«Юве» хочет продлить контракт с Перином, несмотря на интерес «Аталанты», «Дженоа» и «Монцы» к вратарю (Tuttosport)

«Ювентус» может продлить контракт с 31-летним вратарем Маттиа Перином.

Интерес к голкиперу туринцев проявляют « », « » и « », но он готов остаться в « ».

В клубе на рассчитывают как на сменщика для Микеле Ди Грегорио, которого туринцы хотят подписать из «Монцы».

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли уже работает над тем, чтобы продлить контракт с Перином до 2026 года с опцией на 2027-й.