Лишь Роналду и Платини забили на Евро больше Мораты. У испанца 7 мячей

Альваро Мората стал одним из пяти лучших бомбардиров в истории Евро.

Нападающий сборной открыл счет в матче с Хорватией на чемпионате Европы 2024 года. Теперь на его счету 7 мячей на этих турнирах.

Представляющий « » футболист сравнялся с ( ) и (Франция). Впереди только Мишель Платини (Франция, 9 голов) и Криштиану Роналду (Португалия, 14).

Подробно со статистикой Мораты можно ознакомиться здесь.