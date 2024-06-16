«Роналду – лучший игрок мира, это актуально до сих пор. Хотим победить, но и ничья может нас устроить». Защитник Чехии Зима перед матчем с Португалией

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу высшая лига Чехия Славия Прага Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Давид Зима Футбол

Игрок сборной Чехии Давид Зима назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.

Перед матчем Евро-2024 между командами Португалии и Чехии защитника «Славии» попросили поделиться мнением об игре против Роналду.

«Криштиану Роналду – лучший футболист в мире, это актуально и сейчас.

Мы уверены в себе и очень хотим выиграть этот матч, хотя ничья тоже может нас устроить», – сказал Зима.

«Я всегда был за Месси. Но Роналду – один из лучших в истории». Хавбек Чехии Хитил перед матчем с Португалией

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17 комментариев
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Это не может быть актуально сейчас: Роналду – 40, и он доигрывает в Аравии
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Красава Зима, все по факту 🤝
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Факт. И не поспоришь.
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Счёт на табло - 895, ждём открытия клуба 900!
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Как же грамотно убеждают Мартинеса выпустить якоря в стартовом составе 🤭😂😂
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Чехии также нужен защитник Лето, чтобы у них в обороне была пара Зима и Лето=)
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Ответ cektor
покажите ему кубок ЧМ Месси ))))
А разве Месси не отдал его приятелю Инфантино - турецкому повару❓🤔
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Ответ Дриблинг Куртуа
Открою для вас секрет. Ссылка на вики зубастика Роналдо никакого отношения к Криштиану Роналду не имеет и не убедит вообще никого. Роналду - 85ого года рождения, Месси - 87.
Роналдо и Роналду - это два совершенно разных великих футболиста, но для пешеведов, это слишком сложно для понимания☝️🤡 а если Роналду 85 года рождения, то несложно сосчитать, что 40 ему будет только в следующем году ☝️
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