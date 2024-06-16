Кейн об игре за «Баварию»: «У меня теперь другая аура, меня стали больше уважать. Это следствие отличного сезона, когда играешь за топ-клуб»
Харри Кейн считает, что его статус вырос после игры за «Баварию».
«Я бы сказал, что меня стали больше уважать как одного из лучших нападающих мира. Когда ты играешь за такой клуб, как «Бавария», это становится следствием отличного сезона. То же касается «Реала», «Барселоны» и остальных топ-клубов мира.
С этой точки зрения у меня, возможно, теперь другая аура. Но лично для меня ничего не изменилось в том, как я готовлюсь и выхожу на игры, моя уверенность остается такой же, как на протяжении всей карьеры», – сказал нападающий сборной Англии.
Кейн в первом сезоне в составе «Баварии» выиграл «Золотую бутсу», забив 36 голов в 32 матчах чемпионата Германии.
Бавария исторически гегемон чемпионата и 1 из лучших клубов мира. Любой топ форвард там выдаст выдающую стату.
Тот же Холланд перейдя в Сити из Боруссии сразу разорвал АПЛ, побил "вечные" рекорды, выиграл свою первую Золотую бутсу. И это не из-за того, что АПЛ слабее, а из-за того партнёры в Сити сильнее, чем в Боруссии.
Трудяга и прекрасный мастер.
В этом сезоне титулы обязательно будут.
А уважение Харри ты заработал ещё во время выступлений за Хотспур,а особенно за то как сидя в аэропорту Лондона не истерил,а терпеливо ждал решения по трансферу.