Албанский болельщик сорвал сербский флаг на пешеходной улице в Германии
Албанский болельщик устроил провокацию с флагом Сербии в Германии.
В социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как один из албанских болельщиков сорвал сербский флаг, висевший в пешеходной зоне рядом с флагом Албании.
Отмечается, что на улицах Германии, где проходят матчи Евро-2024, большое количество албанских фанатов. По некоторым оценкам на турнире их количество достигнет 50,000 болельщиков.
Напомним, что в первом матче на турнире Албания уступила Италии (1:2). Сербия сегодня встретится с Англией.
Фото: telegraf.rs
Пусть потом не удивляется, почему его Албанию не очень-то и любят, и почти любой криминал в Европе обычно списывают на них)))