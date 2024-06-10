Карпин о том, что Головину лучше перейти в клуб уровня «Барсы» и «Реала»: «А они его зовут? Или самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»?»

Валерий Карпин высказался о российских игроках, играющих за границей.

– Если бы не простуда у Захаряна, ему место в заявке на игру с белорусами нашлось бы?

– Не факт, что попал бы в число первых 11, но в заявке был бы.

– Как бы вы оценили первый испанский сезон в не чуждой вам команде?

– Первый год я бы назвал годом адаптации. Весь сезон у Захаряна ушёл на нее. Это нормальное явление, и слава богу, что в « » это тоже понимают.

– С тренером сан-себастьянцев общаетесь?

– И с тренером, и со спортивным директором [ ] на связи. С обоими я играл в «Реал Сосьедад». Периодически навожу у них справки о Захаряне – они-то его каждый день видят.

– Вы понимаете, почему нечасто выходит в стартовом составе «Аталанты»?

– Потому что есть тренер, который выбирает других игроков.

– В сборной Алексей впервые вышел с капитанской повязкой. Кажется, это доверие дополнительно его вдохновило.

– Не знаю. Или вы думаете, что без капитанской повязки он играл бы иначе?

– Такие атрибуты доверия иногда мотивируют игроков дополнительно.

– Уже никто не узнает, как бы Миранчук сыграл без повязки.

– Один Миранчук играет в России, другой – в Италии. Заметны различия в уровне мастерства, может быть, скорости мышления или работы с мячом?

– Замечаю разницу в физической готовности. В Италии этому аспекту подготовки уделяют больше внимания.

– Вы с Головиным на связи? Как он себя чувствует?

– Восстанавливается. К следующему сезону должен быть готов.

– Александра признали лучшим игроком «Монако» в прошлом сезоне. Есть ему еще куда расти в этой команде или желательно перейти на более высокий уровень?

– А «Монако» что, невысокий уровень? На всякий случай – вторая команда Франции.

– Я имею в виду претендентов на победу в Лиге чемпионов.

– Например?

– «Барселона», «Реал».

– А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»? Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним.

– Кузяеву год во Франции пошел на пользу?

– Не знаю, окреп там Далер физически или нет, но хуже точно не стал. Как минимум.

– Тройку открытий сезона назовете?

– Кого-то называл. Файзуллаев, Вахания, а третьего не помню, – сказал главный тренер сборной России.