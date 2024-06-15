«МЮ» дает за Брэнтуэйта 35+8 млн фунтов. «Эвертон» считает сумму неприемлемой, учитывая, что за Магуайра, Фофана и Гвардиола платили 75+ млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Челси Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Харри Магуайр Йошко Гвардиол Джерред Брэнтуэйт Уэсли Фофана деньги Футбол

«МЮ» сделал первое предложение по Джерреду Брэнтуэйту.

Как пишет The Athletic, начальное предложение за 21-летнего защитника «Эвертона» составило 35 миллионов фунтов.

Оно также включает в себя 8 миллионов фунтов в виде бонусов, однако «ириски» считают данную сумму неприемлемой, и, как ожидается, клуб отклонит предложение.

Вероятно, что «Эвертон» потребует за Брэнтуэйта значительную сумму из-за опасений по поводу соблюдения правил Премьер-лиги по прибыльности и устойчивости (PSR).

Ливерпульский клуб считает, что Брэнтуэйт, который был близок к попаданию в состав сборной Англии на Евро, находится в той же ценовой категории, что и Харри Магуайр, Уэсли Фофана и Йошко Гвардиол, которые были проданы за суммы свыше 75 миллионов фунтов.

Фердинанд считает, что «МЮ» нужно продать Магуайра, Антони, Эриксена и Санчо. Каземиро стоит оставить из-за опыта, а Шоу – потому что он один из лучших на своей позиции

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18 комментариев
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То есть они хотят чтобы МЮ с Брэнтуэйтом еще раз лоханулся как с Магуайром или как Челси с Фофаной 😄
+22
-1
+21
Значит, нужно подождать год, и он сам придёт бесплатно.
Надеюсь, МЮ больше не будет люто переплачивать
+14
-3
+11
Губа не дура у Эвертона, в итоге перейдет в условный Вест Хэм за 30-40 млн.
+6
0
+6
Ответ Папа Футбола
То есть они хотят чтобы МЮ с Брэнтуэйтом еще раз лоханулся как с Магуайром или как Челси с Фофаной 😄
Да и Гвардиол в Сити не 100% варик
+7
-1
+6
Эвертон: Всё поимели МЮ на трансферах. Чем мы хуже???
+7
-2
+5
Хороший защитник. Высокий, относительно быстрый, очень внимательный. В атаку играет так себе, но потенциал есть. На мяче пока очень скромный, редко таскает на дриблинге, не рискует раздавать длинные пасы. Но это он еще может научиться. Эвертон играет очень компактно при Дайче, и весьма низко, поэтому непонятно, как он будет смотреться в командах с высоким блоком, но скорость у него есть, поэтому должен справляться. По мне должен был ехать на ЧЕ бэкапом т.к. позиция в Англии очень проблемная. Адекватная цена за него - от 50 до 65млн.
+4
0
+4
Ответ ranelgee
Да и Гвардиол в Сити не 100% варик
Йошко сегодня в матче против испанцев превратился в Пешко.
+4
0
+4
Ответ ranelgee
Значит, нужно подождать год, и он сам придёт бесплатно. Надеюсь, МЮ больше не будет люто переплачивать
У него контракт до 2027 года.
+3
0
+3
Ответ Vitto
У него контракт до 2027 года.
Сорян, не знал.
Но, в любом случае, по факту, он даже не игрок сборной сейчас. Если около 45 договорятся, будет ок. Но точно не больше
+5
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+3
Ответ kaka10
Эвертон: Всё поимели МЮ на трансферах. Чем мы хуже???
Они первыми нас и поимели, когда бревно своё Лукаку слили за 75 миллионов
+2
0
+2
Ответ Папа Футбола
То есть они хотят чтобы МЮ с Брэнтуэйтом еще раз лоханулся как с Магуайром или как Челси с Фофаной 😄
На а что мешает МЮ или тому же Челси лохануться ещё раз?)
+1
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Покупают молодых пацанов за сотни миллионов, а потом они не вывозят общественного давления. Тем более в Англии, где пресса после среднего матча сразу с костями перемалывает игрока.
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75 лямов за того, кто даже в сборную пока нечасто попадает - это дурка.

P.S: шутки про Антони устарели
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Ответ ta-tosha
Ну МЮ и дает :) И тут сделали инфо повод для насмешек над собой
Хотели выглядеть как большой клуб, но получилось жалко
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