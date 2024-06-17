Украина 2 раза пробила в створ ворот Румынии, оба удара – после 75-й минуты. У соперника 5 ударов

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Украины нанесла два удара в створ в матче с Румынией.

Украинская команда под руководством тренера Сергея Реброва уступила сборной Румынии (0:3) в первом матче группового этапа Евро-2024.

За всю игру украинские футболисты выполнили два удара в створ ворот соперника при 14 ударах в сторону ворот. Оба удара были выполнены после 75-й минуты.

Румынские игроки нанесли пять ударов в створ ворот при 10 ударах в сторону ворот.

По статистике владения мячом сборная Украины превзошла соперника – 65% против 35%.

Украина сделала 603 передачи (534 точных) в матче в общей сложности, Румыния – 237 (183 точных).

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча Румыния – Украина.

243 комментария
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"Счет 0:3 не соответствует действительности. По нашей информации, наши ребята мощно контрнаступают и уже ведут 15:3», — Министерство спорта Украины
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+477
Первый канал и Россия 1 вступили в борьбу за право на показ оставшихся матчей сборной Украины на Евро
+326
-12
+314
Карма. Решили опять кому то что то показать, выделиться. Обмотавшись флагами вышли на поле и получили трешку. Так никто не делает. Флаги появляются только после финального свистка.
Домой езжайте.
+310
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+297
Давайте объявим минуту молчания по тому десятку заготовленных авторами Спортса материалов о величии сборной Украины, которые мы уже никогда не прочитаем (((
+213
-7
+206
Ответ gPk
"Счет 0:3 не соответствует действительности. По нашей информации, наши ребята мощно контрнаступают и уже ведут 15:3», — Министерство спорта Украины
Потерь нет (с)
+227
-27
+200
спортс, верните на главную статью как эта сборная всех удивлять будет на евро ) мы хоть еще раз поржем
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Лукомский, к осмотру
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Ответ Эдуард Глянцев
Я помню этот праздник либерализма на Спортсе, когда в один день на Евро прошли Украина, Польша и Грузия :) Оказалось, что это тактическое отступление для 3 туров праздника болельщиков патриотической направленности :)
В свете последних событий Грузия уже вычеркнута из списка правильного либерализма.
+154
-4
+150
Ответ Max Zhomkov
Карма. Решили опять кому то что то показать, выделиться. Обмотавшись флагами вышли на поле и получили трешку. Так никто не делает. Флаги появляются только после финального свистка. Домой езжайте.
никто не поедет на украину. ты че) их теперь точно военкомат заберёт
+142
-8
+134
Я помню этот праздник либерализма на Спортсе, когда в один день на Евро прошли Украина, Польша и Грузия :)
Оказалось, что это тактическое отступление для 3 туров праздника болельщиков патриотической направленности :)
+138
-10
+128
Пропустила три подряд - это Путин виноват.
+109
-4
+105
Ответ gPk
"Счет 0:3 не соответствует действительности. По нашей информации, наши ребята мощно контрнаступают и уже ведут 15:3», — Министерство спорта Украины
СБУ предупредила украинцев об уголовной ответственности за съёмку прилётов в ворота украинской сборной.
+101
-1
+100
ПЗАЗААХАХАХАХАХА:
Трансляция матча первого тура Евро-2024 Украина – Румыния на MEGOGO перестала работать на 58-й минуте.

Это произошло сразу после третьего гола в ворота Украины. Ее восстановили на 90-й минуте, за это время команды не забивали.

Это уже Страна-1984 или еще нет? Вырубили транслу после 3-го гола, типа матча и не было )))
+82
-4
+78
Лукомскому привет!
+67
-1
+66
Ответ rusik krasav4ik
Лукомский, к осмотру
У него что-то случилось с фэйс-айди))
+64
-2
+62
На спортсе траур бггг
+60
-1
+59
Ну, по крайней мере, эти хлопцы уже на правильном берегу Тисы!
+61
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+57
Ответ Kubinec_
спортс, верните на главную статью как эта сборная всех удивлять будет на евро ) мы хоть еще раз поржем
Лукомский ее уже спрятал)))
+51
-1
+50
Все эти "лучшие бомбардиры Примеры", 100 миллионные покупки Челси", "вратари Реала" и "четырёхкратные чемпионы АПЛ" были образцово-показательно тактически деклассированы командой, из которой половина - уровня ФНЛ.
+47
-2
+45
У редакторов спортса все усы зарёванные,+100500 заготовленных статей о величии украины пришлось порвать
+42
-2
+40
сборная ухилянтов
+38
-2
+36
Ответ Олег Кабанов
Комментарий скрыт
Не попала по политическим мотивам
+34
0
+34
Сборная Румынии в полном составе внесена в базу сайта Миротворец
+35
-1
+34
Ответ Max Zhomkov
Карма. Решили опять кому то что то показать, выделиться. Обмотавшись флагами вышли на поле и получили трешку. Так никто не делает. Флаги появляются только после финального свистка. Домой езжайте.
А где их дом?
+39
-6
+33
Ответ Kubinec_
спортс, верните на главную статью как эта сборная всех удивлять будет на евро ) мы хоть еще раз поржем
Ну так удивила ))) трёшку от Румынии считаю весьма удивительно
+33
0
+33
Ответ trav
На спортсе траур бггг
Да они до последнего писали 1-0...))))
+32
-1
+31
Румынские фанаты вывесили флаг «ДНР» на трибуне, а также скандировали «Путин» во время матча с Украиной.
+33
-2
+31
Ответ gPk
"Счет 0:3 не соответствует действительности. По нашей информации, наши ребята мощно контрнаступают и уже ведут 15:3», — Министерство спорта Украины
и деняк дайте !
+29
-1
+28
Румыны настолько возили Украину лицом об газон , что у игроков сб, Украины стёрлись все пятаки:))
+28
-1
+27
Ответ shin93
Первый канал и Россия 1 вступили в борьбу за право на показ оставшихся матчей сборной Украины на Евро
Ну так ничего удивительного, если румыны так знатно над ними над ругались, то что же сделают остальные?
+30
-5
+25
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