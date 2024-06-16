Спаллетти об Италии на Евро: «Главное – играть в хороший футбол. Чтобы устранить разрыв между нами и лучшими командами, нужны собственный стиль и командная игра»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти ответил на вопрос о шансах Италии выиграть Евро-2024.

«Кажется, все говорят мне об этом с тех пор, как я стал главным тренером. Все говорили одни и те же вещи. Даже мое руководство здесь: «Тренер, главное – это победить».

Каждый может сказать тебе это. С тех пор, как я начал тренировать детей, я слышал: «Главное – побеждать». Нет. Главное – это играть в хороший футбол. Если я стал главным тренером сборной Италии, то благодаря командам, с которыми я работал… Наверное, мне не следует этого говорить. Лучше об этом не говорить.

Чтобы быть главным тренером сборной Италии и стремиться к тому, о чем вы говорили, есть только один путь. Играть в хороший футбол. Если мы этого не делаем, есть команды, которые лучше нас. Если вы будете оперировать тем же набором средств, что есть у лучших команд, то они победят. Они умеют делать все, они хороши физически.

В первом тайме [против Албании] мы играли слегка глубоко, так что нам нужно дольше сохранять мяч. Нужно найти разные решения, чтобы попытаться устранить разрыв между нами и некоторыми командами.

Все это знают. Нам может помочь только наш собственный стиль и командная игра. В противном случае мы не сможем выйти на высший уровень европейского футбола. Конечно, когда играешь в футбол, тебе нужно быть злым, результативным и физически сильным, но это правильный путь, чтобы мечтать о том, о чем вы намекали в своем вопросе», – заявил главный тренер сборной Италии.

Вчера итальянская сборная одержала победу над Албанией (2:1) в матче группы B.

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1 комментарий
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пожелаем Лучано в конце финала пробежаться по стадиону по торсу...
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