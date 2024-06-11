Саутгейт перед Евро: «Англия способна обыграть любого. Мы были в одном ударе от титула, теперь нужно продвинуться еще на шаг вперед» 

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт оценил шансы сборной Англии на Евро-2024.

«Мы показываем стабильную игру на протяжении уже пяти или шести лет. Думаю, последние пять лет мы входили в пятерку лучших в мире, так как постоянно добивались хороших результатов. Теперь у нас есть опыт больших матчей в плей-офф, который нам здорово помогает. 

Кроме того, наши игроки получили хороший опыт побед на клубном уровне, поэтому мы относимся к тем командам, которые искренне уверены, что способны обыграть любого. Очень часто команды заверяют, что едут побеждать, но ничем это не подкрепляют.

Наши слова подтверждены делами, мы были в одном ударе от титула чемпионов Европы, поэтому знаем, что возможно все (в финале Евро-2020 Англия уступила Италии (1:1, 2:3 по пен.) – прим. Sports). Это своеобразный психологический прорыв. Теперь же нам нужно продвинуться еще на шаг вперед», – сказал главный тренер сборной Англии.

В финальном турнире Евро-2024 британцы сыграют в одной группе с Сербией, Данией и Словенией.

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Вы были в шаге от победы потому-что весь турнир играли на своем стадионе, бездари

Ну и слава нырку Стерлинга
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