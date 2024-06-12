Арбитры на Евро-2024 будут строго относиться к серьезным фолам, симуляциям и размахиванию воображаемыми карточками

На Евро-2024 судьи будут строже относиться к серьезным фолам.

В УЕФА сообщили, что судьи предстоящего чемпионата Европы получили указание строго относиться к серьезным нарушениям правил, задержкам игроков в штрафной площади, симуляциям и размахиванию воображаемыми карточками с целью повлиять на решение судьи.

«Одной из самых важных задач судей является защита игроков – главных действующих лиц. Мы не можем мириться с серьезными нарушениями правил.

Что касается симуляций, то ситуация улучшается. ВАР помогает исключить неспортивное поведение подобного рода», – сказал управляющий директор УЕФА по судейству .

Также судьи будут объяснять свои решения капитанам команд. Кроме того, решения ВАР будут подробно разъясняться болельщикам с помощью экранов на стадионах, а комментаторы и вещатели будут получать прямую информацию.

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