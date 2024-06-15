Лопырева о фаворитах Евро: «Англия, Португалия и Пятая Французская республика! Нынче Европа усыпана талантами! Беллингем, Палмер, Виртц, Мусиала, Ямаль – всем желаю успешного выступления»
Виктория Лопырева назвала фаворитов чемпионата Европы 2024 года.
«Конечно, буду смотреть Евро! Виктория Лопырева и футбол ведь неразлучны (смеется). Нас ждет очень интересный и непредсказуемый чемпионат! В прошлый раз с первого матча болела за команду Манчини и наслаждалась каждой игрой «Скуадры адзурры»!
На сей раз выделю 3 главных фаворита на мой взгляд: Англия, Португалия и уже традиционно Пятая Французская республика! Но также не стоит сбрасывать со счетов хозяев турнира, действующих чемпионов Европы, «Красную Фурию» (Испанию – Sports), и хорватов во главе с блестящим Лукой Модричем. А болеть я буду, скажу сразу, за португальцев.
За кем бы я пристально понаблюдала? Их не счесть, ведь нынче Европа усыпана талантливой молодежью! Это Беллингем и Палмер, Виртц и Мусиала, Ямаль и Уильямс, Камавинга и Салиба! И многие другие!
Не будем говорить о провалах заранее, я всем желаю успешного выступления, ведь это сделает турнир зрелищнее, а болельщиков – счастливее!» – сказала модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева.