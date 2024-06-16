«Я всегда был за Месси. Но Роналду – один из лучших в истории». Хавбек Чехии Хитил перед матчем с Португалией

Игрок сборной Чехии предпочитает Месси, а не Роналду.

Перед матчем Евро-2024 Португалия – Чехия хавбека « » спросили, как он готовится к встрече с .

«Я всегда был из тех, кто за .

Но у Роналду была исключительная карьера, он один из лучших за всю историю.

Я с нетерпением жду этой игры. Надеюсь, что им будет горько после встречи с нами», – сказал .

Португалия и Чехия сыграют во вторник, 18 июня.