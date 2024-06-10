«Если у Головина будут варианты с командами калибра «Реала» и «Барселоны», стоит их рассмотреть». Вратарь «Химок» Обухов про Александра

Теги Монако Химки премьер-лига Россия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Александр Головин Игорь Обухов Чемпионат.com Футбол

Игорь Обухов поделился мыслями о вариантах развития карьеры Александра Головина.

– Я знал, что он хороший, квалифицированный футболист. Головин уже добился многого и добьется еще.

Горжусь тем, что играл вместе с ним. Саня – хороший парень.

Рад, что у него удачно прошел сезон в «Монако». Болельщики признали лучшим игроком сезона.

Он молодец и еще многого может добиться, как в «Монако», так и в Европе.

– Стоит ли Александру Головину рассмотреть переход в другой европейский клуб?

– Если у него будут более достойные и хорошие варианты с сильными клубами, наверное, их стоит рассмотреть.

Я имею в виду большие команды – калибра «Реала», «Барселоны» и остальных, которые ставят перед собой только наивысшие цели, – сказал вратарь «Химок» Игорь Обухов.

22 комментария
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Друзья, если вам поступит предложение войти в совет директоров Эппла, Амазона или Space X - то такие предложения стоит рассмотреть!

Можете благодарить за такой мудрый совет
+64
0
+64
Сейчас бы из Химок являясь запасным давать советов Головину
+32
-2
+30
Ответ Samuel L. Jackson
Друзья, если вам поступит предложение войти в совет директоров Эппла, Амазона или Space X - то такие предложения стоит рассмотреть! Можете благодарить за такой мудрый совет
Я всегда ждал предложения из Старк Индастриз)
+17
0
+17
Для чего эти вопросы? Какой в них смысл?
+11
0
+11
Ответ Samuel L. Jackson
Друзья, если вам поступит предложение войти в совет директоров Эппла, Амазона или Space X - то такие предложения стоит рассмотреть! Можете благодарить за такой мудрый совет
Ну Самуэль Эль Джексон тоже ни хухры мухры тип
+8
-1
+7
Ответ Жаргал Шадапов
Сейчас бы из Химок являясь запасным давать советов Головину
Перес сидит и думает: так у меня есть Беллингем, Вальверде, Модрич, кого мне еще подписать в мою дрим-тим ? Наверное куплю еще Головина! И после этих слов Обухов проснулся.
+7
-1
+6
- Александр, игрок Химок Обухов вам советует перейти в топ клуб не задумываясь.
- Понятно, а Обухов это кто?
+4
0
+4
Уважаемый Спортс, вы зачем почти все новости выделяете жирным? Вы действительно считаете, например, вот эту новость столь важной, что ее стоит выделить жирным шрифтом? Или вы таким образом хотите придать ей важности? Из-за этого действительно важные новости теряются на фоне других. Сделайте с этим что-нибудь. И еще подумайте над заголовками - они у вас порой чересчур длинными бывают.
Ух, спасибо за внимание, я высказался!)
+3
0
+3
Ответ Сергей Лютый
В Реал? Интересно и кого из игроков линии атаки он там подвинет?
Мбапе, естественно.
+3
0
+3
Это хорошо что вратарь Химок знает что делать (и видимо что не делать) игроку Монако!
+2
0
+2
Ответ Samuel L. Jackson
Друзья, если вам поступит предложение войти в совет директоров Эппла, Амазона или Space X - то такие предложения стоит рассмотреть! Можете благодарить за такой мудрый совет
Пришло письмо от Майкрософт, предлагают пост в Совете Директоров, отвечать за ИИ - как думаешь, стоит принять предложение, а то гложат некоторые сомнения?
Да, и вот Билл отписался - сказал вечером перезвонит.
+2
0
+2
В Реал? Интересно и кого из игроков линии атаки он там подвинет?
+2
0
+2
Ответ Папа Футбола
Перес сидит и думает: так у меня есть Беллингем, Вальверде, Модрич, кого мне еще подписать в мою дрим-тим ? Наверное куплю еще Головина! И после этих слов Обухов проснулся.
Ага, в испачканых трусах.
+3
-2
+1
Уахаххахахах, потолок наших деревяжек монако, торино и сосьедад. Какой еще реал??🤣
+2
-1
+1
Ответ Сергей Лютый
В Реал? Интересно и кого из игроков линии атаки он там подвинет?
На место Кросса как раз))
+1
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+1
да, ладно ? )
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А если не будет, то не стоит?
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А что об этой мысли думают друзья и родственники вратаря химок? Нам нужно больше экспертных мнений
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Блестящая мысль! Сомневаюсь, что кто-то из игроков уровня Головина даже не стал бы рассматривать предложения от "Реала" и "Барсы".
0
0
0
Ответ Samuel L. Jackson
Друзья, если вам поступит предложение войти в совет директоров Эппла, Амазона или Space X - то такие предложения стоит рассмотреть! Можете благодарить за такой мудрый совет
😂
0
0
0
Ответ grauda
Это хорошо что вратарь Химок знает что делать (и видимо что не делать) игроку Монако!
😂
0
0
0
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