«Я всегда был за Месси. Но Роналду – один из лучших в истории». Хавбек Чехии Хитил перед матчем с Португалией

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси высшая лига Чехия Славия Прага Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Моймир Хитил Футбол

Игрок сборной Чехии предпочитает Месси, а не Роналду.

Перед матчем Евро-2024 Португалия – Чехия хавбека «Славии» спросили, как он готовится к встрече с Криштиану Роналду.

«Я всегда был из тех, кто за Месси.

Но у Роналду была исключительная карьера, он один из лучших за всю историю.

Я с нетерпением жду этой игры. Надеюсь, что им будет горько после встречи с нами», – сказал Моймир Хитил.

Португалия и Чехия сыграют во вторник, 18 июня.

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16 комментариев
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Ответ Царун Владислав
Как можно выбирать тепличное дитя фифа в сравнении с Роналду или вообще любым бывшим или нынешним игроком на планете? Они застряли в эпоху Эвребе и пересматривают нарезки на Ютубе? В последний раз, когда предпочитаемый им игрок брал лч, Хави играл в барсе, Ибрагимович в ПСЖ, а Роналду в реале.
После Реала сколько раз Рон брал ЛЧ?Реал уже несколько раз взял без него,а Рон когда брал последний?Где и когда? А то это было таааак давно что я не могу вспомнить.Напомни .
+8
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+6
Ответ Царун Владислав
Как можно выбирать тепличное дитя фифа в сравнении с Роналду или вообще любым бывшим или нынешним игроком на планете? Они застряли в эпоху Эвребе и пересматривают нарезки на Ютубе? В последний раз, когда предпочитаемый им игрок брал лч, Хави играл в барсе, Ибрагимович в ПСЖ, а Роналду в реале.
Ну да УЕФА не соврет,все для клубники 3 место с группы и дальше самые слабые в каждом этапе Команды,голы с метровых офсайдов в ЛЧ))))
+9
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Ответ rigobersong
криштик в истории где-то между Маюкой и Эменике:))
Удивительно, почему тогда Риго ты так много уделяешь внимания Роналду, если он по твоему мнению ничем не примечателен)
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Ответ stryder
Величайшим его надули в медиа искусственно, как и его Золотые мячи за победу в чемпионатах Испании 2010, 2019 или Копе Америка-2021. Этот пузырь уже сдувается и со временем от этого липового "величия" ничего не останется..
2019 за что давать вандейку??2013 так же позор твоему кумиру это самый позорный ЗМ в истории где время голосовании продлили!!Евро 2016 выход из группы с 3 место такое себе не турнир уже ЧЕ где можно выйти с группы с 3 места!!
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Много игроков кого можно назвать - "один из лучших в истории", как и этого Кринжа7, но Лео Месси является величайшим.
Против фактов не попрёшь - Лео Месси выиграл 8 Золотых Мячей, 6 Золотых Бутс, Чемпион Мира, Чемпион Копа Америка, дважды был признан MVP на ЧМ, дважды MVP на Копа Америка, 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов, самый титулованный футболист в истории! 🐐🇦🇷
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Ответ Игорь Климов
Много игроков кого можно назвать - "один из лучших в истории", как и этого Кринжа7, но Лео Месси является величайшим. Против фактов не попрёшь - Лео Месси выиграл 8 Золотых Мячей, 6 Золотых Бутс, Чемпион Мира, Чемпион Копа Америка, дважды был признан MVP на ЧМ, дважды MVP на Копа Америка, 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов, самый титулованный футболист в истории! 🐐🇦🇷
Рон несомненно один из великих игроков ,но он у подножья Олимпа ,а Месси на вершине Олимпа,и думаю вообще не намерен спускаться вниз.
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