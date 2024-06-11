Саутгейт о будущем после Евро-2024: «Я уйду, если Англия не выиграет, вероятно. Нельзя все время говорить публике: «Подождите еще немного». Однажды они потеряют веру»

Гарет Саутгейт высказался о своем будущем после Евро-2024.

– Ваш контракт со сборной истекает в конце года. Как вы думаете, может стать вашим четвертым и последним шансом выиграть трофей со сборной ?

– Если мы не выиграем турнир, то меня, вероятно, здесь больше не будет. Тогда, возможно, это последний шанс. Думаю, около половины тренеров сборных уходят после крупных турниров – такова природа международного футбола.

Я здесь уже почти восемь лет, и мы были близки [к трофею]. Поэтому я знаю, что нельзя все время говорить публике: «Пожалуйста, подождите еще немного», – потому что в какой-то момент люди потеряют веру. Если мы хотим быть большой командой, а я – топ-тренером, то нужно добиваться успеха в ключевые моменты.

– Было ли возможно продление контракта перед турниром, как это сделали и ?

– Нет. Тогда было бы больше критики, и это бы сильнее давило на команду. Англия уже однажды делала так с [перед ЧМ-2010], и перед турниром было много драмы. Лучше вернуться к этому после турнира, – сказал главный тренер сборной Англии.