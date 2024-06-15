Игнатьев о Глушенкове в «Зените»: «Большая потеря для всего нашего футбола. Не понимаю, почему его отдают. То ли он очень хочет, то ли играют роль большие деньги»
Борис Игнатьев опасается, что Максим Глушенков будет меньше играть в «Зените».
«Меня очень расстраивает, что Глушенков может перейти в «Зенит»! Это очень талантливый футболист, который себя зарекомендовал в «Локомотиве». Это уже личность.
Я не понимаю, почему его отдают. То ли он очень хочет, то ли играют роль большие деньги.
Очень жаль, что Максим уйдет, а потом не будет на постоянной основе играть в «Зените». Это будет большая потеря для всего нашего футбола и болельщиков «Локомотива».
Этот переход я не оправдываю. Я вообще эти вещи не очень понимаю. Я сердцем и душой ближе к «Локомотиву», чем к «Зениту», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Химки-хорошо.
КС -хорошо.
Локо-хорошо.
Уход к чемпионам-плохо,бггг
Я вообще эти вещи не очень понимаю. Я сердцем и душой ближе к «Локомотиву»
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Как же безапелляционно и неуважительно и к клубу и к игроку
Караваев, Сергеев под вопросом.
А что?
а сколько в твоём Рубине вырастили в крайние годы?
Уверен, там будут такие таланты как Новосельцев, Соловьев, Набиулин и Цаллагов. Прям звёзды РПЛ.
Так может потому что они никакие?
Да ну, глупости какие-то.
>После Зенита Сутормин и Чистяков
А до Зенита, простите, они кем были?
А то, что до Зенита они были на 5 лет моложе, вы как то учитываете?
А вот Тикнизяна и Дельфина точно не хочу видеть в Зените.
паспортистов он покупает исключительно для ослабления конкурентов
когда у тебя денег как у дурака фантиков - ты можешь держать у себя на скамейке сборную России
Растренирован потому что не будет выходить на поле раз в неделю на 90 минут?
По вашему мнению лавочники не допускаются до тренировок что ли?
Дзюба,Кузяев вышел на другой уровень,Мостовой из Зенита в сборную стал вызываться,в этом сезоне две травмы ему помешали.Магомед Оздоев...