«МЮ» дает за Брэнтуэйта 35+8 млн фунтов. «Эвертон» считает сумму неприемлемой, учитывая, что за Магуайра, Фофана и Гвардиола платили 75+ млн фунтов
«МЮ» сделал первое предложение по Джерреду Брэнтуэйту.
Как пишет The Athletic, начальное предложение за 21-летнего защитника «Эвертона» составило 35 миллионов фунтов.
Оно также включает в себя 8 миллионов фунтов в виде бонусов, однако «ириски» считают данную сумму неприемлемой, и, как ожидается, клуб отклонит предложение.
Вероятно, что «Эвертон» потребует за Брэнтуэйта значительную сумму из-за опасений по поводу соблюдения правил Премьер-лиги по прибыльности и устойчивости (PSR).
Ливерпульский клуб считает, что Брэнтуэйт, который был близок к попаданию в состав сборной Англии на Евро, находится в той же ценовой категории, что и Харри Магуайр, Уэсли Фофана и Йошко Гвардиол, которые были проданы за суммы свыше 75 миллионов фунтов.
Фердинанд считает, что «МЮ» нужно продать Магуайра, Антони, Эриксена и Санчо. Каземиро стоит оставить из-за опыта, а Шоу – потому что он один из лучших на своей позиции
Надеюсь, МЮ больше не будет люто переплачивать
Но, в любом случае, по факту, он даже не игрок сборной сейчас. Если около 45 договорятся, будет ок. Но точно не больше
P.S: шутки про Антони устарели