Ямаль о 3:0 с Хорватией: «Очень рад победе, своему дебюту и ассисту, уже думаю о следующем матче»

Ламин Ямаль прокомментировал победу над Хорватией (3:0) в 1-м туре Евро-2024.

16-летний хавбек испанской команды сделал ассист на в этом матче и стал самым молодым автором голевой передачи в истории .

«Очень рад победе и своему дебюту. Уже думаю о следующем матче. Идея заключалась в том, чтобы создать пространство. Все, что могу сделать для помощи команде – будь то дриблинг, бег или защита – я буду делать.

Мы уверены в себе, мы эффективная команда, и мы это доказываем. Мы рады, что вся работа последних месяцев дала свои плоды.

Рад за голевую передачу [на Карвахаля]. Он забил и находится в невероятной форме», – сказал полузащитник сборной .