Карпин о том, что Головину лучше перейти в клуб уровня «Барсы» и «Реала»: «А они его зовут? Или самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»?»

Теги ЦСКА Локомотив Монако Ростов Аталанта премьер-лига Россия Реал Сосьедад лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сборная России по футболу Валерий Карпин Гавр Далер Кузяев Алексей Миранчук Антон Миранчук Александр Головин Роберто Олабе Иманоль Альгуасиль Чемпионат.com Илья Вахания Арсен Захарян Аббосбек Файзуллаев Футбол

Валерий Карпин высказался о российских игроках, играющих за границей.

– Если бы не простуда у Захаряна, ему место в заявке на игру с белорусами нашлось бы?

– Не факт, что попал бы в число первых 11, но в заявке был бы.

– Как бы вы оценили первый испанский сезон Арсена в не чуждой вам команде?

– Первый год я бы назвал годом адаптации. Весь сезон у Захаряна ушёл на нее. Это нормальное явление, и слава богу, что в «Реал Сосьедад» это тоже понимают.

– С тренером сан-себастьянцев Альгуасилем общаетесь?

– И с тренером, и со спортивным директором [Роберто Олабе] на связи. С обоими я играл в «Реал Сосьедад». Периодически навожу у них справки о Захаряне – они-то его каждый день видят.

– Вы понимаете, почему Алексей Миранчук нечасто выходит в стартовом составе «Аталанты»?

– Потому что есть тренер, который выбирает других игроков.

– В сборной Алексей впервые вышел с капитанской повязкой. Кажется, это доверие дополнительно его вдохновило.

– Не знаю. Или вы думаете, что без капитанской повязки он играл бы иначе?

– Такие атрибуты доверия иногда мотивируют игроков дополнительно.

– Уже никто не узнает, как бы Миранчук сыграл без повязки.

– Один Миранчук играет в России, другой – в Италии. Заметны различия в уровне мастерства, может быть, скорости мышления или работы с мячом?

– Замечаю разницу в физической готовности. В Италии этому аспекту подготовки уделяют больше внимания.

– Вы с Головиным на связи? Как он себя чувствует?

– Восстанавливается. К следующему сезону должен быть готов.

– Александра признали лучшим игроком «Монако» в прошлом сезоне. Есть ему еще куда расти в этой команде или желательно перейти на более высокий уровень?

– А «Монако» что, невысокий уровень? На всякий случай – вторая команда Франции.

– Я имею в виду претендентов на победу в Лиге чемпионов.

– Например?

– «Барселона», «Реал».

– А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»? Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним.

– Кузяеву год во Франции пошел на пользу?

– Не знаю, окреп там Далер физически или нет, но хуже точно не стал. Как минимум.

– Тройку открытий сезона назовете?

– Кого-то называл. Файзуллаев, Вахания, а третьего не помню, – сказал главный тренер сборной России.

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35 комментариев
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Я имею в виду претендентов на победу в Лиге чемпионов.

А причем здесь барселона? 🤣🤣
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Все таки умеет Валера на вопросы отвечать😃 мне понравилось про Миранчука- потому что есть тренер, который выбирает других игроков🤷🏻‍♂️
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Вопросы ради вопросов) Такие и ответы😅
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Валера жж0т ! Каждый ответ на каждый вопрос читал с удовольствием и улыбался %))
+12
-1
+11
Я пробовал писать заявления, не помогает 🙃
+9
0
+9
ну возьмите меня (c)
+7
-1
+6
Ответ доктор Ливси
Так называемая спортивная журналистика. Ходячие подставки для диктофона
Даже журналистикой сложно назвать, на самом деле) такого уровня вопросы и я могу позадавать)
+6
0
+6
Ответ wonka.
Вопросы ради вопросов) Такие и ответы😅
Так называемая спортивная журналистика. Ходячие подставки для диктофона
+5
0
+5
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Постижимо если ум есть.
+6
-2
+4
Как будто Валера был на передаче Тины Канделаки, и они оба тараторили.
+4
0
+4
Ответ Иван Баланар
Я имею в виду претендентов на победу в Лиге чемпионов. А причем здесь барселона? 🤣🤣
ну на первом месте у букмекеров Ман Сити, потом Реал, на пятом месте Барселона
+4
-1
+3
Ну Маур же написал заявление в Манчестер, )
+2
0
+2
Вопросы так себе. Миранчук стабильно играет в Атланте, какая разница, выходит в первом или втором тайме, главное выходит. Хотя, результативных действий от него могло быть и побольше. Головин c 6 голами и 6 передачами в чемпионате Франции... Результат неплохой, но для европейских грандов как-то маловато будет, да и возраст уже 28 лет. Нужно ценить то, что есть, Монако хороший клуб, хорошее место для жизни.
+2
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Карпин конечно, в своем репертуаре . Ершик ). Но интервьюер тоже на это влияет своими вопросами . )
+2
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Репортеришка задаёт вопросы как Ротенбергу,ждёт восторгов и проджектов.Ска.Чувствуется что Валеру бесит.)
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Вот у Валеры трезвый взгляд.А то Голова чуть ли ни первый сезон сыграл на уровне и сразу начинается бред про Реал и Барселону.
+1
0
+1
Очередной ходячий диктофон опять кринжатины навалил, какие вопросы, такие и ответы, Валера молодец
+1
0
+1
Ответ avku
Вопросы так себе. Миранчук стабильно играет в Атланте, какая разница, выходит в первом или втором тайме, главное выходит. Хотя, результативных действий от него могло быть и побольше. Головин c 6 голами и 6 передачами в чемпионате Франции... Результат неплохой, но для европейских грандов как-то маловато будет, да и возраст уже 28 лет. Нужно ценить то, что есть, Монако хороший клуб, хорошее место для жизни.
У Кросса в этом сезоне 1+8 в чемпионате Испании...
Но при этом многие говорят, что это претендент на победу ЗМ и я с ними согласен. Статистика г+п для игроков его(Головина) роли не такая значимая. Посмотрите на статистику других игроков его позиции, например де Йонг в прошлом сезоне 2+4(я про сезон 22/23, когда он без травм играл), Горецка 6+7 и т.д
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Ответ Павел Гребнев
Как будто Валера был на передаче Тины Канделаки, и они оба тараторили.
с Тиной они обязательно обсудили бы невызов Азмуна
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Что за дебильная логика.
Если ты лучший в команде, то ее нужно покинуть или что?
Или что в следующем сезоне он снова по умолчанию станет лучшим?
Впереди лч с Монако вообще то.

Да еще и Барселона или Реал.
Бухой что ли.
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Ответ krealpmoney
ну возьмите меня (c)
в ротацию)
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Ответ Влад Аронофски
Комментарий скрыт
С такой медкартой в топ клубы не берут.
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Ответ Александр Кашкаров
Комментарий скрыт
Какая сборная, такой и тренер.
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Ответ Александр Кашкаров
Комментарий скрыт
по сравнению с типом из подворотни, вполне нормальный человек со своим мнением
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А Канчельскис сказал бы, что все это похоже на балет. Адаптации им подавай, и прочие -ации. Другие вон приезжают играют с чистого листа и на нужном уровне со старта. И я бы с ним согласился
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Ну возьмут его в бчк и что дальше?! Будет полировать лавку! Таких Головин в испании пруд пруди!
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Комментарий удален пользователем
Можно и напроситься. Не спросишь - не узнаешь.
А так - да, ему там в основу путь заказан, разве кто-то отрицает.
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