Арбитры на Евро-2024 будут строго относиться к серьезным фолам, симуляциям и размахиванию воображаемыми карточками

Теги УЕФА судьи Евро-2024 Роберто Розетти видеоповторы правила Футбол

На Евро-2024 судьи будут строже относиться к серьезным фолам.

В УЕФА сообщили, что судьи предстоящего чемпионата Европы получили указание строго относиться к серьезным нарушениям правил, задержкам игроков в штрафной площади, симуляциям и размахиванию воображаемыми карточками с целью повлиять на решение судьи.

«Одной из самых важных задач судей является защита игроков – главных действующих лиц. Мы не можем мириться с серьезными нарушениями правил.

Что касается симуляций, то ситуация улучшается. ВАР помогает исключить неспортивное поведение подобного рода», – сказал управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти.

Также судьи будут объяснять свои решения капитанам команд. Кроме того, решения ВАР будут подробно разъясняться болельщикам с помощью экранов на стадионах, а комментаторы и вещатели будут получать прямую информацию.

Только капитанам разрешат подходить к судьям на Евро – УЕФА сообщил об этом сборным. Остальные игроки могут получить желтую, если проявят неуважение к арбитрам

На Евро-2024 будут играть мячом с чипом, помогающим фиксировать игру рукой и офсайд

20 комментариев
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Фартануло Винисиусу, что он не европеец
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Почему то вспомнил, как привыкший к безнаказанности Акинфеев наорал в еврокубках на судью и был удален)))
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Таких симуляций, как в старые времена уже почти нет.
Тогда умудрялись красиво падать даже при ПОЛНОМ отсутствии какого-либо контакта с соперником.
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давно пора пресекать это, наехал на арбитра? желтая карточка без исключений, еще раз претензия вторая желтая и до свидания, оставить возможность разговаривать с судьями только капитанам команд
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Верим верим.
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По кругу ходят.
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То есть шутить про фолы не будут?
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Если игрок размахивает воображаемой карточкой, то его точно нужно отправлять отдыхать - перегрелся, либо вообще под допингом))
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И чё теперь Авейру делать с руками?.. Прилизать, как и волосы.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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Ответ Н.Ф.
Таких симуляций, как в старые времена уже почти нет. Тогда умудрялись красиво падать даже при ПОЛНОМ отсутствии какого-либо контакта с соперником.
Было дело, не забудем не простим нырки абелардо и де бура на евро-2000. Карма правда и испанцам, и голландцам по итогу за это все равно прилетела
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Ответ Царун Владислав
Надо было начать с ЧМ в Катаре, но там видимо нужен был определленный победитель, который без нырков не имел бы столько 11-метровых
столько, это сколько? 4?

1 в проигранном матче с Саудовской Аравией.
1 в матче с Нидерландами, после которого Нидерланды забили еще 2
1 в полуфинале с Хорватией - тут да, победный мяч получился
1 в финале с французами, где у французов в ответ было 2 пенальти.

В общем, уверен, что вы верите и в мировое еврейское правительство и в Q-Anon и в прочие Зоны-51
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