Украина 2 раза пробила в створ ворот Румынии, оба удара – после 75-й минуты. У соперника 5 ударов

Сборная Украины нанесла два удара в створ в матче с Румынией.

Украинская команда под руководством тренера уступила сборной (0:3) в первом матче группового этапа .

За всю игру украинские футболисты выполнили два удара в створ ворот соперника при 14 ударах в сторону ворот. Оба удара были выполнены после 75-й минуты.

Румынские игроки нанесли пять ударов в створ ворот при 10 ударах в сторону ворот.

По статистике владения мячом сборная Украины превзошла соперника – 65% против 35%.

сделала 603 передачи (534 точных) в матче в общей сложности, Румыния – 237 (183 точных).

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча Румыния – Украина.