на бумаге слабее, а на поле накладывают в штаны.
+183
-3
+180
помню, как в году 2010 на спортсе вышел резонансный материал, точнее интервью, где трое бравых украинских Тарасов рассказывали, как они ненавидят Россию ( для местных либералов - это было задолго до отжатия Крыма, а так конечно там никакой пропаганды нет)) И! ездеют по всему миру, чтобы болеть против России. Тогда мне это показалось символом убогости. Желаю всем Россиянам не опускаться до такого, просто поржать с них и ехать дальше.
И еще, много негативных комментов о работе Елагина. При всем уважении, в шоке, что ему еще дают эфиры, чувака невозможно было слушать еще лет 15 назад.
+182
-53
+129
Ответ mishakmv96
Чувствуется рука отечественного футбола. Перед началом турнира завышенные ожидания, всё хорошо, готовы обыгрывать Румынию, которая на бумаге слабее, а на поле накладывают в штаны.
Да. И уже начинают считать расклады.
+96
-1
+95
не верьте росс пропаганде украина успешно контратакует уже отыграли отставание в 3 мяча и забиваем 5 читаите новости в интернете не даите себя обмануть
+78
-16
+62
Берите пример у киевского симфонического оркестра 🗿
+67
-7
+60
Украина показала уровень дворового футбола, все эти многомиллионные трансферы это тупо отмыв денег, если Мудрик стоит 100 млн, то Тюкавин стоит все 200
+40
-4
+36
Ответ qiqe
не верьте росс пропаганде украина успешно контратакует уже отыграли отставание в 3 мяча и забиваем 5 читаите новости в интернете не даите себя обмануть
Все мячи были отбиты
+32
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+29
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Мы были недостаточно агрессивны» Странно, а фанаты были вполне себе. Даже попрыгать успели🤓
Какие фанаты? Это предатели страны, а не фанаты. Фанатов не выпускают с украины.
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+25
«Мы были недостаточно агрессивны»
Странно, а фанаты были вполне себе. Даже попрыгать успели🤓
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Украина показала уровень дворового футбола, все эти многомиллионные трансферы это тупо отмыв денег, если Мудрик стоит 100 млн, то Тюкавин стоит все 200
Мудрик за 100, до сих пор не верится. Он даже до уровня Ахмеда Мусы не дотягивает, а тот никогда и трети этой суммы не стоил)
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Ответ граф Якунин
Комментарий скрыт
ой, человеческий мозг такая штука, иногда помнишь что-то, что вообще не думал, что запомнится надолго.

Я почему-то до сих наизусть знаю состав Динамо на игре со Спартаком в 2007 году, хотя зачем мне эта информация? Просто почему-то врезалось в память, и всё, не отобьёшь.
Номер аськи до сих помню, непонятно почему.
Ну и кучу хлама.

А некоторые важные вещи - не помню(((
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Ответ Куба99
Берите пример у киевского симфонического оркестра 🗿
ну теперь не Киевского, ВестФальского.
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Ответ mishakmv96
Чувствуется рука отечественного футбола. Перед началом турнира завышенные ожидания, всё хорошо, готовы обыгрывать Румынию, которая на бумаге слабее, а на поле накладывают в штаны.
Это была классика российско-украинских выступлений, когда незатейливые дубы-колдуны с периферии, для которых аутсайдер топ-лиг вершина карьеры, разносят сахарных мальчиков только за счёт физики и желания. Те в ответ катают в середине поля и ускоряются только отдавая пасы назад. Родня, что сказать.
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Сбу ищет операторов которые засняли попадания мячей в сетку
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Ответ Antonio Gaudi
Хахах, напомни тот состав Динамо кстати) Вот ты говоришь, что ерунда, а мне стало интересно. Глядишь и не зря эти знания 17 лет таскал. Навскидку : Комбаровы, Данни, Фернандес, Танасиевич, Габулов (или Шунин?), Семшов, Хохлов, Колодин.
А ты неплох!

Шунин на воротах, Танасиевич, Фернандес, Колодин, Гранат, Комбаров только один - Дмитрий, Семшов, Данни, Хохлов, Коштодиу и Цветан Генков впереди)))
+9
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Если украина хочет достичь чего-то на Евро, она должна просить у всех грошей, начиная с Албании...
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2 Kodoto: "Ещё один делает вывод о стране...."

Ещё один рассказчик о том, что это всего лишь кучка болельщиков с 14 года каталась по всем соревнованиям и орала про ножи и гиляки. Могучая кучка.
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Ответ граф Якунин
Комментарий скрыт
Да я думаю просто некоторые вещи остаются в памяти
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Слишком много внимания слабейшей сборной чемпионата,
из достоинств у которой только то, что все в ней говорят по-русски.
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+7
Ответ граф Якунин
Комментарий скрыт
Да вполне нормальная реакция. Шутки, троллинг и никакой злобы.
С реакцией с другой стороны и сравнивать нечего. Трибуна.ком захлебывалась в ненависти к нам задолго до 2022. Что сейчас происходит и говорить нечего
+9
-2
+7
Как Зинченко может показывать свой максимум , если он все время плачет ?!
+11
-4
+7
Ответ Куба99
да да, всё Мосфильм и пропаганда 🙂
Да пусть базируются. Пацаны вовремя за кордон ушли. )))
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Дали бы литаки, точно победиди бы.
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Так это реальный ваш максимум, о чем ты, Сережа
+8
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А румыны то настоящими слонярами оказались.
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Какие фанаты? Это предатели страны, а не фанаты. Фанатов не выпускают с украины.
Ну, если так формулировать, то фанаты (ультрас) вообще уже перемололись🤓
+6
-2
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Ответ Иван Коваленко
Красивая история, жаль что звездеж. Я 20 лет прожил в Украине и 20 в России. Все обстоит с точностью до наоборот. И да, нет такого слова "ездеют".
внучка офицера?
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Лукаку сейчас злой, Словакия уже "на классе"..Хотите вы забивать или не хотите дальше никого уже, так сказать, не волновает.
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У украинцев действительно очень интересный состав. Не топовый, но перспективный.
Только к такому составу нужно не отечественного середняка ставить, а надо искать какого-то крутого специалиста.
Без Хиддинка в 2008 очень сомневаюсь, что наша сборная вышла бы в 1/2.
+6
-2
+4
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