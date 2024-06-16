Албанский болельщик сорвал сербский флаг на пешеходной улице в Германии

Теги Сборная Сербии по футболу происшествия болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 Политика Футбол

Албанский болельщик устроил провокацию с флагом Сербии в Германии.

В социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как один из албанских болельщиков сорвал сербский флаг, висевший в пешеходной зоне рядом с флагом Албании.

Отмечается, что на улицах Германии, где проходят матчи Евро-2024, большое количество албанских фанатов. По некоторым оценкам на турнире их количество достигнет 50,000 болельщиков.

Напомним, что в первом матче на турнире Албания уступила Италии (1:2). Сербия сегодня встретится с Англией.

Фото: telegraf.rs

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45 комментариев
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Отчаянные ребята эти албанцы. Где-то видел сегодня, как они пачку спагетти сломали пополам перед итальянскими фанатами.
+79
-6
+73
Ответ Beast
Отчаянные ребята эти албанцы. Где-то видел сегодня, как они пачку спагетти сломали пополам перед итальянскими фанатами.
утром проснутся на дне реки в тазике с бетоном
+65
-5
+60
*Панама*
+54
-4
+50
Ответ Beast
Отчаянные ребята эти албанцы. Где-то видел сегодня, как они пачку спагетти сломали пополам перед итальянскими фанатами.
Не отчаянные, а просто дикари.
+52
-7
+45
Надеюсь ему за это навешают хорошо
+50
-7
+43
Ответ Дмитрий Фурсов
Надеюсь ему за это навешают хорошо
срочно посадить на 15 суток в комнату разукрашенную сербскими флагами
+22
-1
+21
Ответ Jan Paskel
срочно посадить на 15 суток в комнату разукрашенную сербскими флагами
Лучше в комнату с гробарями или делиjе. Будет знать
+19
-4
+15
Вот он первый радикал попал на камеру, позор ему
+17
-4
+13
Достойный представитель своей страны, не иначе.

Пусть потом не удивляется, почему его Албанию не очень-то и любят, и почти любой криминал в Европе обычно списывают на них)))
+8
-2
+6
Свинья а не человек
+8
-2
+6
Это Германия - толерантность и мягкотелость. В полицейском участке немец еще преклонит колено перед этим самым угнетенным албанцем, ответить которому могут в Германии только фаны сербов.
+9
-5
+4
А если бы это сделали сербы сорвав флаг Албании то местные нацики со спортса похвалили
+6
-2
+4
Лаям Нисон, твой выход
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Фурсов
Лучше в комнату с гробарями или делиjе. Будет знать
По идее сначала делиjе,а уж потом к гробарям.
+3
0
+3
Отличная новость на нашем околофутбольном сайте
+6
-3
+3
Ответ Дмитрий Фурсов
Надеюсь ему за это навешают хорошо
Потом заставят несколько суток подряд слушать православный сербский блэк-метал
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Фурсов
Блин, я живу в Сербии и даже не слышал о таком. Поделитесь чем-то в этом жанре?
Ну честно говоря к слову пришлось), в компилах только много слушалось из сербского и балканского, там и блэк. и атмосфэрик и апокалиптикфолк, и постблэк сербский, просто имен немеряно и по памяти трудно. Так то серьёзно в основном на финской блэчатине и дэтчатине зависается)
+2
0
+2
Ответ Beast
Отчаянные ребята эти албанцы. Где-то видел сегодня, как они пачку спагетти сломали пополам перед итальянскими фанатами.
Это было вчера, да и не на тех нарвались, могли хорошо отхватить так то, если бы там были фанаты, а не туристы
+4
-2
+2
Такие явления и личности такое творящие лучше характеризовать как "межэтнический бандерлогизм"..Это говорит лишь о частичной, а в некоторых случаях и полной ущербности таких личностей.
+1
0
+1
Ответ reus
Потом заставят несколько суток подряд слушать православный сербский блэк-метал
Блин, я живу в Сербии и даже не слышал о таком. Поделитесь чем-то в этом жанре?
+1
0
+1
Сербские парни ролик рассмотрят и срисуют этого "героя". Будем ждать новостей из криминальной хроники...
+3
-2
+1
Действительно, событие достойное отдельной новости на российском спортивном сайте.
+3
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+1
Ответ Mikhail Tsvetkov
Комментарий удален модератором
Про всех понимаю, со швейцарцами что не так?
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Ответ Mikhail Tsvetkov
Комментарий удален модератором
тебя тоже любят, не волнуйся
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Ответ egorov.bsp
Про всех понимаю, со швейцарцами что не так?
Потому что там выходцы из Албании и Косово играют. Разве не помнишь показанного руками Шачири орла, после гола в ворота сербов на ЧМ?
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Ответ Cube Litening C:68X
Население Албании пять миллионов, плюс по всему миру ещё миллионов 15 расплодилось..😬
11 млн дома жить не желают.
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Ответ TOX
сажатели подоспели, правда в жизни они сажали максимум картофель у бабули
Молчал бы лучше.
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Ответ TOX
а не то что?) придут посадят картофель во дворе?)
Комментарий удален модератором
Ответ Юрий Попов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ TOX
Комментарий удален модератором
Хахахах))) заткнулся бы
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