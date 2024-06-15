План Моргана для победы Англии на Евро: «есть больше пасты», «опасаться Роналду», «остановить Мбаппе» и «играть в смелый футбол» – среди 20 пунктов

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Пирс Морган составил план, который поможет Англии выиграть Евро.

Список телеведущего включает в себя 20 пунктов:

«1. Месть – за поражение в финале прошлого Евро, в котором англичане проиграли итальянцам (1:1, 2:3 по пен.), должна быть топливом сборной.

2. Мужество – футбол Гарета Саутгейта чрезмерно оборонительный, не соответствующий прозвищу «Львы». Тренер должен приказать команде атаковать.

3. Паста – игроки должны есть больше пасты, она имеет низкий гликемический индекс, показатель того, как быстро наши тела расщепляют углеводы на глюкозу и впитывают ее в кровь, поэтому паста переваривается медленно, что означает, что она обеспечивает более длительную энергию.

4. Подколенное сухожилие Люка Шоу – самая важная часть тела Англии прямо сейчас, за возможным исключением моего мозга. Он единственный профильный левый защитник.

5. Райс капитан: разговоры – не сильная сторона Кейна, он должен передать все предматчевые речи Деклану Райсу.

6. Просто. Остановите. Мбаппе – Франция – наш главный соперник, и их главный нападающий – лучший игрок в мире. Единственный способ остановить его – обращаться с ним так, как стая гиен обращается с только что убитым трупом – набрасываться на него, как только он получает мяч, и яростно кусать каждый кусочек его плоти.

7. Больше Битлз – песня болельщиков Джуда Беллингема «Hey Jude» оказалась для него очень вдохновляющей, поэтому нужно расширить тему Битлз на других игроков – например, Till There was Mainoo, Day Trippier, I Phil и I’m Joe (Gomez) Tired.

8. Удваиваемся – брат и агент Харри Кейна, Чарли, выглядит так похоже на него, что Саутгейт должен выпускать его на последние десять минут каждого матча. Он может бегать, как синица с синей попкой, сбивая с толку и отвлекая соперников, пока настоящий Гарри забивает голы.

9. Победа жены – у Англии самые горячие жены и подруги на Евро, во главе с моделью и девушкой Беллингема Лорой Селией Вальк. Саутгейт должен посадить ее на конец скамейки, одетую только в нижнее белье Agent Provocateur, чтобы отвлекать игроков соперников.

10. Остерегайтесь Роналду – после того, как его главный соперник Лионель Месси выиграл чемпионат мира, он отчаянно хочет выиграть этот трофей (снова) для своей страны.

11. Ставки на себя – Айвен Тоуни должен сделать ставку в 1 миллион фунтов на себя, что выиграет «Золотую бутсу».

12. Ужасная сделка – нужно запретить кричалку It’s Coming Home до тех пор, пока это действительно не произойдет.

13. Экстрасенсорная сила – внимательно следите за языком тела Фила Фодена. Перед полетом в Германию он сходил к манчестерскому экстрасенсу Хлое Смит и прочитал свои карты Таро. Если все хорошо – а Фодену явно понравилось то, что она ему сказала, потому что он опубликовал пост, называя ее «удивительной», – он уже знает, победим мы или нет.

14. Способен ли Кейн? Если Англия победит, кто-то должен показать Кейну, как поднимать трофей.

15. Суперзапасной – Коул Палмер не должен начинать игру. Саутгейт должен использовать его только в качестве суперзапасного, чтобы он мог выходить на поле поздно и терроризировать уставшие команды соперников.

16. Дрон от политиков – ни один британский политик не должен находиться поблизости от игр, убивая настроение своей корыстной предвыборной чушью.

17. Вера в звездного мальчика – если дело дойдет до пенальти, доверьтесь Букайо Сака. Он был невероятен с тех пор, как не забил в финале 2020 года, реализовав 10 из 11 пенальти, которые он бил за «Арсенал».

18. Не упоминайте войну – в 1996 году, когда Англия принимала Евро, я был редактором Daily Mirror и делал много глупых националистических вещей, включая полет Спитфайра над немецким тренировочным полем с плакатами с заголовком ACHTUNG! SURRENDER!

19. Финал будет проходить на «Олимпияштадион», который был построен Адольфом Гитлером для Олимпийских игр 1936 года. Если Англия выиграет, я был бы не против, чтобы Джек Грилиш пробрался на финал, выпил дюжину банок пива и сел в старое кресло Гитлера, показывая знак победы Уинстона Черчилля.

20. Выберете этот состав – это лучший стартовый состав Англии, если все будут в форме: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гехи, Шоу, Райс, Александр-Арнольд, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн», – написал Пирс Морган.

44 комментария
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Помню в детстве на ЧМ 2002 думал что если я с утра все дела по распорядку сделаю - то сборная России выиграет
+38
-1
+37
Ответ TaR
Помню в детстве на ЧМ 2002 думал что если я с утра все дела по распорядку сделаю - то сборная России выиграет
Так вот кто виноват,чего дела не сделал тогда?
+18
0
+18
Если Англия победит, кто-то должен показать Кейну, как поднимать трофей.
АХАХАХА)))
+10
0
+10
Достаточно одного пункта - уволить Саутгейта
+9
-2
+7
Ответ Пацанчик реальный
Так вот кто виноват,чего дела не сделал тогда?
Так сделал. На матч с Японией повторил все аккурат как перед матчем с Тунисом. Кукиш там
+5
0
+5
Скажите ему, что в футболе всё уже давно придумано. В атаке по шире, в защите поуже
+6
-2
+4
Ответ TaR
Так сделал. На матч с Японией повторил все аккурат как перед матчем с Тунисом. Кукиш там
Видать что-то забыл,с собакой наверное не погулял!)
+4
0
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Первый единственный пункт: -Подписать Роналду
И заканчивть турниры на стадии 1/8 и 1/4?
Зачем Англии это?)
+6
-2
+4
Глупые коментарии не поняли английский юмор
+4
0
+4
Послушать того, кто утверждал, что Арсенал станет чемпионом? Так себе занятие.
+6
-4
+2
Отличный английский юмор
+2
0
+2
21. анжуманя
+2
0
+2
Ответ TaR
Так сделал. На матч с Японией повторил все аккурат как перед матчем с Тунисом. Кукиш там
Газзаева забыл выгулить)
+1
0
+1
Ответ KING_OF_RUSSIA
с такой англией как сейчас молодой Рон взял бы раза 2 ЧМ и ЧЕ, причем подряд
А чего 15- 20 лет тому назад не взял ЧМ ? Был же молодой,или природная застенчивость помешала?
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Достаточно одного пункта - уволить Саутгейта
Ну да, до Саутгейта брали трофей за трофеем же, и из финалов не вылезали
+1
0
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Первый единственный пункт: -Подписать Роналду
Это не Мерсон говорит обычно?
0
0
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21. Осудить хамас
+2
-2
0
Странно, что он не добавил в список «слушаться маму» и «учиться на пятерки».
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Явление шизофазии основано на том, что предложения построены правильно, но не несут никакого смысла.
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Роналду только 10 пунктом идёт? Пирса выпишут из фанатов португальца.
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Ответ Ashan Sorokin
В АПЛ ещё 2 кубка разыгрывают и сама АПЛ интенсивнее намного чем другие топ чемпионаты
В каждой лиге есть свои кубки ,и они из года в год всегда разыгрываются,
А толку то от этой интенсивности если они на международных турнирах будут везде проваливатся.Что клубы,что сборные.
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Ответ proojiy12@gmail.com
А что в других лигах игроки непроводят сумасшедшее количество матчей?, на печи лежат? Или В АпЛ 48-50 матчей за сезон? Провалятся ,это значит только одно что в АПЛ пиар хорошо работает,вон в ЛЧ тоже обделались..
В АПЛ ещё 2 кубка разыгрывают и сама АПЛ интенсивнее намного чем другие топ чемпионаты
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Ответ Ashan Sorokin
Верю что англичани опять провалятся на крупном турнире , главная причмна это АПЛ все игроки по проводили сумасшедшее количество матчей и минут ,вторая причина нет лидера Кейн не лидер ,он в ответственные моменты не берет на себя игру ,третья причина это тренер у которого стиль прагматичный а набор игроков супер атакующий
А что в других лигах игроки непроводят сумасшедшее количество матчей?, на печи лежат? Или В АпЛ 48-50 матчей за сезон?
Провалятся ,это значит только одно что в АПЛ пиар хорошо работает,вон в ЛЧ тоже обделались..
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на втором пункте Англия и споткнется)) Саутгейт от принципов не отойдет.
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Ответ KING_OF_RUSSIA
с такой англией как сейчас молодой Рон взял бы раза 2 ЧМ и ЧЕ, причем подряд
Тоесть кринжу для достижения результатов нужен топ состав, желательно на голову выше остальных?)

Сам же своего кумира усадил в лужу.
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« и не обращать внимание на хрень которую я несу» добавил..
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Ответ Domian
И заканчивть турниры на стадии 1/8 и 1/4? Зачем Англии это?)
с такой англией как сейчас молодой Рон взял бы раза 2 ЧМ и ЧЕ, причем подряд
+2
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Когда тужитесь,не пукайте.
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Ладно хоть не уволить Саутгейта ))
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Ответ Аскар Жунайт
Так они давно бы уже стали, если бы не машина по имени "Сити на дистаниции"
Если бы не 115 причин
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