Спаллетти о группе с Испанией, Хорватией и Албанией: «Могло сложиться лучше. Но не забывайте, мы – Италия!»

Лучано Спаллетти отреагировал на попадание в одну группу с Испанией и Хорватией.

Четвертой командой в квартете В на стала Албания.

«Все могло сложиться лучше, но мы были в четвертой корзине. И никогда не забывайте, что мы – !

Сейчас сложно делать прогнозы, еще много времени впереди. , безусловно, доказала, что хорошо организована, но мы знаем, что многое будет зависеть от нашей формы, подготовки и того, как мы сработаемся.

– сильная, опытная команда. Некоторые ее игроки уже в возрасте, но находятся на топ-уровне.

Каждый, кто любит этот вид спорта, должен наслаждаться вызовом, иначе теряется все удовольствие», – сказал главный тренер сборной Италии в эфире RAI Sport.

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