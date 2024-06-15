Ямаль о 3:0 с Хорватией: «Очень рад победе, своему дебюту и ассисту, уже думаю о следующем матче»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Даниэль Карвахаль Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль прокомментировал победу над Хорватией (3:0) в 1-м туре Евро-2024.

16-летний хавбек испанской команды сделал ассист на Даниэля Карвахаля в этом матче и стал самым молодым автором голевой передачи в истории Евро

«Очень рад победе и своему дебюту. Уже думаю о следующем матче. Идея заключалась в том, чтобы создать пространство. Все, что могу сделать для помощи команде – будь то дриблинг, бег или защита – я буду делать.

Мы уверены в себе, мы эффективная команда, и мы это доказываем. Мы рады, что вся работа последних месяцев дала свои плоды.

Рад за голевую передачу [на Карвахаля]. Он забил и находится в невероятной форме», – сказал полузащитник сборной Испании.

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5 комментариев
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Ответ belikovda.90
Кто-то покупает Мбаппе за 150 лямов, а кто-то воспитывает своего Мбаппе
Говорить само собой рано, но Ямал перспективнее Мбаппе
+4
0
+4
Кто-то покупает Мбаппе за 150 лямов, а кто-то воспитывает своего Мбаппе
+4
-1
+3
Ямал за Испанию
8 матчей
2 гола
5 голевых
Какой-то безумный уровень, а ведь его Марокко чуть не увели
+3
-1
+2
Ответ Bazilic
Ямал за Испанию 8 матчей 2 гола 5 голевых Какой-то безумный уровень, а ведь его Марокко чуть не увели
Шулер сказал, что игрок ниочем и играет по блату:))
+1
0
+1
Как представишь- ты сидишь на стадионе, а твой 16ти летний сын выходит играть в составе сборной на чемпионате Европы. Просто мурашки по коже...
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