Албанский болельщик сорвал сербский флаг на пешеходной улице в Германии

Албанский болельщик устроил провокацию с флагом Сербии в Германии.

В социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как один из албанских болельщиков сорвал сербский флаг, висевший в пешеходной зоне рядом с флагом .

Отмечается, что на улицах Германии, где проходят матчи , большое количество албанских фанатов. По некоторым оценкам на турнире их количество достигнет 50,000 болельщиков.

Напомним, что в первом матче на турнире Албания уступила Италии (1:2). Сербия сегодня встретится с Англией.

Фото: telegraf.rs