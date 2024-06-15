Ямаль о 3:0 с Хорватией: «Очень рад победе, своему дебюту и ассисту, уже думаю о следующем матче»
Ламин Ямаль прокомментировал победу над Хорватией (3:0) в 1-м туре Евро-2024.
16-летний хавбек испанской команды сделал ассист на Даниэля Карвахаля в этом матче и стал самым молодым автором голевой передачи в истории Евро.
«Очень рад победе и своему дебюту. Уже думаю о следующем матче. Идея заключалась в том, чтобы создать пространство. Все, что могу сделать для помощи команде – будь то дриблинг, бег или защита – я буду делать.
Мы уверены в себе, мы эффективная команда, и мы это доказываем. Мы рады, что вся работа последних месяцев дала свои плоды.
Рад за голевую передачу [на Карвахаля]. Он забил и находится в невероятной форме», – сказал полузащитник сборной Испании.
8 матчей
2 гола
5 голевых
Какой-то безумный уровень, а ведь его Марокко чуть не увели