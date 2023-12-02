Спаллетти о группе с Испанией, Хорватией и Албанией: «Могло сложиться лучше. Но не забывайте, мы – Италия!»
Лучано Спаллетти отреагировал на попадание в одну группу с Испанией и Хорватией.
Четвертой командой в квартете В на Евро-2024 стала Албания.
«Все могло сложиться лучше, но мы были в четвертой корзине. И никогда не забывайте, что мы – Италия!
Сейчас сложно делать прогнозы, еще много времени впереди. Албания, безусловно, доказала, что хорошо организована, но мы знаем, что многое будет зависеть от нашей формы, подготовки и того, как мы сработаемся.
Хорватия – сильная, опытная команда. Некоторые ее игроки уже в возрасте, но находятся на топ-уровне.
Каждый, кто любит этот вид спорта, должен наслаждаться вызовом, иначе теряется все удовольствие», – сказал главный тренер сборной Италии в эфире RAI Sport.
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