Лишь Роналду и Платини забили на Евро больше Мораты. У испанца 7 мячей
Альваро Мората стал одним из пяти лучших бомбардиров в истории Евро.
Нападающий сборной Испании открыл счет в матче с Хорватией на чемпионате Европы 2024 года. Теперь на его счету 7 мячей на этих турнирах.
Представляющий «Атлетико» футболист сравнялся с Аланом Ширером (Англия) и Антуаном Гризманном (Франция). Впереди только Мишель Платини (Франция, 9 голов) и Криштиану Роналду (Португалия, 14).
Подробно со статистикой Мораты можно ознакомиться здесь.
И смешно читать комменты про 16 летнего Ямаля от 40 летних пацанов…
И, как ни странно, он его поддерживает!