Ребров про 0:3 от Румынии: «Мы были недостаточно агрессивны, допустили много ошибок. Если Украина хочет достичь чего-то на Евро, каждый должен показывать максимум – этого не было»
Сергей Ребров высказался после крупного поражения Украины от Румынии.
В первом туре группового этапа Евро-2024 украинская сборная уступила со счетом 0:3.
«Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-нибудь на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей.
Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было [и против Румынии]. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты
Они [футболисты] должны сами себя возвращать. Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок. Следует тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку», – сказал главный тренер сборной Украины на пресс-конференции.
И еще, много негативных комментов о работе Елагина. При всем уважении, в шоке, что ему еще дают эфиры, чувака невозможно было слушать еще лет 15 назад.
Странно, а фанаты были вполне себе. Даже попрыгать успели🤓
Я почему-то до сих наизусть знаю состав Динамо на игре со Спартаком в 2007 году, хотя зачем мне эта информация? Просто почему-то врезалось в память, и всё, не отобьёшь.
Номер аськи до сих помню, непонятно почему.
Ну и кучу хлама.
А некоторые важные вещи - не помню(((
Шунин на воротах, Танасиевич, Фернандес, Колодин, Гранат, Комбаров только один - Дмитрий, Семшов, Данни, Хохлов, Коштодиу и Цветан Генков впереди)))
Ещё один рассказчик о том, что это всего лишь кучка болельщиков с 14 года каталась по всем соревнованиям и орала про ножи и гиляки. Могучая кучка.
из достоинств у которой только то, что все в ней говорят по-русски.
С реакцией с другой стороны и сравнивать нечего. Трибуна.ком захлебывалась в ненависти к нам задолго до 2022. Что сейчас происходит и говорить нечего
Только к такому составу нужно не отечественного середняка ставить, а надо искать какого-то крутого специалиста.
Без Хиддинка в 2008 очень сомневаюсь, что наша сборная вышла бы в 1/2.