«Роналду – лучший игрок мира, это актуально до сих пор. Хотим победить, но и ничья может нас устроить». Защитник Чехии Зима перед матчем с Португалией

Игрок сборной Чехии Давид Зима назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.

Перед матчем между командами и Чехии защитника « » попросили поделиться мнением об игре против Роналду.

« – лучший футболист в мире, это актуально и сейчас.

Мы уверены в себе и очень хотим выиграть этот матч, хотя ничья тоже может нас устроить», – сказал .

«Я всегда был за Месси. Но Роналду – один из лучших в истории». Хавбек Чехии Хитил перед матчем с Португалией