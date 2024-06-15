«Юве» хочет продлить контракт с Перином, несмотря на интерес «Аталанты», «Дженоа» и «Монцы» к вратарю (Tuttosport)
«Ювентус» может продлить контракт с 31-летним вратарем Маттиа Перином.
Интерес к голкиперу туринцев проявляют «Дженоа», «Монца» и «Аталанта», но он готов остаться в «Ювентусе».
В клубе на Перина рассчитывают как на сменщика для Микеле Ди Грегорио, которого туринцы хотят подписать из «Монцы».
Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли уже работает над тем, чтобы продлить контракт с Перином до 2026 года с опцией на 2027-й.