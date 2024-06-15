План Моргана для победы Англии на Евро: «есть больше пасты», «опасаться Роналду», «остановить Мбаппе» и «играть в смелый футбол» – среди 20 пунктов

Пирс Морган составил план, который поможет Англии выиграть Евро.

Список телеведущего включает в себя 20 пунктов:

«1. Месть – за поражение в финале прошлого Евро, в котором англичане проиграли итальянцам (1:1, 2:3 по пен.), должна быть топливом сборной.

2. Мужество – футбол чрезмерно оборонительный, не соответствующий прозвищу «Львы». Тренер должен приказать команде атаковать.

3. Паста – игроки должны есть больше пасты, она имеет низкий гликемический индекс, показатель того, как быстро наши тела расщепляют углеводы на глюкозу и впитывают ее в кровь, поэтому паста переваривается медленно, что означает, что она обеспечивает более длительную энергию.

4. Подколенное сухожилие – самая важная часть тела Англии прямо сейчас, за возможным исключением моего мозга. Он единственный профильный левый защитник.

5. Райс капитан: разговоры – не сильная сторона Кейна, он должен передать все предматчевые речи .

6. Просто. Остановите. Мбаппе – Франция – наш главный соперник, и их главный нападающий – лучший игрок в мире. Единственный способ остановить его – обращаться с ним так, как стая гиен обращается с только что убитым трупом – набрасываться на него, как только он получает мяч, и яростно кусать каждый кусочек его плоти.

7. Больше Битлз – песня болельщиков «Hey Jude» оказалась для него очень вдохновляющей, поэтому нужно расширить тему Битлз на других игроков – например, Till There was Mainoo, Day Trippier, I Phil и I’m Joe (Gomez) Tired.

8. Удваиваемся – брат и агент , Чарли, выглядит так похоже на него, что Саутгейт должен выпускать его на последние десять минут каждого матча. Он может бегать, как синица с синей попкой, сбивая с толку и отвлекая соперников, пока настоящий забивает голы.

9. Победа жены – у Англии самые горячие жены и подруги на Евро, во главе с моделью и девушкой Беллингема Лорой Селией Вальк. Саутгейт должен посадить ее на конец скамейки, одетую только в нижнее белье Agent Provocateur, чтобы отвлекать игроков соперников.

10. Остерегайтесь Роналду – после того, как его главный соперник выиграл чемпионат мира, он отчаянно хочет выиграть этот трофей (снова) для своей страны.

11. Ставки на себя – должен сделать ставку в 1 миллион фунтов на себя, что выиграет «Золотую бутсу».

12. Ужасная сделка – нужно запретить кричалку It’s Coming Home до тех пор, пока это действительно не произойдет.

13. Экстрасенсорная сила – внимательно следите за языком тела . Перед полетом в Германию он сходил к манчестерскому экстрасенсу Хлое Смит и прочитал свои карты Таро. Если все хорошо – а Фодену явно понравилось то, что она ему сказала, потому что он опубликовал пост, называя ее «удивительной», – он уже знает, победим мы или нет.

14. Способен ли Кейн? Если Англия победит, кто-то должен показать Кейну, как поднимать трофей.

15. Суперзапасной – не должен начинать игру. Саутгейт должен использовать его только в качестве суперзапасного, чтобы он мог выходить на поле поздно и терроризировать уставшие команды соперников.

16. Дрон от политиков – ни один британский политик не должен находиться поблизости от игр, убивая настроение своей корыстной предвыборной чушью.

17. Вера в звездного мальчика – если дело дойдет до пенальти, доверьтесь . Он был невероятен с тех пор, как не забил в финале 2020 года, реализовав 10 из 11 пенальти, которые он бил за « ».

18. Не упоминайте войну – в 1996 году, когда Англия принимала , я был редактором Daily Mirror и делал много глупых националистических вещей, включая полет Спитфайра над немецким тренировочным полем с плакатами с заголовком ACHTUNG! SURRENDER!

19. Финал будет проходить на «Олимпияштадион», который был построен Адольфом Гитлером для Олимпийских игр 1936 года. Если Англия выиграет, я был бы не против, чтобы пробрался на финал, выпил дюжину банок пива и сел в старое кресло Гитлера, показывая знак победы Уинстона Черчилля.

20. Выберете этот состав – это лучший стартовый состав Англии, если все будут в форме: , , Стоунс, , Шоу, Райс, Александр-Арнольд, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн», – написал .