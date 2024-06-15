Лишь Роналду и Платини забили на Евро больше Мораты. У испанца 7 мячей

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу Атлетико Алан Ширер Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Мишель Платини Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Антуан Гризманн Альваро Мората Футбол

Альваро Мората стал одним из пяти лучших бомбардиров в истории Евро.

Нападающий сборной Испании открыл счет в матче с Хорватией на чемпионате Европы 2024 года. Теперь на его счету 7 мячей на этих турнирах.

Представляющий «Атлетико» футболист сравнялся с Аланом Ширером (Англия) и Антуаном Гризманном (Франция). Впереди только Мишель Платини (Франция, 9 голов) и Криштиану Роналду (Португалия, 14).

Подробно со статистикой Мораты можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев
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Ответ ЭкспертДиванный
Чет жалко на Хорватов смотреть,или Испания такая крутая? И смешно читать комменты про 16 летнего Ямаля от 40 летних пацанов…
У хорватов закат - когда то это должно было случиться.
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+31
Чет жалко на Хорватов смотреть,или Испания такая крутая?
И смешно читать комменты про 16 летнего Ямаля от 40 летних пацанов…
+16
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+14
С учетом расширения, все эти рекорды падут очень быстро и уже очень скоро, когда будут набиваться на слабых сборных.
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+10
Ответ Max Maximus
Платини - рекорд за один турнир (9) Роналду - рекорд в принципе (14) Думаю это никто не побьёт
С расширением турнира побьют. И да, тут есть супертоповый Мбаппе с суперкомандой (Франция), при таких вводных можно быстро побить рекорд
+5
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Ответ Direct free kick
ЕВРО сложнейший континентальный турнир
Последний нормальный Евро был в 2012 году
+5
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Мората уникальный нападающий. Не звезда. Но… максимально востребован на ТОП уровне.
И, как ни странно, он его поддерживает!
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Ответ TheCasper13
У хорватов закат - когда то это должно было случиться.
Каждый турнир про это говорили и вот похоже время пришло.
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Ответ TheCasper13
У хорватов закат - когда то это должно было случиться.
а не рановато хороните? в плей офф может пролезут, а там по пенальти пару соперников пройдут на опыте
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+3
Ответ KING_OF_RUSSIA
С расширением турнира побьют. И да, тут есть супертоповый Мбаппе с суперкомандой (Франция), при таких вводных можно быстро побить рекорд
Супертоповый Мбаппе ни одного гола ещё не забил на Евро, вчистую провалив прошлый турнир уже в качестве мировой звезды. Ему бы хоть с чего-то начать, прежде чем думать о рекордах. На Евро откровенные бичи для набивания статистики редко бывают, даже формальные аутсайдеры типа Латвии и Албании и то дают бой, Гибралтара там не будет, которому от души можно гекса-трик закинуть
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Если бы реализовал хотя бы половину из того, что было, уже сейчас бы за десятку наколотил.
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Ответ Ashan Sorokin
Как думаете роналду забьёт ?
У него за спиной лучшие игроки мира, а в соперниках Грузия и Чехия. Будет завершать атаки и не париться
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Ответ Direct free kick
ЕВРО сложнейший континентальный турнир
Комментарий удален пользователем
Ответ Direct free kick
ЕВРО сложнейший континентальный турнир
Факт
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Ответ ЭкспертДиванный
Чет жалко на Хорватов смотреть,или Испания такая крутая? И смешно читать комменты про 16 летнего Ямаля от 40 летних пацанов…
Там полузащите почти 100 лет на троих, остальным тоже за 30, ну камон.
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Неплохо ворвался в банду легендарных игроков.
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У Месси - 0, сразу видно не может играть
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Да согласен,там одни старички
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Мората войдет в историю как футболист с самым низким болевым порогом! Постоянно плачет и падает
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Как думаете роналду забьёт ?
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ЕВРО сложнейший континентальный турнир
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