Игнатьев о Глушенкове в «Зените»: «Большая потеря для всего нашего футбола. Не понимаю, почему его отдают. То ли он очень хочет, то ли играют роль большие деньги»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Борис Игнатьев Максим Глушенков Футбол

Борис Игнатьев опасается, что Максим Глушенков будет меньше играть в «Зените».

«Меня очень расстраивает, что Глушенков может перейти в «Зенит»! Это очень талантливый футболист, который себя зарекомендовал в «Локомотиве». Это уже личность.

Я не понимаю, почему его отдают. То ли он очень хочет, то ли играют роль большие деньги.

Очень жаль, что Максим уйдет, а потом не будет на постоянной основе играть в «Зените». Это будет большая потеря для всего нашего футбола и болельщиков «Локомотива».

Этот переход я не оправдываю. Я вообще эти вещи не очень понимаю. Я сердцем и душой ближе к «Локомотиву», чем к «Зениту», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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59 комментариев
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Уход из Спартака-хорошо.
Химки-хорошо.
КС -хорошо.
Локо-хорошо.
Уход к чемпионам-плохо,бггг
+19
-6
+13
Очень жаль, что Максим уйдет, а потом не будет на постоянной основе играть в «Зените».

Я вообще эти вещи не очень понимаю. Я сердцем и душой ближе к «Локомотиву»

_______

Как же безапелляционно и неуважительно и к клубу и к игроку
+21
-10
+11
Ведь Игнатьев даже не предполагает, он утверждает, что Макс не будет играть в Зените. Потом из своего очень спорного, если не сказать больше, утверждения делает вывод, что это большая потеря для всего нашего футбола. Ну и кто он после этого? 😎
+14
-6
+8
если он не пробьётся в Зените в основу, значит таков его уровень и сожалеть о нём не надо, тем более говоря о потере в масштабах всего нашего футбола
+9
-3
+6
Не понимаю зачем его отдали КС... наверное денги.
+5
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+3
Выиграет конкуренцию и станет в два раза сильнее. Такой вариант не рассматривается?
+5
-2
+3
сердцем в локомотиве вот и не понимаешь что твой сердечный клуб олигархи сливают
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+2
Ответ Simbad
Вот вопрос к болельщикам Зенита. Кто из российских игроков после перехода в Зенит спрогрессировал и стал лучшей версией себя за последние годы? Ну вот реально, это же не с пустого места берется- опасения за талантливых российских игроков в Зените, а из объективных показателей.
Оздоев, Кузяев из недавних.
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+2
Значит, хорошие сапоги. Надо брать...
+2
0
+2
Ответ prus_3
Выиграет конкуренцию и станет в два раза сильнее. Такой вариант не рассматривается?
Да, да! Мы это слышим каждый раз когда Зенит покупает российского игрока. А потом через 2 года этот игрок переходит в Сочи на правах аренды. Коваленко вот уже отдали, Васильев я думаю через год тоже отчалит. Но к тому моменту он будет растренирован и даже в Ростове не сможет играть.
+5
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+2
Ответ Александр Васильев
если он не пробьётся в Зените в основу, значит таков его уровень и сожалеть о нём не надо, тем более говоря о потере в масштабах всего нашего футбола
80% основы сборной в игре против Белоруссии не прошла бы в основу Зенита. И что тогда? Это о чём говорит?
+3
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+2
Ответ Simbad
Вот вопрос к болельщикам Зенита. Кто из российских игроков после перехода в Зенит спрогрессировал и стал лучшей версией себя за последние годы? Ну вот реально, это же не с пустого места берется- опасения за талантливых российских игроков в Зените, а из объективных показателей.
Кузяев, Мостовой, Дзюба, Оздоев 100%
Караваев, Сергеев под вопросом.
А что?
+1
0
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Ответ Ранис Загидулин
целую россыпь молодых игроков загубили на скамейке, а всё мало, и для чего это делается?, чтобы они не играли у конкурентов
это кто эта россыпь?
а сколько в твоём Рубине вырастили в крайние годы?
+1
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Ответ Ранис Загидулин
целую россыпь молодых игроков загубили на скамейке, а всё мало, и для чего это делается?, чтобы они не играли у конкурентов
Можно пожалуйста фамилии этой россыпи?
Уверен, там будут такие таланты как Новосельцев, Соловьев, Набиулин и Цаллагов. Прям звёзды РПЛ.
+2
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Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
А почему переход Сутормина, Коваленко, Ерохина, Адамова, Бакаева, Изидора, Чистякова и т.д. привели к регрессу? Я буду первым кто порадуется за Максима и даже за Зенит если он будет играть хотя бы на том же уровне что и в Локо. Но есть тенденция и история отношений между Зенитом и нашими паспортистами. Хорошо хоть Козлова догадались отдать в аренду чтобы парень играл, а не "прогрессировал" как остальные паспортисты в Зените.
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Ответ Amalfitano
А спросите у всех остальных паспортистов почему они после Зенита никакие. Я не знаю почему, но это факт. Трудно отрицать факты. После Зенита Сутормин и Чистяков даже в Сочи стали лавочниками. Это вот факт.
>почему они после Зенита никакие.
Так может потому что они никакие?
Да ну, глупости какие-то.
>После Зенита Сутормин и Чистяков
А до Зенита, простите, они кем были?
А то, что до Зенита они были на 5 лет моложе, вы как то учитываете?
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И этот же товарищ заявил сегодня, что раз Латышонка берут, значит, надеются, что он будет играть. Куда у Игнатьева убежала логика? Или паровозное прошлое мешает здраво рассуждать? 😎
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+1
Ответ CoMoBo3
С чего он попадёт на лавку, если он сильнее любого нашего паспортиста?
Сильнее паспортиста, да. Но в Зените он будет конкурировать не с паспортистами. По моему очевидно. И так же становится очевидно почему вы не понимаете простую логику Игнатьева.
+2
-1
+1
Глушенков может помочь Зениту,это хороший футболист.
А вот Тикнизяна и Дельфина точно не хочу видеть в Зените.
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+1
бабломешок для игры покупает бразилов и аргентинцев
паспортистов он покупает исключительно для ослабления конкурентов
когда у тебя денег как у дурака фантиков - ты можешь держать у себя на скамейке сборную России
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Ответ Amalfitano
А в предыдущих сезонах где он играл еще меньше тоже травмы были??)))
В сборной,в Зените основной игрок.
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Ответ Дмитрий9779
У Мостового две травмы было,об этом почему ни слова?
А в предыдущих сезонах где он играл еще меньше тоже травмы были??)))
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Ответ Amalfitano
В каждом матче? Мостовой в этом сезоне вышел на поле в 21-м матче и провёл в среднем 48 минут в каждом из этих матчей. Это основа? А в новом сезоне по моему мнению он станет твёрдым лавочником.
У Мостового две травмы было,об этом почему ни слова?
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Ответ Piterboll
Если он такой талантливый, чего бояться? Тот же Мостовой в каждом матче играет и приносит пользу.
В каждом матче? Мостовой в этом сезоне вышел на поле в 21-м матче и провёл в среднем 48 минут в каждом из этих матчей. Это основа? А в новом сезоне по моему мнению он станет твёрдым лавочником.
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0
Ответ xomamb
бабломешок для игры покупает бразилов и аргентинцев паспортистов он покупает исключительно для ослабления конкурентов когда у тебя денег как у дурака фантиков - ты можешь держать у себя на скамейке сборную России
Мостовой, Ерохин, Караваев... плюнули бы тебе в морду.
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Ответ Amalfitano
Да, да! Мы это слышим каждый раз когда Зенит покупает российского игрока. А потом через 2 года этот игрок переходит в Сочи на правах аренды. Коваленко вот уже отдали, Васильев я думаю через год тоже отчалит. Но к тому моменту он будет растренирован и даже в Ростове не сможет играть.
>он будет растренирован и даже в Ростове не сможет играть.
Растренирован потому что не будет выходить на поле раз в неделю на 90 минут?
По вашему мнению лавочники не допускаются до тренировок что ли?
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Мнение никого не интересует кроме того кто его спрашивал
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Если он такой талантливый, чего бояться? Тот же Мостовой в каждом матче играет и приносит пользу.
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Ответ Simbad
Вот вопрос к болельщикам Зенита. Кто из российских игроков после перехода в Зенит спрогрессировал и стал лучшей версией себя за последние годы? Ну вот реально, это же не с пустого места берется- опасения за талантливых российских игроков в Зените, а из объективных показателей.
Играть хорошо в условном Оренбурге и Зените разные вещи.
Дзюба,Кузяев вышел на другой уровень,Мостовой из Зенита в сборную стал вызываться,в этом сезоне две травмы ему помешали.Магомед Оздоев...
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Ответ Amalfitano
80% основы сборной в игре против Белоруссии не прошла бы в основу Зенита. И что тогда? Это о чём говорит?
В зборную уже пол чемпионата вызывали... На данный момент не показатель
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