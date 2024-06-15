Лопырева о фаворитах Евро: «Англия, Португалия и Пятая Французская республика! Нынче Европа усыпана талантами! Беллингем, Палмер, Виртц, Мусиала, Ямаль – всем желаю успешного выступления»

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Виктория Лопырева назвала фаворитов чемпионата Европы 2024 года.

«Конечно, буду смотреть Евро! Виктория Лопырева и футбол ведь неразлучны (смеется). Нас ждет очень интересный и непредсказуемый чемпионат! В прошлый раз с первого матча болела за команду Манчини и наслаждалась каждой игрой «Скуадры адзурры»!

На сей раз выделю 3 главных фаворита на мой взгляд: Англия, Португалия и уже традиционно Пятая Французская республика! Но также не стоит сбрасывать со счетов хозяев турнира, действующих чемпионов Европы, «Красную Фурию» (Испанию – Sports), и хорватов во главе с блестящим Лукой Модричем. А болеть я буду, скажу сразу, за португальцев.

За кем бы я пристально понаблюдала? Их не счесть, ведь нынче Европа усыпана талантливой молодежью! Это Беллингем и Палмер, Виртц и Мусиала, Ямаль и Уильямс, Камавинга и Салиба! И многие другие!

Не будем говорить о провалах заранее, я всем желаю успешного выступления, ведь это сделает турнир зрелищнее, а болельщиков – счастливее!» – сказала модель и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева.

13 комментариев
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Сделайте отдельный раздел Околоспорт и постите там новости про пропусти уток депутатов Хасбиков и прочее
+11
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+9
Ответ rusik krasav4ik
Сделайте отдельный раздел Околоспорт и постите там новости про пропусти уток депутатов Хасбиков и прочее
Можно еще туда же новости о медиа лиге и женском футболе
+8
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+8
Стоит признать, что в футбольных талантах она разбирается. Да и пятой фрацузской республикой поразила)
+6
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+6
Ответ Den-is
Стоит признать, что в футбольных талантах она разбирается. Да и пятой фрацузской республикой поразила)
На самом деле она никого из них не знает и за футболом особо не следит. Это просто заготовленные вопросы и выученные ответы. Я из Ростова и есть много общих знакомых)
+2
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+2
Ответ Михо
На самом деле она никого из них не знает и за футболом особо не следит. Это просто заготовленные вопросы и выученные ответы. Я из Ростова и есть много общих знакомых)
Жаль. Ну хоть память хорошая)
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Комментарий удален модератором
А мнение Бони и Насти Рыбки будет?🙄🙄🙄
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Рупь за сто, - Викуля и фамилий таких не знает))
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А не нынче как было?
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В начале новости желательно сообщить широкой аудитории кто такая Лопырева и почему она сподобилась "со знанием дела" рассуждать о том в чëм судя по еë комменту ни хрена не смыслит.
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Ответ Nils Michael
Комментарий удален модератором
За скромное вознаграждение
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Ответ Михо
На самом деле она никого из них не знает и за футболом особо не следит. Это просто заготовленные вопросы и выученные ответы. Я из Ростова и есть много общих знакомых)
Я из Лопыревой. Подтверждаю, так и есть. Из футболистов только Смолова знает.
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