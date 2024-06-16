Кейн об игре за «Баварию»: «У меня теперь другая аура, меня стали больше уважать. Это следствие отличного сезона, когда играешь за топ-клуб»

Харри Кейн считает, что его статус вырос после игры за «Баварию».

«Я бы сказал, что меня стали больше уважать как одного из лучших нападающих мира. Когда ты играешь за такой клуб, как « », это становится следствием отличного сезона. То же касается « », «Барселоны» и остальных топ-клубов мира.

С этой точки зрения у меня, возможно, теперь другая аура. Но лично для меня ничего не изменилось в том, как я готовлюсь и выхожу на игры, моя уверенность остается такой же, как на протяжении всей карьеры», – сказал нападающий сборной Англии.

в первом сезоне в составе «Баварии» выиграл «Золотую бутсу», забив 36 голов в 32 матчах чемпионата Германии.