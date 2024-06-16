Кейн об игре за «Баварию»: «У меня теперь другая аура, меня стали больше уважать. Это следствие отличного сезона, когда играешь за топ-клуб»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Харри Кейн Футбол

Харри Кейн считает, что его статус вырос после игры за «Баварию».

«Я бы сказал, что меня стали больше уважать как одного из лучших нападающих мира. Когда ты играешь за такой клуб, как «Бавария», это становится следствием отличного сезона. То же касается «Реала», «Барселоны» и остальных топ-клубов мира.

С этой точки зрения у меня, возможно, теперь другая аура. Но лично для меня ничего не изменилось в том, как я готовлюсь и выхожу на игры, моя уверенность остается такой же, как на протяжении всей карьеры», – сказал нападающий сборной Англии.

Кейн в первом сезоне в составе «Баварии» выиграл «Золотую бутсу», забив 36 голов в 32 матчах чемпионата Германии.

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22 комментария
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Да как бы тебя уважали и до Баварии. Топ нападающий
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Настроение может и другое, а аура таже
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Харри красавчик, отрабатывает каждый заплаченный за него цент. В следующем сезоне возьмет клубный титул, надеюсь
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Бедолага, столько времени в бестрофейнике провел зря конечно
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Его всегда уважали, лучшая девятка на сегодняшний момент
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Бестрофейная аура, получается…
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Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
О, да это же покорители рычагов и обладатели почти вечного рекорда в плей-офф: поражение со счётом 8:2! Ещё и проиграли... Баварии)))
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На самом деле ничего не изменилось. Как уважали так и уважают.
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Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
Как там 8:1?
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Ответ Cearvm
Нет, наблюдение как раз точное. Кейна уважали, но как "одного из". Сейчас он взял Золотую бутсу, едва не побив немецкие рекорды (из-за слабости лиги) и у болельщиков в комментариях неожиданно открылись глаза, изменились разговоры - до X-фактора для Баварии и сборной. А ведь мы говорим о лучшем нападающем в истории Англии (по статистике с этим все сложнее спорить), за 9 лет в АПЛ он ни разу не опускался ниже планки в 17 мячей.
Из за какой слабости лиги? Он и в апл золотую бутсу брал, а немецкие клубы в этом сезоне лучше английских клубов выступили 🤦🏻‍♂️
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Аура игрока без трофеев преследует его
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Ответ meringue
На самом деле ничего не изменилось. Как уважали так и уважают.
Как был без трофеев, так и остался.
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Ответ Cearvm
Нет, наблюдение как раз точное. Кейна уважали, но как "одного из". Сейчас он взял Золотую бутсу, едва не побив немецкие рекорды (из-за слабости лиги) и у болельщиков в комментариях неожиданно открылись глаза, изменились разговоры - до X-фактора для Баварии и сборной. А ведь мы говорим о лучшем нападающем в истории Англии (по статистике с этим все сложнее спорить), за 9 лет в АПЛ он ни разу не опускался ниже планки в 17 мячей.
Бундеслига не сильно слабее АПЛ. Тут на Кейна больше повлиял уровень партнёров и открытый футбол соперников. В АПЛ плотнее играют. В Тоттенхэме партнёры были слабее, чем в Баварии. Из сильных на уровне баварских наверное только Сон, и то он больше форвард, чем плеймейкер. В Баварии рядом с ним Сане, Коман, Мусиала, Мюллер.
Бавария исторически гегемон чемпионата и 1 из лучших клубов мира. Любой топ форвард там выдаст выдающую стату.

Тот же Холланд перейдя в Сити из Боруссии сразу разорвал АПЛ, побил "вечные" рекорды, выиграл свою первую Золотую бутсу. И это не из-за того, что АПЛ слабее, а из-за того партнёры в Сити сильнее, чем в Боруссии.
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Ответ Rafael Sarkisian
Да как бы тебя уважали и до Баварии. Топ нападающий
Нет, наблюдение как раз точное. Кейна уважали, но как "одного из". Сейчас он взял Золотую бутсу, едва не побив немецкие рекорды (из-за слабости лиги) и у болельщиков в комментариях неожиданно открылись глаза, изменились разговоры - до X-фактора для Баварии и сборной. А ведь мы говорим о лучшем нападающем в истории Англии (по статистике с этим все сложнее спорить), за 9 лет в АПЛ он ни разу не опускался ниже планки в 17 мячей.
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Мистер Кейн,вам не о чем волноваться.
Трудяга и прекрасный мастер.
В этом сезоне титулы обязательно будут.
А уважение Харри ты заработал ещё во время выступлений за Хотспур,а особенно за то как сидя в аэропорту Лондона не истерил,а терпеливо ждал решения по трансферу.
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Уважаю Кейна за игру ТТХ, претензии к боссам что не удержали Модрича, Бейла, Кейна и ещё пару крутых игроков одного времени. Если бы они вместе по итогу остались, то взяли бы АПЛ и ЛЧ! В этом отношении только Реал М. пока удерживает поколение, которые могут что то выиграть!
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смешно
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Так опустить свой бывший клуб надо умудрится
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Комментарий удален модератором
А тоттенхэм...
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