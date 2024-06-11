Саутгейт о будущем после Евро-2024: «Я уйду, если Англия не выиграет, вероятно. Нельзя все время говорить публике: «Подождите еще немного». Однажды они потеряют веру»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Фабио Капелло Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Гарет Саутгейт высказался о своем будущем после Евро-2024.

– Ваш контракт со сборной истекает в конце года. Как вы думаете, Евро может стать вашим четвертым и последним шансом выиграть трофей со сборной Англии?

– Если мы не выиграем турнир, то меня, вероятно, здесь больше не будет. Тогда, возможно, это последний шанс. Думаю, около половины тренеров сборных уходят после крупных турниров – такова природа международного футбола.

Я здесь уже почти восемь лет, и мы были близки [к трофею]. Поэтому я знаю, что нельзя все время говорить публике: «Пожалуйста, подождите еще немного», – потому что в какой-то момент люди потеряют веру. Если мы хотим быть большой командой, а я – топ-тренером, то нужно добиваться успеха в ключевые моменты.

– Было ли возможно продление контракта перед турниром, как это сделали Германия и Юлиан Нагельсманн?

– Нет. Тогда было бы больше критики, и это бы сильнее давило на команду. Англия уже однажды делала так с Фабио Капелло [перед ЧМ-2010], и перед турниром было много драмы. Лучше вернуться к этому после турнира, – сказал главный тренер сборной Англии.

15 комментариев
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В России тоже кое-кто давно обещал уйти
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-9
+9
Ответ Андрей Балабаев
В России тоже кое-кто давно обещал уйти
В Украине кто то не уходит даже когда президентский срок кончился)
+15
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Уходи пожалуйста!
С таким атакующим составом, ставить оборонительную игру смотреть не возможно!
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Вот запомните мои слова. Ещё скучать будут хейтеры Саутгейта по тому, что сборная Англии на каждом турнире за трофеи реально может бороться. Вы чего от Англии ждёте? Английский футбол не про контроль мяча и не про тики-таку. Скучно? Возможно. Так футбол красив не только в зрелищные моменты. Это тактика.
+3
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Вот это ты выдавил из себя, такой бред, конечно, лучше про Криштика и Реал пиши, за троллингом хоть не так бросается твоя глупoсть.
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Полезнее для Англии было бы, если бы Саутгейт ушёл до Евро.
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Есть вероятность(маленькая) что уж в этот раз будут играть не так уныло. Терять то Саутгейту уже нечего, раз такие разговоры пошли.
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Уже можно писать заявление об уходе, две недели на отработку и свободен
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Ну тогда понятно чего Рэтклифф ещё не сообщил о том что Тен Хаг остаётся
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Ответ rigobersong
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