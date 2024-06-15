«МЮ» дает за Брэнтуэйта 35+8 млн фунтов. «Эвертон» считает сумму неприемлемой, учитывая, что за Магуайра, Фофана и Гвардиола платили 75+ млн фунтов

«МЮ» сделал первое предложение по Джерреду Брэнтуэйту.

Как пишет The Athletic, начальное предложение за 21-летнего защитника « » составило 35 миллионов фунтов.

Оно также включает в себя 8 миллионов фунтов в виде бонусов, однако «ириски» считают данную сумму неприемлемой, и, как ожидается, клуб отклонит предложение.

Вероятно, что «Эвертон» потребует за значительную сумму из-за опасений по поводу соблюдения правил Премьер-лиги по прибыльности и устойчивости (PSR).

Ливерпульский клуб считает, что Брэнтуэйт, который был близок к попаданию в состав сборной Англии на Евро, находится в той же ценовой категории, что и , и , которые были проданы за суммы свыше 75 миллионов фунтов.

Фердинанд считает, что «МЮ» нужно продать Магуайра, Антони, Эриксена и Санчо. Каземиро стоит оставить из-за опыта, а Шоу – потому что он один из лучших на своей позиции