«Если у Головина будут варианты с командами калибра «Реала» и «Барселоны», стоит их рассмотреть». Вратарь «Химок» Обухов про Александра
Игорь Обухов поделился мыслями о вариантах развития карьеры Александра Головина.
– Я знал, что он хороший, квалифицированный футболист. Головин уже добился многого и добьется еще.
Горжусь тем, что играл вместе с ним. Саня – хороший парень.
Рад, что у него удачно прошел сезон в «Монако». Болельщики признали лучшим игроком сезона.
Он молодец и еще многого может добиться, как в «Монако», так и в Европе.
– Стоит ли Александру Головину рассмотреть переход в другой европейский клуб?
– Если у него будут более достойные и хорошие варианты с сильными клубами, наверное, их стоит рассмотреть.
Я имею в виду большие команды – калибра «Реала», «Барселоны» и остальных, которые ставят перед собой только наивысшие цели, – сказал вратарь «Химок» Игорь Обухов.
Можете благодарить за такой мудрый совет
- Понятно, а Обухов это кто?
Ух, спасибо за внимание, я высказался!)
Да, и вот Билл отписался - сказал вечером перезвонит.