Карпин о том, что Головину лучше перейти в клуб уровня «Барсы» и «Реала»: «А они его зовут? Или самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»?»
Валерий Карпин высказался о российских игроках, играющих за границей.
– Если бы не простуда у Захаряна, ему место в заявке на игру с белорусами нашлось бы?
– Не факт, что попал бы в число первых 11, но в заявке был бы.
– Как бы вы оценили первый испанский сезон Арсена в не чуждой вам команде?
– Первый год я бы назвал годом адаптации. Весь сезон у Захаряна ушёл на нее. Это нормальное явление, и слава богу, что в «Реал Сосьедад» это тоже понимают.
– С тренером сан-себастьянцев Альгуасилем общаетесь?
– И с тренером, и со спортивным директором [Роберто Олабе] на связи. С обоими я играл в «Реал Сосьедад». Периодически навожу у них справки о Захаряне – они-то его каждый день видят.
– Вы понимаете, почему Алексей Миранчук нечасто выходит в стартовом составе «Аталанты»?
– Потому что есть тренер, который выбирает других игроков.
– В сборной Алексей впервые вышел с капитанской повязкой. Кажется, это доверие дополнительно его вдохновило.
– Не знаю. Или вы думаете, что без капитанской повязки он играл бы иначе?
– Такие атрибуты доверия иногда мотивируют игроков дополнительно.
– Уже никто не узнает, как бы Миранчук сыграл без повязки.
– Один Миранчук играет в России, другой – в Италии. Заметны различия в уровне мастерства, может быть, скорости мышления или работы с мячом?
– Замечаю разницу в физической готовности. В Италии этому аспекту подготовки уделяют больше внимания.
– Вы с Головиным на связи? Как он себя чувствует?
– Восстанавливается. К следующему сезону должен быть готов.
– Александра признали лучшим игроком «Монако» в прошлом сезоне. Есть ему еще куда расти в этой команде или желательно перейти на более высокий уровень?
– А «Монако» что, невысокий уровень? На всякий случай – вторая команда Франции.
– Я имею в виду претендентов на победу в Лиге чемпионов.
– Например?
– «Барселона», «Реал».
– А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»? Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним.
– Кузяеву год во Франции пошел на пользу?
– Не знаю, окреп там Далер физически или нет, но хуже точно не стал. Как минимум.
– Тройку открытий сезона назовете?
– Кого-то называл. Файзуллаев, Вахания, а третьего не помню, – сказал главный тренер сборной России.
А причем здесь барселона? 🤣🤣
Но при этом многие говорят, что это претендент на победу ЗМ и я с ними согласен. Статистика г+п для игроков его(Головина) роли не такая значимая. Посмотрите на статистику других игроков его позиции, например де Йонг в прошлом сезоне 2+4(я про сезон 22/23, когда он без травм играл), Горецка 6+7 и т.д
Если ты лучший в команде, то ее нужно покинуть или что?
Или что в следующем сезоне он снова по умолчанию станет лучшим?
Впереди лч с Монако вообще то.
Да еще и Барселона или Реал.
Бухой что ли.
А так - да, ему там в основу путь заказан, разве кто-то отрицает.