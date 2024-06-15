«Юве» хочет продлить контракт с Перином, несмотря на интерес «Аталанты», «Дженоа» и «Монцы» к вратарю (Tuttosport)

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия возможные трансферы Дженоа Монца Маттиа Перин Кристиано Джунтоли Микеле Ди Грегорио Футбол

«Ювентус» может продлить контракт с 31-летним вратарем Маттиа Перином.

Интерес к голкиперу туринцев проявляют «Дженоа», «Монца» и «Аталанта», но он готов остаться в «Ювентусе». 

В клубе на Перина рассчитывают как на сменщика для Микеле Ди Грегорио, которого туринцы хотят подписать из «Монцы».

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли уже работает над тем, чтобы продлить контракт с Перином до 2026 года с опцией на 2027-й.

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