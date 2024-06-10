«Если у Головина будут варианты с командами калибра «Реала» и «Барселоны», стоит их рассмотреть». Вратарь «Химок» Обухов про Александра

Игорь Обухов поделился мыслями о вариантах развития карьеры Александра Головина.

– Я знал, что он хороший, квалифицированный футболист. Головин уже добился многого и добьется еще.

Горжусь тем, что играл вместе с ним. Саня – хороший парень.

Рад, что у него удачно прошел сезон в «Монако». Болельщики признали лучшим игроком сезона.

Он молодец и еще многого может добиться, как в « », так и в Европе.

– Стоит ли рассмотреть переход в другой европейский клуб?

– Если у него будут более достойные и хорошие варианты с сильными клубами, наверное, их стоит рассмотреть.

Я имею в виду большие команды – калибра « », «Барселоны» и остальных, которые ставят перед собой только наивысшие цели, – сказал вратарь «Химок» .