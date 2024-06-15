Игнатьев о Глушенкове в «Зените»: «Большая потеря для всего нашего футбола. Не понимаю, почему его отдают. То ли он очень хочет, то ли играют роль большие деньги»

Борис Игнатьев опасается, что Максим Глушенков будет меньше играть в «Зените».

«Меня очень расстраивает, что может перейти в « »! Это очень талантливый футболист, который себя зарекомендовал в « ». Это уже личность.

Я не понимаю, почему его отдают. То ли он очень хочет, то ли играют роль большие деньги.

Очень жаль, что Максим уйдет, а потом не будет на постоянной основе играть в «Зените». Это будет большая потеря для всего нашего футбола и болельщиков «Локомотива».

Этот переход я не оправдываю. Я вообще эти вещи не очень понимаю. Я сердцем и душой ближе к «Локомотиву», чем к «Зениту», – сказал бывший главный тренер сборной России.