Украина 2 раза пробила в створ ворот Румынии, оба удара – после 75-й минуты. У соперника 5 ударов
Сборная Украины нанесла два удара в створ в матче с Румынией.
Украинская команда под руководством тренера Сергея Реброва уступила сборной Румынии (0:3) в первом матче группового этапа Евро-2024.
За всю игру украинские футболисты выполнили два удара в створ ворот соперника при 14 ударах в сторону ворот. Оба удара были выполнены после 75-й минуты.
Румынские игроки нанесли пять ударов в створ ворот при 10 ударах в сторону ворот.
По статистике владения мячом сборная Украины превзошла соперника – 65% против 35%.
Украина сделала 603 передачи (534 точных) в матче в общей сложности, Румыния – 237 (183 точных).
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча Румыния – Украина.
Домой езжайте.
Оказалось, что это тактическое отступление для 3 туров праздника болельщиков патриотической направленности :)
Трансляция матча первого тура Евро-2024 Украина – Румыния на MEGOGO перестала работать на 58-й минуте.
Это произошло сразу после третьего гола в ворота Украины. Ее восстановили на 90-й минуте, за это время команды не забивали.
Это уже Страна-1984 или еще нет? Вырубили транслу после 3-го гола, типа матча и не было )))