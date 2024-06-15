Де ла Фуэнте о 3:0 с Хорватией: «Испания воодушевлена, начнется эйфория, но нельзя терять голову. Наша цель – пройти очень далеко»

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Sports.ru Евро-2024 Эмерик Лапорт Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте рад крупной победе Испании над Хорватией (3:0) на Евро-2024.

– Я очень доволен. Особенно доволен теми, кто так трудился: во-первых, игроками. Они трудились, очень хорошо работали. Лучшие в мире. Наша команда – большая семья. Очень рад за испанцев, которые гордятся нами сегодня.

Но нужно не терять голову. Через пять дней очень важный матч. Нужно порадоваться, но сохранять спокойствие. Наша цель – пройти очень далеко. Но нельзя терять голову.

Будет ли играть Лапорт?

– Посмотрим. Я очень спокоен, доволен тем, как справились все игроки. Очень высокий уровень на всех позициях. У нас по два, иногда по три игрока на позицию. Очень доволен всеми центральными защитниками, что у нас есть.

Играть будут те, кто лучше. Нам очень повезло иметь такой набор игроков.

– Вы, наверное, очень довольны таким началом. Но, как вы помните, Испания выиграла у Коста-Рики со счетом 7:0 на ЧМ-2022.

– Это часть работы. Невозможно контролировать то, что происходит вокруг, но мы можем контролировать то, что происходит в команде. Только так и можно пройти далеко.

Если уровень упадет, ничего не получится. Страна воодушевлена, мы понимаем, что сейчас начнется эйфория. Но мы должны сохранять спокойствие.

– У Хорватии было два очень хороших момента и пенальти. Что думаете об этом?

– Очень солидное выступление – во всех аспектах игры. В обороне мы были очень хороши, очень хорошо защищались против Хорватии, одной из лучших сборных мира.

Мы контролировали игру, действовали так, как должны на этом уровне, ведь у нас очень молодая команда – многие играют на Евро впервые. Мы были сфокусированы, – передает корреспондент Sports Любовь Курчавова слова главного тренера сборной Испании.

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6 комментариев
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Испанцы отказались от стерильного владения и сразу результат
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У Испании совсем другая игра не впечатлили но 3-0 сделали. А у хорватов какая то не пруха.
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ЧМ 2022 тоже эйфорией начали, чуть ли ни чемпионами называли (Коста- Рику в пух и прах ). А что было потом уже видели. Но добавлю это Испания намного приятней той.
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Ответ cZeiss
Матч колхозников, как будто фнл смотрел, у Испании игры нету никакой, в этом матче все залетали у них
Сильная экспертиза
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