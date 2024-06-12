Арбитры на Евро-2024 будут строго относиться к серьезным фолам, симуляциям и размахиванию воображаемыми карточками
На Евро-2024 судьи будут строже относиться к серьезным фолам.
В УЕФА сообщили, что судьи предстоящего чемпионата Европы получили указание строго относиться к серьезным нарушениям правил, задержкам игроков в штрафной площади, симуляциям и размахиванию воображаемыми карточками с целью повлиять на решение судьи.
«Одной из самых важных задач судей является защита игроков – главных действующих лиц. Мы не можем мириться с серьезными нарушениями правил.
Что касается симуляций, то ситуация улучшается. ВАР помогает исключить неспортивное поведение подобного рода», – сказал управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти.
Также судьи будут объяснять свои решения капитанам команд. Кроме того, решения ВАР будут подробно разъясняться болельщикам с помощью экранов на стадионах, а комментаторы и вещатели будут получать прямую информацию.
Только капитанам разрешат подходить к судьям на Евро – УЕФА сообщил об этом сборным. Остальные игроки могут получить желтую, если проявят неуважение к арбитрам
На Евро-2024 будут играть мячом с чипом, помогающим фиксировать игру рукой и офсайд
Тогда умудрялись красиво падать даже при ПОЛНОМ отсутствии какого-либо контакта с соперником.
1 в проигранном матче с Саудовской Аравией.
1 в матче с Нидерландами, после которого Нидерланды забили еще 2
1 в полуфинале с Хорватией - тут да, победный мяч получился
1 в финале с французами, где у французов в ответ было 2 пенальти.
В общем, уверен, что вы верите и в мировое еврейское правительство и в Q-Anon и в прочие Зоны-51