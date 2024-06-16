«Роналду – лучший игрок мира, это актуально до сих пор. Хотим победить, но и ничья может нас устроить». Защитник Чехии Зима перед матчем с Португалией
Игрок сборной Чехии Давид Зима назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.
Перед матчем Евро-2024 между командами Португалии и Чехии защитника «Славии» попросили поделиться мнением об игре против Роналду.
«Криштиану Роналду – лучший футболист в мире, это актуально и сейчас.
Мы уверены в себе и очень хотим выиграть этот матч, хотя ничья тоже может нас устроить», – сказал Зима.
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